Стало известно, сколько военнослужащих и техники потеряли россияне за сутки в Украине
Киев • УНН
За сутки российская армия потеряла около 2 020 военнослужащих и 1 855 беспилотников. Общие потери личного состава достигли 1 542 720 человек.
За минувшие сутки российская армия потеряла в войне против Украины еще около 2 020 военнослужащих. Общие потери личного состава рф с начала полномасштабного вторжения достигли примерно 1 542 720 человек, сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.
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Также Силы обороны за сутки уничтожили 2 российских танка, 4 боевые бронированные машины и 47 артиллерийских систем.
Особенно значительными остаются потери России в беспилотниках — за сутки уничтожено 1 855 БПЛА оперативно-тактического уровня. Их общие потери достигли 548 095 единиц.
Потери техники России
Кроме того, за сутки российские войска потеряли 3 РСЗО, 2 средства ПВО, 22 наземных робототехнических комплекса, 727 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 5 единиц специальной техники.
Всего с 24 февраля 2022 года Генштаб оценивает потери рф в 12 393 танка, 25 487 боевых бронированных машин, 50 733 артиллерийские системы, 2 182 РСЗО и 1 688 средств ПВО.
Также Россия, по данным Генштаба, потеряла 443 самолета, 356 вертолетов, 5 126 крылатых ракет, 35 кораблей и катеров и 2 подводные лодки. Данные уточняются.
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