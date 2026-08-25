Прокурор просит взять главу Sense Bank Ступака под стражу с залогом в 150 млн гривен

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просит Высший антикоррупционный суд взять председателя правления государственного Sense Bank Алексея Ступака под стражу с альтернативой внесения 150 млн гривен залога, передает УНН.

Детали

С учетом изложенного прошу удовлетворить в полном объеме ходатайство детектива НАБУ и применить к подозреваемому Алексею Ступаку меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 150 млн гривен - сказал прокурор.

Во время заседания прокурор заявил, что Ступак проживает в доме на территории садоводческого товарищества, стоимость земельного участка оценивается в 500 тыс. долларов.

Это не его участок, но, очевидно, стоимость аренды такого участка требует значительных расходов - добавил прокурор.

Также, по словам прокурора, Ступак имеет две квартиры ориентировочной стоимостью 28 млн гривен, земельный участок стоимостью более 268 тыс. гривен, два парковочных места, четыре автомобиля общей стоимостью 5 млн гривен, в частности Maserati 2022 года выпуска.

Кроме того, прокурор заявил, что с 2021 года Ступак получил 103 млн гривен зарплаты. По данным обвинения, его активы превышают 150 млн грн, поэтому меньший залог не был бы достаточной мерой пресечения.

Дополнительно

Как сообщали в НАБУ и САП, была разоблачена преступная организация, действовавшая под руководством действующего и бывшего народных депутатов Украины при участии высокопоставленных должностных лиц Офиса Президента Украины и других лиц.

В САП указывали, что целью создания и деятельности указанной преступной организации, по версии следствия, было завладение объектами недвижимости, а также другими активами юридических лиц путем несанкционированного вмешательства в работу информационных (автоматизированных) сетей Министерства юстиции Украины, подделки судебных решений, документов о праве собственности и т. д.

Накануне прокурор в суде по делу еще одного фигуранта отметил, что, по версии следствия, в деле фигурирует Ирина Мудрая, занимавшая тогда должность заместителя руководителя Офиса Президента.

Напомним

Кабинет Министров Украины принял решение об отстранении председателя наблюдательного совета АО "Сенс Банк" Николая Гладышенко от исполнения полномочий сроком на шесть месяцев.