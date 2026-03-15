Київ запровадив санкції проти причетних до виробництва "Комети" та "Орєшніка", а також паралімпійців рф
Київ • УНН
Президент Зеленський затвердив санкції проти 130 осіб та 48 компаній рф та Ірану. Обмеження стосуються розробників зброї та 10 російських паралімпійців.
Україна запровадила нові санкції проти російських та іранських компаній і громадян, пов'язаних із обслуговуванням військово-промислового комплексу держави-агресора, а також проти російських паралімпійців, які були причетні до збройної агресії рф. Відповідні рішення Ради національної безпеки і оборони ввів у дію своїм указом президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
Деталі
До санкційного пакета щодо ВПК увійшли 130 фізичних та 48 юридичних осіб. До списку потрапили, зокрема, компанії, причетні до постачання компонентів для виробництва супутникової навігаційної апаратури серії "Комета", яку росія використовує у дронах, крилатих і балістичних ракетах, керованих боєприпасах та літаках для ударів по українських містах і громадах.
Також санкції запровадили проти підприємств, залучених до виробництва ракетного комплексу "Орєшнік".
Україна запровадила санкції проти 10 російських транспортно-логістичних компаній28.02.26, 10:13 • 7041 перегляд
Окремо до санкційного списку внесли компанії та громадян Ірану, причетних до виробництва іранських дронів і ракет, які застосовуються не лише проти України, а й на Близькому Сході проти країн Затоки. За даними української сторони, ці юридичні та фізичні особи допомагали росії запускати, розгортати та масштабувати виробництво "шахедів" на своїй території.
Крім того, санкції застосували до іранських інструкторів, які навчали російських операторів "шахедів", що згодом атакували українські міста та об’єкти енергетичної інфраструктури.
російський та іранський ВПК уже давно взаємопов’язані. Цим санкційним пакетом ми показуємо ключових учасників, залучених до виробництва засобів ураження, які використовуються для атак росії проти України та Ірану проти багатьох країн. Світ повинен робити значно більше, щоб розривати ці ланцюги постачання, зокрема критичних компонентів, і ефективно протидіяти цій співпраці. І ми будемо працювати над синхронізацією цих санкцій
Ще одне санкційне рішення стосується 10 російських паралімпійців. За інформацією української сторони, всі вони брали участь у загарбницькій війні росії проти України, поширювали російську пропаганду та використовували спортивні заходи як майданчик для виправдання російських злочинів і окупації.
Нагадаємо
Кількома днями раніше президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти російських суддів за вироки військовополоненим та проти компаній. До списку увійшов 41 суддя за вироки військовополоненим та 11 компаній рф. Серед підсанкційних об'єктів розробники дронів та будівельники Кримського мосту.