кремль використовує проти Європи ті самі звинувачення, якими виправдовував агресію проти України - ЦПД
Київ • УНН
росія подає оборонні заходи сусідів як підготовку до нападу, а мовні й релігійні рішення - як утиски. ЦПД закликає оцінювати це разом із діями рф.
Оборонні заходи сусідніх держав росія представляє як "загрозу для себе", мовні реформи - як "утиски російськомовного населення", а рішення щодо релігійних організацій - як "переслідування православних вірян". Про це в ефірі Українського радіо розповів керівник департаменту протидії інформаційним загрозам національній безпеці ЦПД Кирило Вікторов, інформує УНН.
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Він представив звіт, у якому порівняно російські кампанії проти України перед повномасштабним вторгненням та проти шести європейських держав у 2026 році.
російська пропаганда використовує реальні події, але перекручує їхній зміст. Посилення безпеки сусідніх країн подає як нібито підготовку до нападу, а правові рішення щодо конкретних груп чи організацій - як начебто переслідування всіх російськомовних або православних вірян. Так росія перекладає відповідальність за напруженість на інші держави та представляє себе стороною, яка змушена "захищатися"
За словами експерта, виявлені паралелі допомагають партнерам раніше розпізнавати російський інформаційний тиск і координувати реагування. Водночас самі пропагандистські кампанії не доводять підготовки до військового нападу - їх необхідно оцінювати разом із військовими та дипломатичними діями рф.
Нагадаємо
За даними розвідки, російські спецслужби дедалі частіше використовують генеративний штучний інтелект для проведення інформаційних операцій, спрямованих на розкол суспільств і дестабілізацію в державах Європейського Союзу.
Фабрика фейків: як російська пропаганда маніпулює інформацією про антикорупційні розслідування в Україні12.11.26, 20:13 • 37796 переглядiв