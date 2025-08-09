$41.460.00
путін пропонує обмежене перемир'я перед зустріччю з Трампом - The Economist

Київ • УНН

 • 8414 перегляди

Російський диктатор володимир путін запропонував обмежене припинення вогню в повітрі та на морі перед зустріччю з Дональдом Трампом. Позиції сторін суттєво різняться, а бомбардування рф тривають.

путін пропонує обмежене перемир'я перед зустріччю з Трампом - The Economist

Російський диктатор володимир путін запропонував обмежене припинення вогню в повітрі та на морі напередодні зустрічі із президентом США Дональдом Трампом, передає УНН із посиланням на The Economist.

... путін запропонував обмежене припинення вогню в повітрі та на морі напередодні саміту. Джерела повідомляють, що можливий і радикальніший прорив, коли буде досягнуто ширший спектр угод, що визначають, яким зрештою може бути заморожування конфлікту 

- пише видання.

Однак, як зауважує The Economist, позиції України, росії та США, як і раніше, значно різняться, а також існують сумніви щодо справжніх намірів путіна. Поки що його бомбардування тривають, резюмує видання.

Україна та Європа відхилили пропозицію путіна про припинення вогню та висунули свою - ЗМІ09.08.25, 19:07 • 4162 перегляди

Нагадаємо

Лондон сьогодні прийме зустріч радників з питань безпеки за участю представників Сполучених Штатів, України та Європи. Зустріч очолять міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі та віце-президент США Джей Ді Венс.

Антоніна Туманова

ВійнаПолітика
Економіст (журнал)
Дональд Трамп
Велика Британія
Європа
Сполучені Штати Америки
Україна
Лондон