The Economist

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 15787 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

12:21 • 17206 перегляди

В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

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12:10 • 13782 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 35305 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 164977 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 141408 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 144108 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136666 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136845 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196853 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 15678 перегляди

В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

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Єрмак заперечив можливість планування виборів в Україні, поки триває війна

Андрій Єрмак назвав нісенітницею інформацію про підготовку до виборів в Україні влітку. За його словами, спочатку потрібно закінчити війну, а вже потім проводити голосування.

Війна • 10 квітня, 09:35 • 12541 перегляди

У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

За даними джерел видання, Володимир Зеленський планує брати участь у виборах Президента України, які можуть відбутися влітку 2025 року після припинення воєнного стану. Зараз йде підготовка до виборів.

Війна • 30 березня, 14:51 • 80972 перегляди

Все менше українців планують повернутися додому після війни — The Economist

Кількість українських біженців, які планують повернутися додому, знизилася з 74% до 43%. Причиною є війна та відсутність ясності щодо майбутнього України.

Суспільство • 27 березня, 22:47 • 78626 перегляди

CША фактично відключили HIMARS для України, припинивши обмін розвідданими

США обірвали ключову розвідувальну лінію для України, зупинивши передачу даних для націлювання HIMARS. Рішення набуло чинності о 14:00 за київським часом після заморозки військової допомоги адміністрацією Трампа.

Війна • 5 березня, 18:37 • 126674 перегляди

Зеленський відмовляється підписати другу угоду зі США без гарантій безпеки - The Economist

Президент України відмовляється підписувати другу угоду зі США без розширених гарантій безпеки. Наявна вереснева угода згадує лише "захист взаємних інвестицій", але нова вимагатиме ратифікації парламентом.

Політика • 27 лютого, 08:24 • 29396 перегляди

путін точно скоро помре - Зеленський

Президент України заявив, що путін "скоро помре", а влада його "отруїла". Зеленський наголосив, що не дозволить російському диктатору перемогти та використати можливі зміни у владі США.

Війна • 12 лютого, 15:01 • 35830 перегляди
Ексклюзив

Як змінюється ринок праці у 2025 році: ключові тренди

Українці витрачають в середньому 78 днів на пошук роботи, найшвидше працевлаштовуються у Львові. Роботодавці все більше цінують "м'які" навички та пропонують 6,3 тисячі вакансій для віддаленої роботи.

Суспільство • 11 лютого, 10:46 • 104085 перегляди

Після закінчення воєнного стану чекати роки щодо виборів не потрібно - Зеленський

Президент заявив, що після закінчення воєнного стану не потрібно чекати роки для проведення виборів. Вибори можливі за умови сильної позиції України, наявності гарантій безпеки та потужної армії.

Політика • 2 січня, 22:38 • 61756 перегляди

Зеленський прокоментував втрати України на війні, які озвучували західні ЗМІ 

Президент України заперечив інформацію про 80 тисяч загиблих українських військових, заявивши, що реальна цифра значно менша. За його словами, з вересня співвідношення втрат України до росії становить 1:8.

Війна • 2 грудня, 20:49 • 43379 перегляди

В Україні розглядають можливість виборів у травні 2025 року - The Economist

The Economist повідомляє про можливе проведення виборів в Україні 25 травня 2025 року після скасування воєнного стану. Офіційний Київ спростовує підготовку до виборів, а більшість джерел залишаються скептичними.

Політика • 12 листопада, 19:59 • 27337 перегляди

Шуляк стверджує, що в Офісі Президента не проводили нарад щодо виборів

Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк спростувала інформацію про наради в Офісі Президента щодо виборів. Вона наголосила, що обговорення виборів зараз можуть вести лише "недалекі люди".

Політика • 22 жовтня, 18:15 • 23988 перегляди

Зеленський розглядає можливість проведення виборів президента у 2025 році - The Economist

The Economist повідомляє, що Зеленський розглядає можливість призначення президентських виборів у 2025 році через падіння його рейтингів. Довіра до президента знизилася з 80% до 45%, за даними американського Національного демократичного інституту.

Політика • 26 вересня, 14:26 • 14957 перегляди
Ексклюзив

"Індекс Біг Маку" чи "Індекс борщу"? Експерт пояснив, чи відображають "індекси" реальний стан економіки України

Економіст Ігор Гарбарук вважає, що "Індекс Біг Маку" не є показовим для України. Він пропонує орієнтуватися на "Індекс борщу", який краще відображає купівельну спроможність українців та економічну ситуацію в країні.

Суспільство • 6 серпня, 13:04 • 108627 перегляди

Україні вдалось уникнути дефолту та зберегти можливість залучати інвестиції – міністр фінансів

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна уникнула дефолту, зберігши можливість залучати інвестиції для держави та бізнесу. Україна має складнощі з виходом на ринок капіталів, але ситуація може покращитися.

Економіка • 26 липня, 12:09 • 16240 перегляди

Британські інвестори призупиняють великі угоди в Грузії на тлі політичної нестабільності - ЗМІ

Британські інвестори призупинили кілька значних угод у Грузії через політичну нестабільність, спричинену прийняттям закону про іноземних агентів, що ставить під загрозу процес вступу Грузії до ЄС та іноземні інвестиції.

