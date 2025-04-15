Андрій Єрмак назвав нісенітницею інформацію про підготовку до виборів в Україні влітку. За його словами, спочатку потрібно закінчити війну, а вже потім проводити голосування.
За даними джерел видання, Володимир Зеленський планує брати участь у виборах Президента України, які можуть відбутися влітку 2025 року після припинення воєнного стану. Зараз йде підготовка до виборів.
Кількість українських біженців, які планують повернутися додому, знизилася з 74% до 43%. Причиною є війна та відсутність ясності щодо майбутнього України.
США обірвали ключову розвідувальну лінію для України, зупинивши передачу даних для націлювання HIMARS. Рішення набуло чинності о 14:00 за київським часом після заморозки військової допомоги адміністрацією Трампа.
Президент України відмовляється підписувати другу угоду зі США без розширених гарантій безпеки. Наявна вереснева угода згадує лише "захист взаємних інвестицій", але нова вимагатиме ратифікації парламентом.
Президент України заявив, що путін "скоро помре", а влада його "отруїла". Зеленський наголосив, що не дозволить російському диктатору перемогти та використати можливі зміни у владі США.
Українці витрачають в середньому 78 днів на пошук роботи, найшвидше працевлаштовуються у Львові. Роботодавці все більше цінують "м'які" навички та пропонують 6,3 тисячі вакансій для віддаленої роботи.
Президент заявив, що після закінчення воєнного стану не потрібно чекати роки для проведення виборів. Вибори можливі за умови сильної позиції України, наявності гарантій безпеки та потужної армії.
Президент України заперечив інформацію про 80 тисяч загиблих українських військових, заявивши, що реальна цифра значно менша. За його словами, з вересня співвідношення втрат України до росії становить 1:8.
The Economist повідомляє про можливе проведення виборів в Україні 25 травня 2025 року після скасування воєнного стану. Офіційний Київ спростовує підготовку до виборів, а більшість джерел залишаються скептичними.
Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк спростувала інформацію про наради в Офісі Президента щодо виборів. Вона наголосила, що обговорення виборів зараз можуть вести лише "недалекі люди".
The Economist повідомляє, що Зеленський розглядає можливість призначення президентських виборів у 2025 році через падіння його рейтингів. Довіра до президента знизилася з 80% до 45%, за даними американського Національного демократичного інституту.
Економіст Ігор Гарбарук вважає, що "Індекс Біг Маку" не є показовим для України. Він пропонує орієнтуватися на "Індекс борщу", який краще відображає купівельну спроможність українців та економічну ситуацію в країні.
Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна уникнула дефолту, зберігши можливість залучати інвестиції для держави та бізнесу. Україна має складнощі з виходом на ринок капіталів, але ситуація може покращитися.
Британські інвестори призупинили кілька значних угод у Грузії через політичну нестабільність, спричинену прийняттям закону про іноземних агентів, що ставить під загрозу процес вступу Грузії до ЄС та іноземні інвестиції.
Україна має місяць, щоб домовитися з міжнародними кредиторами про реструктуризацію боргу, щоб уникнути дефолту, при цьому кредитори відкидають запропоноване Україною скорочення боргу на 60% і натомість вимагають скорочення на 22%.
Напередодні появи перших винищувачів F-16, Україна проводить активну кампанію з ліквідації російської мережі ППО в окупованому Криму. Аналітики кажуть, що українці систематично роблять Крим "непридатним для перебування там російських військ".
За останні декілька років світ перейшов від чатботів до нейромереж, які в умовах сучасних технологій здатні виконувати безліч різноманітних завдань. Що таке ШІ, яка роль України в розвитку технологій штучного інтелекту і як це змінює сучасне поле бою УНН запитав в аналітика Олександра Очкасова.
Поставки снарядів з ЄС для України затримуються через дефіцит вибухівки та обмеженість виробничих потужностей в Європі.
Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні висловився проти використання західної зброї, наданої Україні, для нанесення ударів по цілях в Росії, не погодившись з пропозицією Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга дозволити такі удари.
Генеральний секретар НАТО заявив, що Україна має право захищатися від російської агресії, використовуючи західну зброю, включаючи удари по російській території.
Російські війська планували травневий наступ з метою часткового оточення Харкова, атакуючи з обох боків Печенізького водосховища, але були зупинені українською обороною, яка не досягла своєї мети.
Командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк переконаний, що втрата українськими військами міста Часів Яр у Донецькій області не буде вирішальною.
Україна готує щонайменше десять нових бригад для захисту Києва та протидії очікуваному російському наступу, причому оборона столиці є головним пріоритетом, незважаючи на інтенсивні бойові дії на сході.
У наступні два місяці Україна вступить в одну з найбільш критичних фаз війни з росією, оскільки американська допомога прибуває на лінію фронту, а рф випробовує українську оборону перед потенційним великим наступом.
За останні два роки Україна втратила близько 3 мільярдів доларів податкових надходжень через те, що близько 40% врожаю зернових вивели від оподаткування за допомогою різних шахрайських схем.
За словами заступника начальника Головного управління військової розвідки Міністерства оборони України, Росія може вторгнутися в країни Балтії за 7 днів, в той час як реакція НАТО займе 10 днів, що ставить країни Балтії під загрозу, якщо союзники України не збільшать оборонне виробництво, щоб допомогти Києву.
Росія може готувати наступ на Харківську та Сумську області України наприкінці травня або на початку червня із залученням до 70 000 військовослужбовців.
Втрата Україною висотного укріпрайону Часів Яр є лише питанням часу, що відкриває шлях до захоплення Росією останніх великих міст Донецької області, вважає заступник голови військової розвідки України.
Україна розробила новий безпілотник дальнього радіуса дії з дальністю польоту понад 3 000 кілометрів, здатний досягати цілей навіть у російському сибіру.