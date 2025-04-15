The Economist

Скібіцький: Росія може взяти країни Балтії за сім днів, а НАТО відреагує за 10 днів

За словами заступника начальника Головного управління військової розвідки Міністерства оборони України, Росія може вторгнутися в країни Балтії за 7 днів, в той час як реакція НАТО займе 10 днів, що ставить країни Балтії під загрозу, якщо союзники України не збільшать оборонне виробництво, щоб допомогти Києву.