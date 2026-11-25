Керівництво антикорупційних органів тисне на членів тимчасової слідчої комісії Верховної Ради та просить не приходити на засідання або не брати участь у голосуванні. Про це заявив голова ТСК, народний депутат Олексій Гончаренко, пише УНН.

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18 листопада на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційного законодавства та дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану виступив генерал-майор СБУ Сергій Дука. Він заявив, що справа "Карфаген-2", у якій він фігурує, це помста йому від НАБУ і САП і закликав викликати на засідання ТСК керівників антикорупційних органів.

Після цього голова ТСК, нардеп Олексій Гончаренко заявив, що директора НАБУ Семена Кривоноса і керівника САП Олександра Клименка, детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, а також екскерівника СБУ Василя Малюка і ексгенпрокурора України Руслана Кравченка викликають на засідання ТСК 23 листопада на 12:00. Однак жоден із запрошених в понеділок не зʼявився на ТСК і їх повторно викликають на засідання комісії. Наступне засідання ТСК заплановане на сьогодні, 25 листопада.

За словами Олексія Гончаренка, йому відомо вже про два випадки, коли керівники антикорупційних органів особисто телефонували членам ТСК.

"А тепер хочу офіційно повідомити ЗМІ та громадськість і попередити керівництво антикорупційних органів. Наразі на членів ТСК чинять тиск. Мені відомо вже про два випадки, коли керівники антикорупційних органів особисто телефонували народним депутатам і просили не приходити на засідання або не брати участі в голосуванні ТСК. Тиск іде з усіх боків і різними методами. Вважаю це неправильним, шкідливим і небезпечним явищем, яке кидає тінь на антикорупційні органи", - заявив нардеп.

Конфлікт інтересів: хто і як має його встановлювати?

Також Гончаренко прокоментував заяву керівника САП Олександра Клименка про конфлікт інтересів із головою комісії та те, що ТСК має проголосувати за відсутність такого конфлікту.

"Виявляється, у нього конфлікт інтересів зі мною, і ТСК має проголосувати за відсутність такого конфлікту. Пан Клименко посилається на закон і каже, що це звичайна практика. Мені страшно, бо пан Клименко очолює Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру і мав би справді знати законодавство. Ще можна було б зрозуміти, якби таку тезу висловив начальник ТЦК чи міністр агропромисловості. Але ж це керівник прокуратури. З юридичного погляду це абсурд. Такої процедури просто немає", - пояснив нардеп.

Він додав, що закон про ТСК не передбачає "голосування про відсутність конфлікту інтересів".

"А тепер про те, що відбувається насправді. Спочатку пан Клименко не зміг прийти, бо, за повідомленнями ЗМІ, мав їхати у відрядження. Потім у нього була міжнародна зустріч. Далі він заявив про конфлікт інтересів, а тепер вимагає, щоб ТСК ухвалила рішення про те, що конфлікту немає. Мені здається, що пан Клименко просто не хоче приходити на засідання ТСК. Можливо, я перебільшую, але все це виглядає як ухиляння. Також хочу нагадати пану Клименку одну просту річ: влада - це парламент. Народний депутат є ОБРАНИМ представником народу. Пан Клименко - ПРИЗНАЧЕНИЙ. Тому ви не можете ВКАЗУВАТИ, що саме має робити Рада, яким чином і в якому порядку", - наголосив Гончаренко.

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