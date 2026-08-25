Прокурор просить взяти голову Sense Bank Ступака під варту із заставою 150 млн гривень
Київ • УНН
САП просить заарештувати голову правління Sense Bank Олексія Ступака із заставою 150 млн гривень.
Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просить Вищий антикорупційний суд взяти голову правління державного Sense Bank Олексія Ступака під варту з альтернативою внесення 150 млн гривень застави, передає УНН.
Деталі
З огляду на викладене, прошу задовольнити в повному обсязі клопотання детектива НАБУ і застосувати до підозрюваного Олексія Ступака запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 150 млн гривень
Під час засідання прокурор заявив, що Ступак проживає у будинку на території садівничого товариства, вартість земельної ділянки оцінюється у 500 тис. доларів.
Це не його ділянка, але вочевидь вартість оренди такої ділянки потребує значних витрат
Також, за словами прокурора, Ступак має дві квартири орієнтовною вартістю 28 млн гривень, має земельну ділянку вартістю понад 268 тис. гривень, два паркомісця, чотири авто загальною вартістю 5 млн гривень, зокрема Maserati 2022 року випуску.
Окрім того, прокурор заявив, що з 2021 року Ступак отримав 103 млн гривень зарплати. За даними обвинувачення, його активи перевищують 150 млн грн, тому менша застава не була б достатнім запобіжником.
Додатково
Як повідомляли у НАБУ і САП, було викрито злочинну організацію, що діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів України за участю високопосадовців Офісу Президента України та інших осіб.
У САП вказували, що метою створення та діяльності вказаної злочинної організації, за версією слідства, було заволодіння об’єктами нерухомості, а також іншими активами юридичних осіб шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж Міністерства юстиції України, підробки судових рішень, документів про право власності та ін.
Напередодні прокурор у суді ще одного фігуранта справи зазначив, що, за версією слідства, у справі фігурує Ірина Мудра, тодішній заступник керівника Офісу Президента.
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