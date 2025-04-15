ВАКС задовольнив позов Мін'юсту та стягнув у дохід держави активи "білоруськалій": понад 70 тис. тонн калію хлористого, грошові активи та вагони.
НАЗК планує розпочати перевірку електронних декларацій за 2024 рік у травні 2025. Декларанти мають 30 днів на виправлення помилок.
Кабмін виділив кошти на консультаційні послуги для підготовки проекту угоди з США про корисні копалини. Міністерства економіки та юстиції мають залучити консультантів до 15 квітня 2025 року.
Омбудсмен звернувся до МОЗ і регуляторної служби через ризики закриття аптек у селах і малих містах.
Постанова про зниження цін на ліки ухвалена без належного погодження - Мін'юст і Омбудсмен не залучалися.
Військовий квиток: штрафи за втрату від 510 до 1700 грн. Алгоритм дій для відновлення документа від Мін'юсту: заява в ТЦК, фото, паспорт, залишки документа.
За останній тиждень в Україні зареєстровано 2967 новонароджених, що на 7 менше, ніж минулого тижня. Хлопчиків народилося 1519, а дівчаток - 1448. Свідоцтво про народження за кордоном можна отримати в консульстві.
За останній тиждень в Україні зареєстрували 2974 новонароджених, серед яких 1525 хлопчиків та 1449 дівчаток. Це на 386 менше, ніж було зареєстровано тижнем раніше.
В Україні за останній тиждень зареєстровано 3360 новонароджених, що на 580 більше, ніж попереднього тижня. Серед них 1711 хлопчиків та 1649 дівчаток.
Міністерство юстиції України приймає до уваги рішення ЄСПЛ у справі щодо трагічних подій 2 травня 2014 року в Одесі та надасть детальний аналіз висновків суду. Суд визнав вплив росії.
Військовослужбовці можуть оскаржити рішення ВЛК у позасудовому та судовому порядку. Для судового оскарження встановлено терміни 3 або 6 місяців, залежно від обставин справи.
В Україні за останні 7 днів зареєстровано 2780 новонароджених: 1439 хлопчиків та 1341 дівчинка. Мін'юст працює над спрощенням отримання перших документів для малюків.
Апеляційний суд підтвердив законність указу президента про санкції проти олігарха Сергія Курченка. Блокування активів на 10 років залишається в силі через загрози нацбезпеці та сприяння тероризму.
НАЗК має механізм перевірки необґрунтованих активів держслужбовців через моніторинг декларацій та способу життя. У разі виявлення порушень справа передається до САП та ВАКС для можливої конфіскації майна.
Приватні виконавці реалізували земельні ділянки на 292 млн грн, тоді як державні - лише на 110 млн грн.
Журналістське розслідування виявило нерухомість на мільйони доларів, оформлену на дядька заступника міністра юстиції Андрія Гайченка. Майно включає елітні квартири, будинки та земельні ділянки, придбані під час роботи Гайченка в Мін'юсті.
ВАКС задовольнив позов Мін'юсту щодо стягнення активів підсанкційного російського олігарха Михайла Шелкова. Націоналізовано права вимоги на 29 млн доларів від Демурінського ГЗК.
Міноборони запускає служби супроводу для військових та їхніх сімей після реєстрації наказу №59. Служби надаватимуть консультації та допомогу з правових, соціально-побутових та медичних питань.
Міністерство юстиції України спростувало інформацію про підготовку позову щодо заборони партії "Європейська Солідарність". Відомство наголосило, що не має повноважень ініціювати заборону політичних партій.
У 2024 році українці уклали 452 тис. договорів купівлі-продажу нерухомості, з яких 60% - земельні ділянки. Кількість угод із землею в 1,5 рази перевищує операції з житлом, також зросла популярність іпотеки.
Прем'єр-міністр України провів нараду щодо механізмів конфіскації заморожених російських активів. У межах ініціативи G7 Україна отримає 50 млрд доларів, перші транші вже надійшли.
Україна отримає від Нідерландів сучасну мобільну лабораторію з 13 контейнерів для розслідування воєнних злочинів. Обладнання дозволяє проводити аналіз ДНК, відбитків пальців та витяг даних з мобільних пристроїв у польових умовах.
Апеляційний суд Стокгольма відхилив позов кіпрських компаній щодо скасування арбітражного рішення у справі "Укрнафти". Акціонери мають відшкодувати Україні понад 22 млн доларів судових витрат з відсотками.
Міністерство юстиції задовольнило скаргу Міноборони та скасувало реєстраційну дію щодо зміни керівника ДП "Агенція оборонних закупівель". Безрукова відсторонена, а Жумаділов отримує статус тимчасового виконувача обов'язків.
"Клуб білого бізнесу" чи загроза нацбезпеці? СБУ має перевірити компанії зі зв’язками з росією.
Державний бюджет України отримав 1,89 млрд грн від приватизації ТОВ "АЕРОК", що належало російському олігарху молчанову. Актив було реалізовано на Prozorro. Продажі, де його ціна зросла вдвічі від стартової.
Апеляційна палата ВАКС відхилила скаргу Богуслаєва та підтвердила конфіскацію його активів у справі №991/9618/24.
Уряд збільшив штат Мінрегіону на 70 працівників. Водночас скорочено персонал у низці інших держорганів, включаючи Мін'юст, Держстат та Держпраці.
Після актуалізації даних громадяни можуть здійснювати операції з нерухомістю та перевіряти боржників. Відновлено роботу Держреєстру речових прав, Єдиного реєстру боржників та можливість перереєстрації транспортних засобів.
Роботу реєстрів ЄДР та ДРАЦС відновлено, тож у застосунку "Дія" знову доступні актові записи, послуги ФОП, бронювання працівників та інші сервіси.