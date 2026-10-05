Стало відомо, скільки військових та техніки втратили росіяни протягом доби в Україні

$44.8350.70
ukenru
04:58 • 6534 перегляди
Контрнаступальні дії України біля Лимана вже можуть створювати проблеми для наступу росіян на Слов'янськ – ISW
04:25 • 10762 перегляди
путін цього року раніше розпочав зимову кампанію ударів по Україні, і в ISW пояснили його розрахунок
03:45 • 11862 перегляди
Пентагон переймає українські ідеї та досвід війни для розвитку армії США
02:37 • 14635 перегляди
Україна могла отримати чеські літаки для збивання реактивних "Шахедів", але передачу зупинили – яка є альтернатива
02:17 • 13958 перегляди
Білий дім США уже теж стежить за можливою чумою в росії та оцінює варіанти дій – Axios
01:37 • 13152 перегляди
У Києві через ускладнений рух мостами запускають 18 додаткових рейсів між правим і лівим берегами, як курсуватимутьPhoto
00:17 • 15802 перегляди
Трамп вирішить, чи вводити "пекельні" санкції проти росії після оцінки наслідків – глава Міненерго США
4 жовтня, 23:18 • 14722 перегляди
Таліби почали закуповувати зброю та безпілотники у білорусі за сприяння росії – ЗМІ
4 жовтня, 22:18 • 14642 перегляди
"Не можна прогинатися під путіна, бо Україну зламають": Зеленський відповів депутатам, які закликають домовлятися з рф
4 жовтня, 21:37 • 15205 перегляди
У росії розбився Ту-95МС, загинули 8 військових, серед них могли бути причетні до ракетних ударів по Україні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+11°
1.9м/с
74%
753мм
Популярнi новини
Син Оззі Осборна разом із донькою таємно лякали відвідувачів у лабіринті, присвяченому рокеру4 жовтня, 21:05 • 19138 перегляди
Кім Кардаш'ян розповіла, чому майже 5 років не хотіла нових стосунків перед романом із Льюїсом Гамільтоном4 жовтня, 22:06 • 17558 перегляди
Кетлін Тернер відреагувала на зізнання Майкла Дугласа про їхній таємний роман 40 років тому4 жовтня, 23:06 • 15899 перегляди
Кім Кардаш'ян зізналася, що "стримує" 13-річну доньку Норт через її прагнення до слави00:06 • 14926 перегляди
Філ Коллінз розповів, як через одну фразу Пола Маккартні вони посварилися на понад 20 років01:05 • 13032 перегляди
Публікації
Як розпізнати жорстоке поводження з твариною та кому скаржитисьPhotoVideo4 жовтня, 08:17 • 52151 перегляди
Україна готується відновити польоти, але вітчизняні авіакомпанії можуть не дочекатися2 жовтня, 10:40 • 144765 перегляди
Топ-10 комедій на вихідні: фільми, які допоможуть відпочити й посміятисяPhoto2 жовтня, 08:07 • 138278 перегляди
Суд продовжив запобіжні заходи лікарям Odrex, яких обвинувачують у медичній недбалості2 жовтня, 07:15 • 122247 перегляди
Міжнародний день кави: історія свята, походження напою та поява кави в Україні1 жовтня, 14:54 • 143698 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Фрідріх Мерц
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Іран
Індія
Реклама
УНН Lite
Філ Коллінз розповів, як через одну фразу Пола Маккартні вони посварилися на понад 20 років01:05 • 13181 перегляди
Кім Кардаш'ян зізналася, що "стримує" 13-річну доньку Норт через її прагнення до слави00:06 • 15085 перегляди
Кетлін Тернер відреагувала на зізнання Майкла Дугласа про їхній таємний роман 40 років тому4 жовтня, 23:06 • 16052 перегляди
Кім Кардаш'ян розповіла, чому майже 5 років не хотіла нових стосунків перед романом із Льюїсом Гамільтоном4 жовтня, 22:06 • 17697 перегляди
Син Оззі Осборна разом із донькою таємно лякали відвідувачів у лабіринті, присвяченому рокеру4 жовтня, 21:05 • 19274 перегляди
Актуальне
Су-34
Шахед-136
Опалення
Техніка
Фільм

Стало відомо, скільки військових та техніки втратили росіяни протягом доби в Україні

Київ • УНН

 • 3348 перегляди

За добу російська армія втратила близько 2 020 військових і 1 855 безпілотників. Загальні втрати особового складу сягнули 1 542 720 осіб.

Стало відомо, скільки військових та техніки втратили росіяни протягом доби в Україні

За минулу добу російська армія втратила у війні проти України ще близько 2 020 військових. Загальні втрати особового складу рф від початку повномасштабного вторгнення сягнули приблизно 1 542 720 осіб, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Також Сили оборони за добу знищили 2 російські танки, 4 бойові броньовані машини та 47 артилерійських систем.

Особливо значними залишаються втрати росії у безпілотниках – за добу знищено 1 855 БПЛА оперативно-тактичного рівня. Їхні загальні втрати сягнули 548 095 одиниць.

Втрати техніки росії

Крім того, за добу російські війська втратили 3 РСЗВ, 2 засоби ППО, 22 наземні робототехнічні комплекси, 727 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 5 одиниць спеціальної техніки.

Загалом від 24 лютого 2022 року Генштаб оцінює втрати рф у 12 393 танки, 25 487 бойових броньованих машин, 50 733 артилерійські системи, 2 182 РСЗВ та 1 688 засобів ППО.

Також росія, за даними Генштабу, втратила 443 літаки, 356 гелікоптерів, 5 126 крилатих ракет, 35 кораблів і катерів та 2 підводні човни. Дані уточнюються.

У мережі з'явилися супутникові знімки наслідків удару СБУ по аеродрому "Ханська" в Адигеї04.10.26, 23:58 • 15779 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в Україні
Техніка
Війна в Україні
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна