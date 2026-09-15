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У Туреччині затримали щонайменше 150 людей на протесті проти арештів представників ЛГБТК+

Київ • УНН

 • 1664 перегляди

Поліція затримала щонайменше 150 учасників акції біля суду в Стамбулі. Влада також проводить рейди, арешти й блокує ЛГБТК+ ресурси.

У Туреччині затримали щонайменше 150 людей на протесті проти арештів представників ЛГБТК+

У вівторок турецька влада затримала щонайменше 150 осіб після того, як поліція втрутилася в зібрання біля стамбульського суду Чаглаян, де демонстранти планували висловити протест проти нещодавніх затримань, спрямованих проти ЛГБТК+ груп, передає УНН із посиланням на Reuters.

За даними ЗМІ, ці затримання стали черговим етапом ескалації кампанії, яку правозахисні організації та опозиційні діячі називають дедалі масштабнішим наступом на ЛГБТК+ спільноту: протягом останнього тижня влада проводила обшуки в офісах громадських об'єднань, блокувала вебсайти та арештовувала підозрюваних у різних провінціях країни.

У вівторок група людей зібралася, щоб зробити заяву для преси, однак поліція завадила їм це зробити біля будівлі суду.

Протестувальники скандували "Хай живе життя всупереч ненависті", коли поліція почала діяти.

Акція протесту відбулася після серії масштабних рейдів проти ЛГБТК+ організацій у кількох турецьких провінціях у межах операції під назвою "Моя сім'я в безпеці"; за твердженням уряду, вона має на меті захист дітей і сімейних цінностей.

Додамо

Комісар Ради Європи з прав людини Майкл О'Флаерті у вівторок висловив занепокоєння через арешти, обшуки та обмеження в інтернеті, спрямовані проти ЛГБТК+ спільноти та правозахисників.

Він заявив, що посилання на "сімейні цінності" чи "захист дітей" самі по собі не можуть виправдовувати обмеження прав людини, і закликав звільнити всіх, кого було затримано за правозахисну чи громадську діяльність.

У понеділок суд у західній провінції Ізмір ухвалив рішення про взяття під варту 16 осіб на час слідства в межах цієї операції, повідомила місцева прокуратура.

Міністр юстиції Акін Гюрлек у неділю заявив, що розслідування, які координуються прокурорами Стамбула, Анкари, Ізміра, Айдина та Мерсіна, охоплюють 162 підозрюваних, дев'ять громадських об'єднань і 13 комерційних підприємств у 15 провінціях.

Протягом вихідних влада затримала щонайменше 26 осіб у Стамбулі та 21 — в Анкарі, а також провела обшуки в офісах кількох ЛГБТК+ організацій.

Турецька влада також заблокувала доступ до вебсайтів і сторінок у соціальних мережах, що належать різним ЛГБТК+ організаціям, окремим особам і незалежним ЗМІ, зокрема до акаунту турецького відділення правозахисної організації Amnesty International у мережі X.

Антоніна Туманова

Світ
Обшук
Соціальна мережа
Сутички
Рада Європи
Reuters
Стамбул
Анкара
Туреччина