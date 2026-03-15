$44.1650.96
ukenru
10:18 • 3896 перегляди
Київ запровадив санкції проти причетних до виробництва "Комети" та "Орєшніка", а також паралімпійців рф
15 березня, 00:18 • 31308 перегляди
Остання людина, від якої нам потрібна допомога, це Зеленський - Трамп
14 березня, 18:43 • 39031 перегляди
ЄС продовжив ще на пів року персональні санкції за агресію проти України
14 березня, 18:22 • 34171 перегляди
Нетаньягу ініціював переговори із Зеленським для обговорення співпраці щодо перехоплення іранських дронів - ЗМІ
14 березня, 16:51 • 30675 перегляди
Нафтогаз та МЗС розкрили дипломатам 31 країни наслідки атак на "Дружбу"
Ексклюзив
14 березня, 14:30 • 50099 перегляди
День українського добровольця: історія військового Миколи Волохова
14 березня, 13:14 • 47847 перегляди
Користь і шкода ананаса – що варто знати кожному
14 березня, 07:48 • 25321 перегляди
Зеленський після масованої атаки рф вказав на потребу для Європи у виробництві ракет проти балістики
Ексклюзив
13 березня, 14:21 • 63119 перегляди
Долар по 44 гривні - валютна криза чи закономірний процес
Ексклюзив
13 березня, 12:53 • 90009 перегляди
Замовні кримінальні справи проти бізнесу сприймаються іноземними партнерами як ризики
Рубрики
Головна
Головна
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+13°
4.4м/с
25%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Армія рф масово відводить техніку вглиб тилу через зростання втрат біля лінії фронту - "АТЕШ"15 березня, 02:08 • 18756 перегляди
Швейцарія заборонила проліт літаків США, пов'язаних із війною в Ірані15 березня, 02:43 • 10613 перегляди
"Державний тероризм не спрацює проти Угорщини": Орбан відповів на лист Ющенка15 березня, 03:18 • 8244 перегляди
Трамп каже, що Іран готовий на припинення вогню, але умови угоди "недостатньо хороші"15 березня, 04:26 • 6510 перегляди
ЦПД: росія запустила масштабну кампанію з дискредитації України в Європі15 березня, 05:32 • 13493 перегляди
Публікації
День українського добровольця: історія військового Миколи Волохова
Ексклюзив
14 березня, 14:30 • 50100 перегляди
Користь і шкода ананаса – що варто знати кожному14 березня, 13:14 • 47848 перегляди
Топ-10 рецептів корисних перекусів14 березня, 09:04 • 36203 перегляди
Топ-5 комедій на вечір, які змусять сміятися без упинуVideo13 березня, 20:08 • 46155 перегляди
Весняний авітаміноз - як його розпізнати та до якого спеціаліста звертатисяPhoto13 березня, 16:17 • 50553 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джорджа Мелоні
Кім Кардаш'ян
Сі Цзіньпін
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран
Ізраїль
Європа
Реклама
УНН Lite
Кім Кардаш'ян і Кріс Дженнер заперечили змову навколо секс-відео10:00 • 3488 перегляди
Розслідування Reuters розкрило справжнє ім'я Бенксі14 березня, 12:47 • 24340 перегляди
"Зорепад" об’єднав легенд: Бужинська та Павлік презентували несподіваний романтичний дуетVideo13 березня, 21:04 • 31449 перегляди
Кендалл Дженнер і Гейлі Бібер відкрили оскарівський вікенд на вечірці в Беверлі-Гіллз13 березня, 19:15 • 27029 перегляди
Бонні Беннет із "Щоденників вампіра" народила первістка Photo13 березня, 12:24 • 40883 перегляди
Актуальне
Техніка
Шахед-136
Опалення
Brent
Соціальна мережа

Київ запровадив санкції проти причетних до виробництва "Комети" та "Орєшніка", а також паралімпійців рф

Київ • УНН

 • 3900 перегляди

Президент Зеленський затвердив санкції проти 130 осіб та 48 компаній рф та Ірану. Обмеження стосуються розробників зброї та 10 російських паралімпійців.

Україна запровадила нові санкції проти російських та іранських компаній і громадян, пов'язаних із обслуговуванням військово-промислового комплексу держави-агресора, а також проти російських паралімпійців, які були причетні до збройної агресії рф. Відповідні рішення Ради національної безпеки і оборони ввів у дію своїм указом президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

До санкційного пакета щодо ВПК увійшли 130 фізичних та 48 юридичних осіб. До списку потрапили, зокрема, компанії, причетні до постачання компонентів для виробництва супутникової навігаційної апаратури серії "Комета", яку росія використовує у дронах, крилатих і балістичних ракетах, керованих боєприпасах та літаках для ударів по українських містах і громадах.

Також санкції запровадили проти підприємств, залучених до виробництва ракетного комплексу "Орєшнік".

Україна запровадила санкції проти 10 російських транспортно-логістичних компаній28.02.26, 10:13 • 7041 перегляд

Окремо до санкційного списку внесли компанії та громадян Ірану, причетних до виробництва іранських дронів і ракет, які застосовуються не лише проти України, а й на Близькому Сході проти країн Затоки. За даними української сторони, ці юридичні та фізичні особи допомагали росії запускати, розгортати та масштабувати виробництво "шахедів" на своїй території.

Крім того, санкції застосували до іранських інструкторів, які навчали російських операторів "шахедів", що згодом атакували українські міста та об’єкти енергетичної інфраструктури.

російський та іранський ВПК уже давно взаємопов’язані. Цим санкційним пакетом ми показуємо ключових учасників, залучених до виробництва засобів ураження, які використовуються для атак росії проти України та Ірану проти багатьох країн. Світ повинен робити значно більше, щоб розривати ці ланцюги постачання, зокрема критичних компонентів, і ефективно протидіяти цій співпраці. І ми будемо працювати над синхронізацією цих санкцій

- заявив радник - уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Ще одне санкційне рішення стосується 10 російських паралімпійців. За інформацією української сторони, всі вони брали участь у загарбницькій війні росії проти України, поширювали російську пропаганду та використовували спортивні заходи як майданчик для виправдання російських злочинів і окупації.

Нагадаємо

Кількома днями раніше президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти російських суддів за вироки військовополоненим та проти компаній. До списку увійшов 41 суддя за вироки військовополоненим та 11 компаній рф. Серед підсанкційних об'єктів розробники дронів та будівельники Кримського мосту.

Олександра Василенко

Війна в УкраїніПолітика
російська пропаганда
Санкції
Техніка
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Шахед-136
Володимир Зеленський
Україна
Іран