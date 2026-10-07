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Варіанти коротких мандрівок

Київ • УНН

 • 4170 перегляди

Кам’янець-Подільський, Закарпаття та Чернігівщина пропонують фортеці, каньйони, термальні басейни й історичні пам’ятки.

Варіанти коротких мандрівок

Сучасний ритм життя рідко залишає можливість вирватися у повноцінну відпустку на кілька тижнів. Проте чекати літа чи довгоочікуваного відпочинку зовсім не обов’язково. Короткі мандрівки на 2 - 4 дні — ідеальний спосіб змінити обстановку, отримати яскраві враження та емоційно перезавантажитися без значних фінансових витрат чи складного планування. УНН розповість, як звичайні вихідні можуть перетворитися на справжню пригоду.

Україна має безліч дивовижних місць, які ідеально підходять для коротких подорожей. Незалежно від того, що ви шукаєте —  відпочинок у термальних басейнах, прогулянки старовинними фортецями чи екскурсії каньйонами, — українські маршрути здатні здивувати кожного.

Кам’янець-Подільський та Бакота

Кам’янець-Подільський відомий своєю середньовічною фортецею, яка немов виростає зі скелястого каньйону річки Смотрич. Перший день варто присвятити прогулянкам містом, відвідати Старий замок, Турецький міст, оглядові майданчики та затишні кав'ярні. 

Камʼянець-Подільський славиться не тільки замком. У місті можна відвідати Ратушу, це найстаріша збережена ратуша в Україні із годинниковою вежею, підземеллями та цікавими музейними експозиціями на площі Польський Ринок.

Також тут  розташована унікальна у світовій архітектурі споруда — Кафедральний костел Петра і Павла. Де поєднано християнський храм, Тріумфальну арку та османський мінарет, увінчаний скульптурою Діви Марії.

Ще, можна спуститись до підніжжя скель, щоб побачити мальовничу дерев'яну церкву XVIII століття та помилуватися стрімкими кручами з Новопланівського мосту або Лебединого озера.

Другого дня вирушайте до Бакоти — затопленого села у каньйоні Дністра, яке сьогодні перетворилося на справжнє "українське море". 

Тут панує особливий мікроклімат, а з високих скель відкривається панорама на безкрайню водну гладь. Обов'язково відвідайте найстаріший у регіоні Михайлівський печерний монастир, розташований просто у білих вапнякових скелях.

Термальні води Закарпаття

Якщо ваша мета — максимальне розслаблення та відновлення сил, Закарпаття стане найкращим вибором. Завітайте до замку Паланок, що у Мукачеві, розташованого на вершині згаслого вулкану, звідки відкривається краєвид на місто та гори.

Хоч замок Паланок найвідоміший у Закарпатті, проте не єдиний. Замок Сент-Міклош, що розташований у селі Чинадієво це середньовічний "замок кохання" Ілони Зріні та Імре Текелі, де можна пройтися напівтемними коридорами та відчути дух епохи. На території замку є великий парк. 

Вирушайте до Берегового або Косино, які славляться своїми термальними басейнами із високим вмістом мінералів. Купання у гарячих джерелах просто неба дарує відчуття повного релаксу в будь-яку пору року.  

Звісно ж, доповнити вихідні можна у ресторані з справжньою закарпатською кухнею, щоб повністю окунутись в атмосферу цієї місцевості.  

Чернігівщина

Для спокійного, насиченого історією відпочинку підійде Чернігівщина. Сам Чернігів — одне з найстаріших міст України. Чернігівський Вал це  історичне серце міста над Десною із 12 чавунними гетьманськими гарматами, старовинним колегіумом та парковими алеями.

Антонієві печери та Троїцький монастир: підземний монастирський комплекс XI–XVIII століть, що розташований на Болдинських горах. із підземними церквами, каплицями та унікальною акустикою.

Можна відвідати Державний заповідник "Качанівка". Це розкішний палацово-парковий ансамбль XIX століття з білоколонним палацом, дзеркальними ставками та парком, де гостювали Шевченко та Гоголь.

Олександра Месенко

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Тарас Шевченко
Берегове
Україна
Кам'янець-Подільський
Мукачево
Чернігів