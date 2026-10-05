Стало відомо, скільки військових та техніки втратили росіяни протягом доби в Україні

За минулу добу російська армія втратила у війні проти України ще близько 2 020 військових. Загальні втрати особового складу рф від початку повномасштабного вторгнення сягнули приблизно 1 542 720 осіб, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Також Сили оборони за добу знищили 2 російські танки, 4 бойові броньовані машини та 47 артилерійських систем.

Особливо значними залишаються втрати росії у безпілотниках – за добу знищено 1 855 БПЛА оперативно-тактичного рівня. Їхні загальні втрати сягнули 548 095 одиниць.

Втрати техніки росії

Крім того, за добу російські війська втратили 3 РСЗВ, 2 засоби ППО, 22 наземні робототехнічні комплекси, 727 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 5 одиниць спеціальної техніки.

Загалом від 24 лютого 2022 року Генштаб оцінює втрати рф у 12 393 танки, 25 487 бойових броньованих машин, 50 733 артилерійські системи, 2 182 РСЗВ та 1 688 засобів ППО.

Також росія, за даними Генштабу, втратила 443 літаки, 356 гелікоптерів, 5 126 крилатих ракет, 35 кораблів і катерів та 2 підводні човни. Дані уточнюються.

У мережі з'явилися супутникові знімки наслідків удару СБУ по аеродрому "Ханська" в Адигеї