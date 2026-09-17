Київ і область внесли до зони підвищеного ризику: що зміниться для бізнесу та населення

Кабінет міністрів включив Київ та Київську область до переліку територій підвищеного ризику в межах державної програми компенсації майнових втрат та страхування воєнних ризиків для бізнесу. Це відкриває підприємствам столиці та області ширший доступ до механізму компенсації за майно, пошкоджене або знищене внаслідок війни. Водночас для звичайних мешканців регіону новий статус не означає запровадження окремих виплат, пільг чи додаткових обмежень.

Як таке рішення уряду змінить життя мешканців столиці та області на практиці, розбирався УНН.

Відповідне рішення Кабмін ухвалив, сьогодні, 17 вересня 2026 року. Одночасно уряд розширив перелік майна, яке може підпадати під компенсацію, збільшив максимальний розмір відшкодування витрат бізнесу на страхування та спростив процедуру отримання допомоги. Прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що зміни пов'язані з постійними російськими ударами по цивільних підприємствах, складах та логістичних потужностях.

"Бізнес зазнає значних втрат і потребує механізмів, які дозволять швидше відновлювати роботу після атак", – сказав голова Кабміну.

Що означає статус території підвищеного ризику

Включення Києва та області до територій підвищеного ризику саме по собі не означає, що їх прирівняли до територій активних бойових дій або що для мешканців змінюється загальний правовий режим. Тут увагу потрібно в першу чергу звернути на Програму часткової компенсації, яка діє з 1 січня 2026 року. Вона передбачає два основні механізми: часткову компенсацію вартості майна суб'єктів господарювання, яке пошкодили чи знищили внаслідок артилерійських, ракетних чи дронових ударів противника та компенсацію частини страхової премії за договорами страхування майна від воєнних ризиків. Її адмініструє Експортно-кредитне агентство.

До рішення уряду від 17 вересня до переліку територій підвищеного ризику входили:

Дніпропетровська область;

Донецька область;

Запорізька область;

Миколаївська область;

Одеська область;

Полтавська область;

Сумська область;

Харківська область;

Херсонська область;

Чернігівська область.

Тепер уряд вирішив додати до цього переліку Київ і Київську область. Тому підприємства столиці та Київщини отримують можливість користуватися механізмом компенсації майнових втрат за правилами, передбаченими для територій підвищеного ризику.

Хто може отримати компенсацію

Програма розрахована на суб'єктів господарювання — фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, за винятком підприємств державного й комунального секторів економіки.

При цьому варто пам'ятати, що компенсацію не нарахують автоматично лише через те, що підприємство розташоване в Києві чи області. За чинними правилами бізнес повинен заздалегідь стати учасником програми. Фахівці Експортно-кредитного агентства (ЕКА) пояснюють, що механізм спрямований передусім на компенсацію майбутніх можливих збитків. Тому підприємство має бути учасником програми на момент пошкодження або знищення майна.

Для участі у програмі відшкодування підприємство подає заяву до Експортно-кредитного агентства і сплачує внесок. За чинними правилами він становить 0,5% від загальної суми ймовірного збитку за майно, заявлене до програми. При цьому максимальний сукупний розмір компенсації за пошкодження або знищення майна одного суб'єкта господарювання протягом дії програми не може перевищувати 30 млн грн і не може бути більшим за фактичний прямий збиток.

Тобто, наприклад, якщо виробничий цех, склад або обладнання підприємства після включення бізнесу до програми буде пошкоджене ракетою, дроном, уламками засобів ураження, вибуховою хвилею чи пожежею внаслідок атаки, підприємство зможе звернутися за компенсацією за встановленою процедурою. Серед ризиків, наслідки яких підлягають компенсації:

удари ракетами;

атаки безпілотниками;

удари авіаційними бомбами та іншими засобами ураження;

наслідки роботи засобів ППО і ПРО.

Яке майно компенсуватимуть мешканцям Києва та області

Разом із включенням Києва та Київської області уряд суттєво розширив перелік майна, на яке поширюється програма. До нього додали:

пальне для розпорядників акцизних складів;

автомобільний транспорт, який використовують для перевезення чи зберігання пального;

сільськогосподарську техніку;

вантажні автомобілі та причепи вагою понад 7,5 тонни.

