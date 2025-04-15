Олексій Гончаренко

У Раді триває обговорення правок щодо закону про підвищення податків: в залі лишилось 15 депутатів

Під час обговорення правок до закону про збільшення податків у Верховній Раді залишилось лише 15 депутатів. Законопроєкт передбачає збільшення військового збору до 5% та податку на прибуток банків до 50%.