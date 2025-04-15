Олексій Гончаренко

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 23074 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 146589 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 131267 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 133437 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 130453 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 131487 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 194662 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77191 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164355 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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Економіка • 9 квітня, 17:34 • 14781 перегляди

ПАРЄ ухвалила резолюцію про необхідність відповідальності за агресію росії - нардеп

ПАРЄ ухвалила резолюцію про відповідальність росії за агресію, включаючи створення спецтрибуналу та компенсації. Також закликає до посилення санкцій проти рф та її пособників.

Війна • 9 квітня, 17:16 • 10750 перегляди

ПАРЄ офіційно визнала RT і Sputnik розповсюджувачами фейків - нардеп

Парламентська асамблея Ради Європи офіційно визнала, що російські ЗМІ RT і Sputnik поширюють дезінформацію. Це закріплено в резолюції "Іноземне втручання".

Політика • 8 квітня, 15:30 • 12341 перегляди

Кабмін зобов’язав аспірантів і докторантів здавати заліки з іноземних мов - нардеп

Кабмін вніс зміни до порядку підготовки аспірантів і докторантів. Тепер обов'язковим є держзалік з української та іноземної мов, а також вступний іспит з іноземної, незалежно від наявності сертифікату.

Суспільство • 8 квітня, 13:08 • 10185 перегляди

Засідання Ради закрили через блокування трибуни нардепами: що відомо

Спікер закрив засідання ВР після блокування трибуни депутатами. Причиною став розгляд закону про відповідальність урядовців за ігнорування викликів до Ради.

Політика • 27 березня, 10:02 • 35235 перегляди

Рада пом’якшила умови кредитування для фермерів, які лишили майно на ТОТ

Рада ухвалила закон, що забороняє стягувати борги з фермерів, чиє майно залишилось на окупованих територіях. Також призупинено примусове стягнення кредитів.

Війна • 27 березня, 09:58 • 47844 перегляди

Фізичне насильство та позбавлення прав: Лубінець назвав кричущі випадки дій ТЦК

Дмитро Лубінець заявив про масові порушення прав людини з боку ТЦК, включаючи фізичне насильство, недопуск адвокатів та примусове підписання документів, закликаючи до термінових дій.

Суспільство • 26 березня, 15:26 • 26258 перегляди

Рада дозволила ветеранам війни навчати основам БЗВП

Рада підтримала законопроєкт №9421, який залучає ветеранів до підготовки резерву та патріотичного виховання. Військові навчатимуть молодь основам БЗВП у школах і таборах.

Суспільство • 26 березня, 11:39 • 31725 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

Уряд утворив Дepжагентство ПлейСіті для реалізації політики в cфері азартних ігор, замість КРАІЛ. Агентство координуватиметься Мінцифрою, чисельність – 61 особа.

Економіка • 21 березня, 12:30 • 270094 перегляди

Рада підтримала законопроєкт про компенсацію за невикористану відпустку військовослужбовцям

ВР ухвалила законопроєкт про виплату грошової компенсації військовим за невикористані дні відпусток під час мобілізації. Законопроєкт має на меті забезпечити виплати при звільненні зі служби.

Суспільство • 13 березня, 09:41 • 17959 перегляди

Рада закликає заборонити участь росіян і білорусів у міжнародних спортивних змаганнях: ухвалена постанова

ВР ухвалила постанову із закликом заборонити участь спортсменів з РФ і Білорусі у міжнародних змаганнях. Також пропонується посилити санкції проти їхніх спортивних організацій.

Спорт • 13 березня, 09:19 • 15273 перегляди

Рада ухвалила новий закон про державну таємницю: що зміниться

Верховна Рада підтримала законопроєкт №11394 про державну таємницю 290 голосами. Документ передбачає засекречення інформації про захист та матеріально-технічне забезпечення об'єктів критичної інфраструктури.

Політика • 12 лютого, 10:59 • 44509 перегляди

Уряд дозволив Укрзалізниці витратити до 7,77 млрд грн: на що підуть кошти

Кабмін дозволив "Укрзалізниці" витратити 7,77 млрд грн на критично важливі роботи в умовах воєнного стану. Кошти підуть на капремонт колій, розвиток прикордонної інфраструктури та інші важливі проєкти.

Економіка • 11 лютого, 12:08 • 24642 перегляди

ВР ввела покарання за неналежне утримання укриттів: що передбачається

Верховна Рада ухвалила закон про відповідальність за порушення утримання цивільних укриттів. За порушення, що призвели до загибелі людей, передбачено кримінальну відповідальність до 8 років ув'язнення.

Політика • 9 січня, 10:42 • 22478 перегляди

Пом'якшення кредитних умов для постраждалих від окупації: Рада зробила перший крок 

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №12148 про пом'якшення кредитних умов під час воєнного стану. Документ забороняє стягнення боргів з людей, чиє майно залишилось в окупації.

