російська пропаганда

Патрулювала в школі на лінійці: засуджено поліцейську-зрадницю за роботу на окупантів під час захоплення Купʼянська

Патрульна поліцейська з Куп'янська, яка співпрацювала з окупантами, засуджена до 15 років ув'язнення із конфіскацією майна. Вона обіймала посади в окупаційній адміністрації та втекла до росії перед деокупацією.