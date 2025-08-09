Україна та Європа відхилили пропозицію путіна про припинення вогню та висунули свою - ЗМІ
Київ • УНН
Європейські держави та Україна відкинули план володимира путіна щодо припинення вогню. Вони висунули зустрічну пропозицію, яка має стати основою для майбутніх переговорів між Трампом та російським лідером.
Україна та Європа виступили проти пропозиції російського диктатора володимира путіна щодо припинення вогню та відповіли "зустрічною пропозицією", передає УНН із посиланням на WSJ.
Європейські держави та Україна відповіли на план володимира путіна щодо припинення вогню в суботу зустрічною пропозицією, яка, за їхніми словами, має слугувати основою для того, щоб майбутні переговори між президентом Трампом та російським лідером могли набрати обертів
WSJ зазначає, що "європейський гамбіт відхилив російську пропозицію обміняти утримувані Україною частини Донецької області на припинення вогню. Вона була висунута на зустрічі з високопосадовцями США в Англії в суботу".
Нагадаємо
Лондон сьогодні прийме зустріч радників з питань безпеки за участю представників Сполучених Штатів, України та Європи. Зустріч очолять міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі та віце-президент США Джей Ді Венс.