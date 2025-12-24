$42.100.05
Посол США при НАТО: "Переговори є продуктивними, але атаки рф по Україні говорять самі за себе"

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Посол Сполучених Штатів Америки при Організації Північноатлантичного договору Метью Вітакер додав, що росія ніколи не була готова визнати втрати мільйонів своїх військових.

Посол Сполучених Штатів Америки при Організації Північноатлантичного договору Метью Вітакер назвав продуктивними переговори щодо припинення російсько-української війни. Про це він заявив в інтерв’ю Fox News, передає УНН.

Деталі

Водночас американський дипломат визнав, що російські атаки по Україні говорять самі за себе. Він додав: США наразі намагаються зрозуміти, на що може піти кремль для врегулювання ситуації.

Очевидно, що минулі вихідні, проведені одночасно два чи три дні на переговорах як з українцями, так і з росіянами, були, як сказав Стів Віткофф (спецпредставник Дональда Трампа - ред), продуктивними та конструктивними. Але наразі м'яч на боці росіян

- заявив Вітакер.

Також він зазначив, що зараз "на столі" близько чотирьох документів. Йдеться не лише про 20-пунктний мирний план разом із багатосторонніми гарантіями безпеки, а й про гарантії безпеки з боку США, план економічного зростання та процвітання після припинення війни і досягнення миру.

Крім того, Вітакер додав, що росія ніколи не була готова визнати втрати мільйонів своїх військових.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що від Президента України Володимира Зеленського уперше оприлюднено 20 пунктів "базового документа про закінчення війни".

Євген Устименко