Війна • 18 грудня, 12:24 • 18305 перегляди

Військові отримають Military ID: Рада ухвалила створення нового реєстру

Верховна Рада підтримала законопроєкт про створення Єдиного державного реєстру військовослужбовців. Система передбачає впровадження Military ID та інтеграцію з е-здоров'ям для спрощення обліку та надання послуг.

Суспільство • 18 грудня, 11:09 • 16189 перегляди

Україна продовжила заборону на ввезення російських товарів - нардеп

Кабінет Міністрів України продовжив заборону на ввезення товарів з Російської Федерації. За інформацією нардепа Гончаренка, обмеження діятимуть до 31 грудня 2025 року.

Економіка • 13 грудня, 10:59 • 15416 перегляди

Верховна Рада закликала ООН розглянути правомірність членства росії

Верховна Рада звернулася до ООН щодо правомірності членства росії в організації. Парламент також закликав надати Україні згоду на далекобійні удари по військових цілях рф та розширити санкції.

Політика • 5 грудня, 09:23 • 17579 перегляди

У Раді з'явився проєкт постанови про звільнення міністра оборони Умєрова

Нардеп Олексій Гончаренко зареєстрував у Верховній Раді проєкт постанови про звільнення міністра оборони Рустема Умєрова. Документ передано на розгляд керівництву парламенту.

Політика • 26 листопада, 16:33 • 30973 перегляди

У ВР скасували годину запитань до уряду через загрозу удару по урядовому кварталу – депутати

У Верховній Раді скасували засідання через можливу загрозу російського удару по урядовому кварталу.

Війна • 21 листопада, 23:17 • 62401 перегляди

Грузія запровадила додаткову перевірку для чоловіків з українськими паспортами - нардеп

В аеропорту Грузії всі чоловіки з українськими паспортами проходять додаткову перевірку, повідомив нардеп Олексій Гончаренко, який прибув як міжнародний спостерігач на парламентські вибори.

Політика • 25 жовтня, 17:00 • 16942 перегляди

Постійний "зимовий час": Зеленський не планує підписувати закон - ЗМІ

Президент України не має наміру підписувати закон про скасування сезонного переведення годинників. Джерела повідомляють, що це рішення пов'язане з можливими економічними збитками та петиціями громадян.

Суспільство • 24 жовтня, 10:41 • 18500 перегляди

У Раді зареєстрували одразу дві постанови, що блокують підписання закону про підвищення податків

У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови, що блокує підписання закону про підвищення податків. Ініціаторами є нардепи Олексій Гончаренко та Артур Герасимов, які подали дві окремі постанови.

Економіка • 10 жовтня, 15:06 • 29929 перегляди

Петиція проти скасування переведення годинників на літній час набрала 25 тисяч голосів

Петиція до Зеленського з вимогою ветувати закон про скасування переходу на літній час набрала необхідні 25 тисяч голосів. Ініціатор петиції - нардеп Гончаренко, який вважає законопроєкт недоопрацьованим і шкідливим.

Суспільство • 9 жовтня, 16:59 • 16787 перегляди

У Раді триває обговорення правок щодо закону про підвищення податків: в залі лишилось 15 депутатів

Під час обговорення правок до закону про збільшення податків у Верховній Раді залишилось лише 15 депутатів. Законопроєкт передбачає збільшення військового збору до 5% та податку на прибуток банків до 50%.

Економіка • 9 жовтня, 15:21 • 16040 перегляди

Рада провалила перейменування Первомайська та ще двох міст, назви Южноукраїнська та Южного змінили

Верховна Рада перейменувала Южноукраїнськ на Південноукраїнськ та Южне на Південне. Спроби перейменування Павлограда, Синельникового та Первомайська не були успішними.

Суспільство • 9 жовтня, 08:12 • 17536 перегляди

Рада заборонила мобілізацію до 25 років

Верховна Рада України схвалила законопроєкт, що звільняє від мобілізації громадян віком до 25 років. За ухвалення законопроєкту №11379-д проголосував 311 депутат.

Війна • 9 жовтня, 07:55 • 15116 перегляди

Соціальна підтримка дітей, які постраждали внаслідок агресії рф: Рада ухвалила закон в цілому

Верховна Рада прийняла закон про соціальний захист дітей, постраждалих від агресії рф. Документ передбачає створення держреєстру таких дітей.

Суспільство • 8 жовтня, 13:12 • 13131 перегляди

Рада підтримала законопроєкт про е-посвідчення ветерана як основний документ

Верховна Рада підтримала законопроєкт запровадження е-посвідчення ветерана як основного документа. Це спростить адміністративні процедури та додасть "травму" як причину отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни.

Суспільство • 8 жовтня, 12:52 • 13798 перегляди

Військові зможуть самі визначити членів сімʼї, які отримають виплати у разі зникнення безвісти чи потрапляння в полон: ВР ухвалила закон

Військові зможуть самі визначати, хто отримуватиме їхні виплати у разі полону чи зникнення безвісти. Закон також регулює виплати родичам у разі відсутності особистого розпорядження військовослужбовця.

Суспільство • 8 жовтня, 11:18 • 12180 перегляди