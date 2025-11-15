російська пропаганда

Вночі у рязанській області після падіння уламків безпілотників виникла пожежа на промисловому підприємстві. Місцеві жителі припускають, що ціллю міг бути нафтопереробний завод.
Президент Зеленський повідомив про засідання Ставки, присвячене посиленню оборони неба та розширенню можливостей безпілотних систем. Держава готує нові рішення для зміцнення захисту прифронтових областей та запроваджує електронну систему мотивації для військових.
До Глобальної коаліції українських студій приєдналися шість університетів Великої Британії під час Українського тижня у Сполученому Королівстві. Тепер у цих закладах з'являться нові курси про Україну та програми обмінів.
Проросійська хакерська група NoName057(16) взяла на себе відповідальність за DDoS-атаки на цифрові сервіси Данії 13 листопада, включаючи урядові установи та оборонні підприємства. Ці атаки, що відбулися напередодні муніципальних виборів, мали на меті блокувати доступ до сайтів та впливати на політичний процес.
На Сумщині 20-річний юнак на замовлення рф підпалював військові авто, шукаючи "легкі заробітки" для погашення кредитів. Він підпалив три автівки протягом травня-червня 2025 року, був затриманий під час спроби підпалу третього автомобіля.
Президент США Дональд Трамп заявив, що попросить генпрокурора Пем Бонді розслідувати зв'язки Джеффрі Епштейна з його ймовірними політичними опонентами. Це сталося після публікації електронних листів Епштейна, де згадується Трамп, і критики на адресу демократів.
Спортивні інституції України закликали World Aquatics переглянути допуск російських і білоруських спортсменів до командних змагань з 2026 року. Міністерство молоді та спорту, НОК України та Федерація плавання наголосили, що це суперечить рекомендаціям МОК 2023 року.
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час виступу в школі міста Попрад закликав школярів, які підтримують Україну, поїхати на війну з росіянами. Частина учнів залишила залу, розгорнувши український прапор.
Колишнього суддю Донецького окружного адміністративного суду заочно засуджено до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна за участь у терористичній організації і співпраці з російськими окупантами.
Патрульна поліцейська з Куп'янська, яка співпрацювала з окупантами, засуджена до 15 років ув'язнення із конфіскацією майна. Вона обіймала посади в окупаційній адміністрації та втекла до росії перед деокупацією.
Суд у росії заочно засудив блогера юрія дудя до 1 року і 10 місяців колонії загального режиму. Причиною стали штрафи за публікації без "іноагентської" плашки та три пости в соцмережах.
російський пропагандист володимир соловйов закликав до знищення українських міст, включаючи Київ, Миколаїв, Одесу, Суми та Дніпро. Він заявив, що росія нібито "спочатку попереджає, а потім знищує", що Центр протидії дезінформації РНБО розцінює як продовження війни.