Економіка • 4 липня, 15:10 • 43151 перегляди

The Economist: Україна має місяць, щоб уникнути дефолту

Україна має місяць, щоб домовитися з міжнародними кредиторами про реструктуризацію боргу, щоб уникнути дефолту, при цьому кредитори відкидають запропоноване Україною скорочення боргу на 60% і натомість вимагають скорочення на 22%.

Економіка • 1 липня, 13:19 • 16737 перегляди

The Economist: Україна перетворила Крим на джерело виснаження російських ресурсів

Напередодні появи перших винищувачів F-16, Україна проводить активну кампанію з ліквідації російської мережі ППО в окупованому Криму. Аналітики кажуть, що українці систематично роблять Крим "непридатним для перебування там російських військ".

Війна • 3 червня, 12:40 • 23261 перегляди

Технології, що змінили поле бою: як Україна та світ інтегрували ШІ у військову сферу

За останні декілька років світ перейшов від чатботів до нейромереж, які в умовах сучасних технологій здатні виконувати безліч різноманітних завдань. Що таке ШІ, яка роль України в розвитку технологій штучного інтелекту і як це змінює сучасне поле бою УНН запитав в аналітика Олександра Очкасова.

Публікації • 3 червня, 06:00 • 109365 перегляди

The Economist: поставки снарядів Україні затягнулося через дефіцит вибухівки

Поставки снарядів з ЄС для України затримуються через дефіцит вибухівки та обмеженість виробничих потужностей в Європі.

Війна • 27 травня, 02:25 • 111160 перегляди

Прем'єрка Італії висловилася проти ударів по росії західною зброєю

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні висловився проти використання західної зброї, наданої Україні, для нанесення ударів по цілях в Росії, не погодившись з пропозицією Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга дозволити такі удари.

Війна • 26 травня, 23:50 • 28434 перегляди

Глава НАТО підтримав право України завдати удару по рф західною зброєю

Генеральний секретар НАТО заявив, що Україна має право захищатися від російської агресії, використовуючи західну зброю, включаючи удари по російській території.

Війна • 25 травня, 02:51 • 108912 перегляди

Росіяни під час травневого наступу планували частково оточити Харків, - The Economist

Російські війська планували травневий наступ з метою часткового оточення Харкова, атакуючи з обох боків Печенізького водосховища, але були зупинені українською обороною, яка не досягла своєї мети.

Війна • 20 травня, 22:59 • 103647 перегляди

Захоплення Часового Яру не матиме "вирішального значення": Павлюк про можливість втрати міста

Командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк переконаний, що втрата українськими військами міста Часів Яр у Донецькій області не буде вирішальною.

Війна • 10 травня, 14:15 • 25613 перегляди

Україна готує нові бригади, частину сил розгорнуть для захисту Києва - Павлюк

Україна готує щонайменше десять нових бригад для захисту Києва та протидії очікуваному російському наступу, причому оборона столиці є головним пріоритетом, незважаючи на інтенсивні бойові дії на сході.

Війна • 10 травня, 13:47 • 22486 перегляди

Командувач Сухопутних військ попередив, що у найближчі два місяці настане критична фаза війни

У наступні два місяці Україна вступить в одну з найбільш критичних фаз війни з росією, оскільки американська допомога прибуває на лінію фронту, а рф випробовує українську оборону перед потенційним великим наступом.

Війна • 10 травня, 13:14 • 24382 перегляди

Україна втрачає мільярди, оскільки до 40% врожаю зернових уникає оподаткування – The Economist

За останні два роки Україна втратила близько 3 мільярдів доларів податкових надходжень через те, що близько 40% врожаю зернових вивели від оподаткування за допомогою різних шахрайських схем.

Економіка • 8 травня, 15:07 • 18390 перегляди

Скібіцький: Росія може взяти країни Балтії за сім днів, а НАТО відреагує за 10 днів

За словами заступника начальника Головного управління військової розвідки Міністерства оборони України, Росія може вторгнутися в країни Балтії за 7 днів, в той час як реакція НАТО займе 10 днів, що ставить країни Балтії під загрозу, якщо союзники України не збільшать оборонне виробництво, щоб допомогти Києву.

Війна • 3 травня, 05:15 • 53235 перегляди

Росія може готувати наступ на дві області України – ГУР

Росія може готувати наступ на Харківську та Сумську області України наприкінці травня або на початку червня із залученням до 70 000 військовослужбовців.

Війна • 3 травня, 02:54 • 116944 перегляди

У ГУР заявили, що втрата Часового Яру – це лише питання часу

Втрата Україною висотного укріпрайону Часів Яр є лише питанням часу, що відкриває шлях до захоплення Росією останніх великих міст Донецької області, вважає заступник голови військової розвідки України.

Війна • 2 травня, 23:40 • 34136 перегляди

Долетить до сибіру: Україна розробила дрон з дальністю до 3000 км - The Economist

Україна розробила новий безпілотник дальнього радіуса дії з дальністю польоту понад 3 000 кілометрів, здатний досягати цілей навіть у російському сибіру.

Війна • 18 квітня, 16:06 • 20925 перегляди