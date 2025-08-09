путін пропонує обмежене перемир'я перед зустріччю з Трампом - The Economist
Київ • УНН
Російський диктатор володимир путін запропонував обмежене припинення вогню в повітрі та на морі перед зустріччю з Дональдом Трампом. Позиції сторін суттєво різняться, а бомбардування рф тривають.
Російський диктатор володимир путін запропонував обмежене припинення вогню в повітрі та на морі напередодні зустрічі із президентом США Дональдом Трампом, передає УНН із посиланням на The Economist.
... путін запропонував обмежене припинення вогню в повітрі та на морі напередодні саміту. Джерела повідомляють, що можливий і радикальніший прорив, коли буде досягнуто ширший спектр угод, що визначають, яким зрештою може бути заморожування конфлікту
Однак, як зауважує The Economist, позиції України, росії та США, як і раніше, значно різняться, а також існують сумніви щодо справжніх намірів путіна. Поки що його бомбардування тривають, резюмує видання.
Україна та Європа відхилили пропозицію путіна про припинення вогню та висунули свою - ЗМІ09.08.25, 19:07 • 4162 перегляди
Нагадаємо
Лондон сьогодні прийме зустріч радників з питань безпеки за участю представників Сполучених Штатів, України та Європи. Зустріч очолять міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі та віце-президент США Джей Ді Венс.