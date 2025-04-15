Міністерство юстиції України

Українці в 1,5 рази частіше купують землю, аніж житло: що відбувається на ринку

У 2024 році українці уклали 452 тис. договорів купівлі-продажу нерухомості, з яких 60% - земельні ділянки. Кількість угод із землею в 1,5 рази перевищує операції з житлом, також зросла популярність іпотеки.