Це особливо важливо для підприємств паливного, логістичного та аграрного секторів. В уряді окремо наголосили, що паливна інфраструктура залишається однією з найуразливіших до російських атак, тому її вирішили ширше охопити механізмом державної підтримки. Крім того, компенсацію поширили на рухоме майно бізнесу, яке пошкодили або знищили під час транзитного руху територіями підвищеного ризику. Тобто механізм більше не обмежується виключно майном, яке постійно розташоване на певній території.

Зауважимо, що раніше програма вже охоплювала, зокрема, виробничі та адміністративні будівлі, складські приміщення, виробниче обладнання та інженерні мережі, які належать підприємству та використовуються ним у господарській діяльності.

Що змінюється зі страхуванням бізнесу

Окремо Кабмін змінив механізм часткової компенсації страхової премії: якщо підприємство самостійно страхує майно від воєнних ризиків, держава може компенсувати частину витрат на таке страхування. Ба більше, 17 вересня максимальний граничний розмір такої компенсації на одного суб'єкта господарювання збільшили з 3 млн до 5 млн грн на рік сумарно за всіма договорами страхування. Також уряд спростив вимоги до договорів і документів та порядок ухвалення рішень Експортно-кредитним агентством.

Ще одне важливе нововведення полягає в тому, що механізм компенсації страхових премій тепер поширюється і на орендоване майно. Це важливо для значної кількості підприємств у столиці, які працюють не у власних, а в орендованих офісах, виробничих чи складських приміщеннях. При цьому підприємство самостійно обирає страхову компанію. Фіксованого державного переліку страховиків для участі у програмі немає, однак договір має відповідати встановленим вимогам.

Наскільки програма має попит серед підприємців

За даними уряду станом на 17 вересня, компенсацію за пошкоджене чи знищене майно погодили 323 заявникам. На це виділили 6,8 млрд грн.

За програмою часткового відшкодування страхових премій бізнес подав 195 заяв. Експортно-кредитне агентство на цей момент ухвалило рішення про часткову компенсацію за 39 заявами на загальну суму понад 56 млн грн.

Що нове рішення Кабміну означає для звичайних мешканців Києва та області

Для людини-не підприємця, яка просто проживає в Києві або Київській області, принципових змін безпосередньо через це рішення Кабміну не сталося. Статус території підвищеного ризику в цьому випадку для отримання компенсації можна використати лише в межах програми підтримки бізнесу. Він не передбачає автоматичного призначення соціальних виплат і не означає появи нової компенсації за квартиру, приватний будинок чи особисте майно, яке знищили російські військові чи яке отримало пошкодження під час роботи ППО.

Так само рішення не змінює чинний механізм допомоги власникам пошкодженого та знищеного житла. Для мешканців Києва та Київщини продовжує діяти програма "єВідновлення". Власник житла, яке постраждало внаслідок російської агресії, може повідомити про пошкодження та подати заяву на компенсацію. Залежно від характеру збитків держава передбачає кошти на ремонт, житловий сертифікат або грошову компенсацію на відбудову приватного будинку.

Чи буде непрямий ефект для населення

Хоча рішення Кабміну адресоване передусім бізнесу, його наслідки можуть відчути й звичайні мешканці. Адже у разі пошкодження підприємства після обстрілу виплата компенсації може скоротити період, протягом якого компанія не працює. Для бізнесу це означає додаткове джерело коштів на ремонт приміщень, придбання обладнання чи відновлення техніки.

Відповідно, підприємство отримує більше можливостей зберегти персонал замість скорочення працівників, продовжити виробництво, торгівлю або надання послуг і швидше відновити роботу після атаки. Це особливо актуально для столиці та Київської області, де сконцентрована значна кількість логістичних центрів, складів, підприємств торгівлі та інших об'єктів бізнесу.

Розширення програми на паливо, транспорт, вантажівки та інше рухоме майно також має зменшити фінансові ризики для компаній, які забезпечують постачання товарів та пального.