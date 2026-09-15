В Ормузькій протоці уразили іранське судно, є загиблий - CNN

Державні ЗМІ Ірану заявили, що в суботу, 12 вересня, було уражено іранське комерційне судно в Ормузькій протоці. Як повідомляється, внаслідок атаки загинула людина, повідомляє CNN, передає УНН.

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За даними центру морських торговельних операцій Сполученого Королівства (UKMTO), пізно в суботу в протоку було влучено ще одне судно невідомим снарядом.

Також повідомляється, що удар нібито стався біля острова Кешм, який є найбільшим островом Ормузької протоки і східної частини Перської затоки. Державна телерадіомовна компанія Ісламської Республіки Іран повідомила, що четверо отримали поранення

Водночас у неділю міністерство закордонних справ Індії повідомило, що судно MT El Gaia під панамським прапором з 14 індійцями серед екіпажу було атаковано біля узбережжя Оману.

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Через Ормузьку протоку до початку нинішньої кризи проходило близько 20% світової морської торгівлі нафтою. Тому навіть часткове відновлення судноплавства може вплинути на світові ціни на енергоносії.

Нагадаємо

Саудівська Аравія призупинила роботу стратегічного нафтопроводу "Схід-Захід" після атаки безпілотників, унаслідок якої постраждали кілька людей.