Міністерство юстиції України

$41.320.07
47.030.11
ukenru
Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 18801 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 131735 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 124498 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 125926 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 124605 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127518 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 191420 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 76731 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 163981 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 115309 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
5м/с
29%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 36416 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

15 квітня, 04:26 • 47219 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 47189 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 36956 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 19967 перегляди
Публікації

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 14943 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 37223 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 47457 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 131735 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 191420 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

10:27 • 470 перегляди

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 9232 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 12130 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 108025 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 109707 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Організації

Міністерство юстиції України

Новини по темi

Суд конфіскував активи "білоруськалій" на понад 55 млн доларів - деталі рішення

ВАКС задовольнив позов Мін'юсту та стягнув у дохід держави активи "білоруськалій": понад 70 тис. тонн калію хлористого, грошові активи та вагони.

Економіка • 11 квітня, 15:29 • 3502 перегляди

НАЗК розпочне перевірку декларацій за 2024 рік з травня: що важливо знати

НАЗК планує розпочати перевірку електронних декларацій за 2024 рік у травні 2025. Декларанти мають 30 днів на виправлення помилок.

Політика • 9 квітня, 09:36 • 8788 перегляди

Україна виділяє 113 млн грн на консультації для угоди з США про копалини

Кабмін виділив кошти на консультаційні послуги для підготовки проекту угоди з США про корисні копалини. Міністерства економіки та юстиції мають залучити консультантів до 15 квітня 2025 року.

Економіка • 9 квітня, 07:57 • 7769 перегляди

Омбудсмен звернувся до МОЗ і регуляторної служби через ризики закриття аптек у селах і малих містах

Омбудсмен звернувся до МОЗ і регуляторної служби через ризики закриття аптек у селах і малих містах.

Політика • 8 квітня, 09:55 • 9100 перегляди
Ексклюзив

Постанова про зниження цін на ліки ухвалена без належного погодження - Мін'юст і Омбудсмен не залучалися

Постанова про зниження цін на ліки ухвалена без належного погодження - Мін'юст і Омбудсмен не залучалися.

Політика • 7 квітня, 12:59 • 156979 перегляди

Що робити при втраті військового квитка: Мін'юст озвучив покроковий алгоритм

Військовий квиток: штрафи за втрату від 510 до 1700 грн. Алгоритм дій для відновлення документа від Мін'юсту: заява в ТЦК, фото, паспорт, залишки документа.

Суспільство • 3 квітня, 11:24 • 10036 перегляди

Малюків в Україні народилося менше, ніж тижнем раніше: майже 3 тисячі

За останній тиждень в Україні зареєстровано 2967 новонароджених, що на 7 менше, ніж минулого тижня. Хлопчиків народилося 1519, а дівчаток - 1448. Свідоцтво про народження за кордоном можна отримати в консульстві.

Суспільство • 31 березня, 09:57 • 24064 перегляди

За останній тиждень в Україні зареєстровано майже 3 тис. малюків - Мін’юст

За останній тиждень в Україні зареєстрували 2974 новонароджених, серед яких 1525 хлопчиків та 1449 дівчаток. Це на 386 менше, ніж було зареєстровано тижнем раніше.

Суспільство • 23 березня, 07:28 • 31288 перегляди

Народження скількох малюків зареєстровано за тиждень в Україні: в Мін'юсті відповіли

В Україні за останній тиждень зареєстровано 3360 новонароджених, що на 580 більше, ніж попереднього тижня. Серед них 1711 хлопчиків та 1649 дівчаток.

Суспільство • 16 березня, 03:05 • 18218 перегляди

Україна відреагувала на рішення ЄСПЛ у справі щодо трагедії в Одесі 2 травня 2014 року

Міністерство юстиції України приймає до уваги рішення ЄСПЛ у справі щодо трагічних подій 2 травня 2014 року в Одесі та надасть детальний аналіз висновків суду. Суд визнав вплив росії.

Політика • 13 березня, 14:17 • 21220 перегляди

Як оскаржити рішення ВЛК: Мін'юст назвав два способи перегляду постанов

Військовослужбовці можуть оскаржити рішення ВЛК у позасудовому та судовому порядку. Для судового оскарження встановлено терміни 3 або 6 місяців, залежно від обставин справи.

Суспільство • 10 березня, 12:11 • 19780 перегляди

Народження скількох малюків зареєстровано за тиждень в Україні: в Мін'юсті відповіли

В Україні за останні 7 днів зареєстровано 2780 новонароджених: 1439 хлопчиків та 1341 дівчинка. Мін'юст працює над спрощенням отримання перших документів для малюків.

Суспільство • 8 березня, 14:07 • 40657 перегляди

Захисту Курченка відмовили в оскарженні санкцій: законність блокування активів підтверджено - Мін'юст

Апеляційний суд підтвердив законність указу президента про санкції проти олігарха Сергія Курченка. Блокування активів на 10 років залишається в силі через загрози нацбезпеці та сприяння тероризму.

Економіка • 7 березня, 10:26 • 15828 перегляди
Ексклюзив

Чи може НАЗК конфіскувати майно заступника міністра юстиції Гайченка? Експертно про процедуру

НАЗК має механізм перевірки необґрунтованих активів держслужбовців через моніторинг декларацій та способу життя. У разі виявлення порушень справа передається до САП та ВАКС для можливої конфіскації майна.

Політика • 26 лютого, 16:41 • 128804 перегляди

Державна виконавча служба Мінʼюсту втричі програє приватним виконавцям у продажі земельних ділянок

Приватні виконавці реалізували земельні ділянки на 292 млн грн, тоді як державні - лише на 110 млн грн.

