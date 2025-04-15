Олексій Гончаренко

В резолюції ПАРЄ наголошено, що угода між Києвом та Вашингтоном щодо ресурсів має відповідати курсу євроінтеграції. Будь-яка угода має не порушувати економічного суверенітету України.
ПАРЄ ухвалила резолюцію про відповідальність росії за агресію, включаючи створення спецтрибуналу та компенсації. Також закликає до посилення санкцій проти рф та її пособників.
Парламентська асамблея Ради Європи офіційно визнала, що російські ЗМІ RT і Sputnik поширюють дезінформацію. Це закріплено в резолюції "Іноземне втручання".
Кабмін вніс зміни до порядку підготовки аспірантів і докторантів. Тепер обов'язковим є держзалік з української та іноземної мов, а також вступний іспит з іноземної, незалежно від наявності сертифікату.
Спікер закрив засідання ВР після блокування трибуни депутатами. Причиною став розгляд закону про відповідальність урядовців за ігнорування викликів до Ради.
Рада ухвалила закон, що забороняє стягувати борги з фермерів, чиє майно залишилось на окупованих територіях. Також призупинено примусове стягнення кредитів.
Дмитро Лубінець заявив про масові порушення прав людини з боку ТЦК, включаючи фізичне насильство, недопуск адвокатів та примусове підписання документів, закликаючи до термінових дій.
Рада підтримала законопроєкт №9421, який залучає ветеранів до підготовки резерву та патріотичного виховання. Військові навчатимуть молодь основам БЗВП у школах і таборах.
Уряд утворив Дepжагентство ПлейСіті для реалізації політики в cфері азартних ігор, замість КРАІЛ. Агентство координуватиметься Мінцифрою, чисельність – 61 особа.
ВР ухвалила законопроєкт про виплату грошової компенсації військовим за невикористані дні відпусток під час мобілізації. Законопроєкт має на меті забезпечити виплати при звільненні зі служби.
ВР ухвалила постанову із закликом заборонити участь спортсменів з РФ і Білорусі у міжнародних змаганнях. Також пропонується посилити санкції проти їхніх спортивних організацій.
Верховна Рада підтримала законопроєкт №11394 про державну таємницю 290 голосами. Документ передбачає засекречення інформації про захист та матеріально-технічне забезпечення об'єктів критичної інфраструктури.
Кабмін дозволив "Укрзалізниці" витратити 7,77 млрд грн на критично важливі роботи в умовах воєнного стану. Кошти підуть на капремонт колій, розвиток прикордонної інфраструктури та інші важливі проєкти.
Верховна Рада ухвалила закон про відповідальність за порушення утримання цивільних укриттів. За порушення, що призвели до загибелі людей, передбачено кримінальну відповідальність до 8 років ув'язнення.
Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №12148 про пом'якшення кредитних умов під час воєнного стану. Документ забороняє стягнення боргів з людей, чиє майно залишилось в окупації.
Верховна Рада підтримала законопроєкт про створення Єдиного державного реєстру військовослужбовців. Система передбачає впровадження Military ID та інтеграцію з е-здоров'ям для спрощення обліку та надання послуг.
Кабінет Міністрів України продовжив заборону на ввезення товарів з Російської Федерації. За інформацією нардепа Гончаренка, обмеження діятимуть до 31 грудня 2025 року.
Верховна Рада звернулася до ООН щодо правомірності членства росії в організації. Парламент також закликав надати Україні згоду на далекобійні удари по військових цілях рф та розширити санкції.
Нардеп Олексій Гончаренко зареєстрував у Верховній Раді проєкт постанови про звільнення міністра оборони Рустема Умєрова. Документ передано на розгляд керівництву парламенту.
У Верховній Раді скасували засідання через можливу загрозу російського удару по урядовому кварталу.
В аеропорту Грузії всі чоловіки з українськими паспортами проходять додаткову перевірку, повідомив нардеп Олексій Гончаренко, який прибув як міжнародний спостерігач на парламентські вибори.
Президент України не має наміру підписувати закон про скасування сезонного переведення годинників. Джерела повідомляють, що це рішення пов'язане з можливими економічними збитками та петиціями громадян.
У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови, що блокує підписання закону про підвищення податків. Ініціаторами є нардепи Олексій Гончаренко та Артур Герасимов, які подали дві окремі постанови.
Петиція до Зеленського з вимогою ветувати закон про скасування переходу на літній час набрала необхідні 25 тисяч голосів. Ініціатор петиції - нардеп Гончаренко, який вважає законопроєкт недоопрацьованим і шкідливим.
Під час обговорення правок до закону про збільшення податків у Верховній Раді залишилось лише 15 депутатів. Законопроєкт передбачає збільшення військового збору до 5% та податку на прибуток банків до 50%.
Верховна Рада перейменувала Южноукраїнськ на Південноукраїнськ та Южне на Південне. Спроби перейменування Павлограда, Синельникового та Первомайська не були успішними.
Верховна Рада України схвалила законопроєкт, що звільняє від мобілізації громадян віком до 25 років. За ухвалення законопроєкту №11379-д проголосував 311 депутат.
Верховна Рада прийняла закон про соціальний захист дітей, постраждалих від агресії рф. Документ передбачає створення держреєстру таких дітей.
Верховна Рада підтримала законопроєкт запровадження е-посвідчення ветерана як основного документа. Це спростить адміністративні процедури та додасть "травму" як причину отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни.
Військові зможуть самі визначати, хто отримуватиме їхні виплати у разі полону чи зникнення безвісти. Закон також регулює виплати родичам у разі відсутності особистого розпорядження військовослужбовця.