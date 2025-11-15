російська пропаганда

$42.060.00
В Україні стартувало подання заявок на грошову допомогу у 1000 гривень, але виникають проблеми при оформленні на дітей
14 листопада, 18:09 • 25953 перегляди
Раді пропонують розширити підстави для заборони виїзду з України: кого торкнеться
14 листопада, 16:09 • 46068 перегляди
15 листопада графіки в Україні діятимуть протягом доби: скільки черг вимикатимуть
Ексклюзив
14 листопада, 15:39 • 34055 перегляди
Проходження опалювального сезону: як зменшити рахунки за комунальні послуги взимку
14 листопада, 15:03 • 31626 перегляди
Серія ударів по об’єктах рф: Генштаб підтвердив ураження у новоросійську, саратовській області та районі енгельса
14 листопада, 14:48 • 26811 перегляди
Українки зможуть отримати 50 000 гривень: Зеленський підписав закон про виплати при народженні дитини
14 листопада, 13:30 • 18068 перегляди
Зеленський вивів Галущенка та Гринчук зі складу РНБО
14 листопада, 13:27 • 49019 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 43587 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 09:52 • 58471 перегляди
Як пішоходам і водіям діяти в темряві на дорогах під час відключень світла: Олексій Білошицький дав порадиPhotoVideo
Мадуро закликав американців об’єднатися з Венесуелою заради миру в США15 листопада, 00:09 • 10674 перегляди
У будинку на Троєщині, куди 14 листопада влучив "шахед", жили колишні працівники ЧАЕС та їхні родини15 листопада, 00:25 • 13817 перегляди
Північна Корея скоротила постачання снарядів до росії та почала виробництво FPV-дронів - ГУР15 листопада, 00:58 • 9830 перегляди
Угорщина перенаправить свої 1,5 млн євро з Європейського фонду миру армії Лівану, а не ЗСУ - Сійярто15 листопада, 02:04 • 5800 перегляди
США успішно випробували тактичну термоядерну авіабомбу B61-12: подробиці04:58 • 6662 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 49022 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 43589 перегляди
Тарілка збалансованого харчування: як виглядає збалансований раціонPhoto14 листопада, 12:13 • 33946 перегляди
Як пішоходам і водіям діяти в темряві на дорогах під час відключень світла: Олексій Білошицький дав порадиPhotoVideo
Ексклюзив
14 листопада, 09:52 • 58471 перегляди
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще Photo
Ексклюзив
13 листопада, 14:40 • 286763 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ігор Клименко
Борис Пісторіус
Дональд Туск
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Німеччина
Велика Британія
Зірка "Все скрізь і одразу" Мішель Йео отримає премію Берлінале за внесок у кіномистецтво14 листопада, 16:53 • 15348 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 49022 перегляди
Чоловіка, який напав на Аріану Гранде в Сінгапурі, звинуватили у суді14 листопада, 13:14 • 20164 перегляди
Біллі Айліш звинуватила Ілона Маска у накопиченні багатства замість порятунку світу14 листопада, 09:46 • 36704 перегляди
Bad Bunny отримав головний приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"14 листопада, 08:54 • 32129 перегляди
Новини по темi
Пожежа охопила промислове підприємство у рязанській області після атаки безпілотників, ймовірно атаковано НПЗVideo

Вночі у рязанській області після падіння уламків безпілотників виникла пожежа на промисловому підприємстві. Місцеві жителі припускають, що ціллю міг бути нафтопереробний завод.

Новини Світу • 07:10 • 1004 перегляди
Засідання ставки: Зеленський анонсував посилення ППО та нові рішення для прифронтових областейVideo

Президент Зеленський повідомив про засідання Ставки, присвячене посиленню оборони неба та розширенню можливостей безпілотних систем. Держава готує нові рішення для зміцнення захисту прифронтових областей та запроваджує електронну систему мотивації для військових.

