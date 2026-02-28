Україна запровадила санкції проти 10 російських транспортно-логістичних компаній

Україна запровадила санкції проти 10 російських транспортно-логістичних підприємств, що доставляють вантажі на тимчасово окуповані території. Відповідний указ підписав Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

До списку потрапили приватні російські компанії, які доставляють речі російським окупантам і у зворотному напрямку, чим, по суті, здійснюють логістичну підтримку російської армії.

Також у списку опинились підприємства, які працюють на тимчасово окупованих територіях, використовуючи захоплену інфраструктуру "Укрпошти". Там не лише видають пенсії та інші виплати, а й працюють як паспортний стіл, у якому незаконно паспортизують людей і видають повістки.

Крім того, під санкціями й поштові оператори, які в обхід санкцій утворили канали так званого паралельного імпорту товарів подвійного призначення (електроніка, дрони).

Серед тих, хто опинився під санкціями - т.зв. "поштові оператори" терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР", товариство з обмеженою відповідальністю "СДЕК-Глобал", федеральне державне унітарне підприємство "Пошта Криму", що діє на території окупованого українського півострова.

Особлива роль поштових сервісів полягає в доставці мікроелектроніки з-за кордону. Ненормально, коли з Німеччини можна відправити поштою мікрочіп у Москву. Санкції спрямовані й на обмеження цих каналів постачання. Відповідна інформація вже у партнерів - заявив уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