Економіка • 26 лютого, 09:48 • 22590 перегляди
Ексклюзив

Розслідувачі виявили нове майно, пов’язане з родиною заступника міністра юстиції Гайченко

Журналістське розслідування виявило нерухомість на мільйони доларів, оформлену на дядька заступника міністра юстиції Андрія Гайченка. Майно включає елітні квартири, будинки та земельні ділянки, придбані під час роботи Гайченка в Мін'юсті.

Суспільство • 25 лютого, 15:30 • 80550 перегляди

Суд дозволив націоаналізувати активи підсанкційного російського олігарха Шелкова на 29 млн доларів США

ВАКС задовольнив позов Мін'юсту щодо стягнення активів підсанкційного російського олігарха Михайла Шелкова. Націоналізовано права вимоги на 29 млн доларів від Демурінського ГЗК.

Економіка • 17 лютого, 16:57 • 32973 перегляди

Міноборони запускає служби супроводу військових та членів їхніх родин

Міноборони запускає служби супроводу для військових та їхніх сімей після реєстрації наказу №59. Служби надаватимуть консультації та допомогу з правових, соціально-побутових та медичних питань.

Суспільство • 17 лютого, 13:27 • 25064 перегляди

Заборона "Європейської Солідарності": Мін’юст відреагував

Міністерство юстиції України спростувало інформацію про підготовку позову щодо заборони партії "Європейська Солідарність". Відомство наголосило, що не має повноважень ініціювати заборону політичних партій.

Суспільство • 14 лютого, 14:15 • 28323 перегляди

Українці в 1,5 рази частіше купують землю, аніж житло: що відбувається на ринку

У 2024 році українці уклали 452 тис. договорів купівлі-продажу нерухомості, з яких 60% - земельні ділянки. Кількість угод із землею в 1,5 рази перевищує операції з житлом, також зросла популярність іпотеки.

Суспільство • 12 лютого, 06:41 • 30277 перегляди

Шмигаль: наполягаємо, що всі заморожені російські активи мають бути конфісковані й передані на користь України

Прем'єр-міністр України провів нараду щодо механізмів конфіскації заморожених російських активів. У межах ініціативи G7 Україна отримає 50 млрд доларів, перші транші вже надійшли.

Політика • 7 лютого, 20:59 • 30480 перегляди

Нідерланди передають Україні мобільну криміналістичну лабораторію

Україна отримає від Нідерландів сучасну мобільну лабораторію з 13 контейнерів для розслідування воєнних злочинів. Обладнання дозволяє проводити аналіз ДНК, відбитків пальців та витяг даних з мобільних пристроїв у польових умовах.

Війна • 7 лютого, 01:07 • 33125 перегляди

Україна виграла суд у Швеції проти акціонерів "Укрнафти": компанії мають відшкодувати $22 млн

Апеляційний суд Стокгольма відхилив позов кіпрських компаній щодо скасування арбітражного рішення у справі "Укрнафти". Акціонери мають відшкодувати Україні понад 22 млн доларів судових витрат з відсотками.

Економіка • 3 лютого, 10:28 • 30057 перегляди

Мін'юст скасував зміну керівництва в Агенції оборонних закупівель: Жумаділов - т.в.о., а Безрукова відсторонена

Міністерство юстиції задовольнило скаргу Міноборони та скасувало реєстраційну дію щодо зміни керівника ДП "Агенція оборонних закупівель". Безрукова відсторонена, а Жумаділов отримує статус тимчасового виконувача обов'язків.

Політика • 31 січня, 11:36 • 33863 перегляди
Ексклюзив

"Клуб білого бізнесу" чи загроза нацбезпеці? СБУ має перевірити компанії зі зв'язками з росією

"Клуб білого бізнесу" чи загроза нацбезпеці? СБУ має перевірити компанії зі зв’язками з росією.

Політика • 30 січня, 12:52 • 122696 перегляди

Бюджет України отримав 1,89 млрд грн від приватизації активів російського олігарха молчанова

Державний бюджет України отримав 1,89 млрд грн від приватизації ТОВ "АЕРОК", що належало російському олігарху молчанову. Актив було реалізовано на Prozorro. Продажі, де його ціна зросла вдвічі від стартової.

Економіка • 28 січня, 12:27 • 27340 перегляди

Суд підтвердив конфіскацію майна Богуслаєва: що саме потрапило у держвласність

Апеляційна палата ВАКС відхилила скаргу Богуслаєва та підтвердила конфіскацію його активів у справі №991/9618/24.

Політика • 24 січня, 06:55 • 30156 перегляди

Кабмін збільшив чисельність працівників Мінрозвитку та зменшив чисельність різних держорганів

Уряд збільшив штат Мінрегіону на 70 працівників. Водночас скорочено персонал у низці інших держорганів, включаючи Мін'юст, Держстат та Держпраці.

Політика • 21 січня, 14:02 • 24524 перегляди

Які послуги знову доступні українцям після відновлення роботи реєстрів - відповідь Мін'юсту

Після актуалізації даних громадяни можуть здійснювати операції з нерухомістю та перевіряти боржників. Відновлено роботу Держреєстру речових прав, Єдиного реєстру боржників та можливість перереєстрації транспортних засобів.

Суспільство • 21 січня, 09:05 • 26018 перегляди

Бронювання і не тільки: у "Дії" відновили доступ до важливих держпослуг після російської кібератаки

Роботу реєстрів ЄДР та ДРАЦС відновлено, тож у застосунку "Дія" знову доступні актові записи, послуги ФОП, бронювання працівників та інші сервіси.

Суспільство • 20 січня, 14:04 • 29778 перегляди