Війна в Україні • 14 листопада, 19:36 • 1668 перегляди
Шість провідних університетів Британії долучилися до Глобальної коаліції українських студій: чому це важливо

До Глобальної коаліції українських студій приєдналися шість університетів Великої Британії під час Українського тижня у Сполученому Королівстві. Тепер у цих закладах з'являться нові курси про Україну та програми обмінів.

Суспільство • 14 листопада, 18:52 • 2626 перегляди
Проросійські хакери атакували урядові ресурси Данії напередодні виборів – ЦПД

Проросійська хакерська група NoName057(16) взяла на себе відповідальність за DDoS-атаки на цифрові сервіси Данії 13 листопада, включаючи урядові установи та оборонні підприємства. Ці атаки, що відбулися напередодні муніципальних виборів, мали на меті блокувати доступ до сайтів та впливати на політичний процес.

Новини Світу • 14 листопада, 18:46 • 3678 перегляди
Шукав "легкі заробітки": на Сумщині викрили молодика, який палив військові авто

На Сумщині 20-річний юнак на замовлення рф підпалював військові авто, шукаючи "легкі заробітки" для погашення кредитів. Він підпалив три автівки протягом травня-червня 2025 року, був затриманий під час спроби підпалу третього автомобіля.

Суспільство • 14 листопада, 16:30 • 4478 перегляди
Трамп ініціює розслідування зв'язків Епштейна з політичними опонентами

Президент США Дональд Трамп заявив, що попросить генпрокурора Пем Бонді розслідувати зв'язки Джеффрі Епштейна з його ймовірними політичними опонентами. Це сталося після публікації електронних листів Епштейна, де згадується Трамп, і критики на адресу демократів.

Новини Світу • 14 листопада, 16:25 • 2822 перегляди
Україна закликала World Aquatics скасувати рішення про повернення росіян і білорусів до командних змагань

Спортивні інституції України закликали World Aquatics переглянути допуск російських і білоруських спортсменів до командних змагань з 2026 року. Міністерство молоді та спорту, НОК України та Федерація плавання наголосили, що це суперечить рекомендаціям МОК 2023 року.

Спорт • 14 листопада, 16:10 • 2792 перегляди
"Йдіть на війну в Україну, якщо підтримуєте її": словацькі школярі встали і пішли під час зустрічі з ФіцоVideo

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час виступу в школі міста Попрад закликав школярів, які підтримують Україну, поїхати на війну з росіянами. Частина учнів залишила залу, розгорнувши український прапор.

Політика • 14 листопада, 15:35 • 12831 перегляди
Ухвалює "рішення" і виступає в медіа: суддя з Донеччини заочно отримав максимальний термін покарання за роботу на окупантів

Колишнього суддю Донецького окружного адміністративного суду заочно засуджено до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна за участь у терористичній організації і співпраці з російськими окупантами.

Суспільство • 14 листопада, 15:11 • 3166 перегляди
Патрулювала в школі на лінійці: засуджено поліцейську-зрадницю за роботу на окупантів під час захоплення Купʼянська

Патрульна поліцейська з Куп'янська, яка співпрацювала з окупантами, засуджена до 15 років ув'язнення із конфіскацією майна. Вона обіймала посади в окупаційній адміністрації та втекла до росії перед деокупацією.

Війна в Україні • 14 листопада, 14:56 • 2666 перегляди
російський суд заочно засудив блогера дудя до колонії за порушення вимог "іноагентів"

Суд у росії заочно засудив блогера юрія дудя до 1 року і 10 місяців колонії загального режиму. Причиною стали штрафи за публікації без "іноагентської" плашки та три пости в соцмережах.

Новини Світу • 14 листопада, 14:05 • 2304 перегляди
соловйов закликав знищити Київ, Миколаїв, Одесу, Суми, Дніпро - ЦПДVideo

російський пропагандист володимир соловйов закликав до знищення українських міст, включаючи Київ, Миколаїв, Одесу, Суми та Дніпро. Він заявив, що росія нібито "спочатку попереджає, а потім знищує", що Центр протидії дезінформації РНБО розцінює як продовження війни.

Війна в Україні • 13 листопада, 09:11 • 3190 перегляди