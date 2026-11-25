Оборонні заходи сусідніх держав росія представляє як "загрозу для себе", мовні реформи - як "утиски російськомовного населення", а рішення щодо релігійних організацій - як "переслідування православних вірян". Про це в ефірі Українського радіо розповів керівник департаменту протидії інформаційним загрозам національній безпеці ЦПД Кирило Вікторов, інформує УНН.

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Він представив звіт, у якому порівняно російські кампанії проти України перед повномасштабним вторгненням та проти шести європейських держав у 2026 році.

російська пропаганда використовує реальні події, але перекручує їхній зміст. Посилення безпеки сусідніх країн подає як нібито підготовку до нападу, а правові рішення щодо конкретних груп чи організацій - як начебто переслідування всіх російськомовних або православних вірян. Так росія перекладає відповідальність за напруженість на інші держави та представляє себе стороною, яка змушена "захищатися" - цитує Вікторова Telegram-канал ЦПД.

За словами експерта, виявлені паралелі допомагають партнерам раніше розпізнавати російський інформаційний тиск і координувати реагування. Водночас самі пропагандистські кампанії не доводять підготовки до військового нападу - їх необхідно оцінювати разом із військовими та дипломатичними діями рф.

Нагадаємо

За даними розвідки, російські спецслужби дедалі частіше використовують генеративний штучний інтелект для проведення інформаційних операцій, спрямованих на розкол суспільств і дестабілізацію в державах Європейського Союзу.

Фабрика фейків: як російська пропаганда маніпулює інформацією про антикорупційні розслідування в Україні