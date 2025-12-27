путін не відмовиться від територіальних зазіхань в Україні: цілі виходять за межі окупованих регіонів - Atlantic Council
Київ • УНН
російський диктатор володимир путін не збирається відмовлятися від ідеї територіальних захоплень в Україні, його претензії виходять далеко за межі вже окупованих регіонів. Ця риторика не є новою, адже Путін давно використовує історичні аргументи для виправдання війни проти України.
російський диктатор володимир путін не збирається відмовлятися від ідеї територіальних захоплень в Україні. Його претензії виходять далеко за межі вже окупованих регіонів, повідомляє УНН з посиланням на Atlantic Council.
Деталі
Як зазначають аналітики, така риторика не є новою для путіна, адже кремлівський диктатор давно використовує історичні аргументи для виправдання війни проти України. Він неодноразово порівнював нинішнє повномасштабне вторгнення в Україну з війнами російського імператора Петра І у XVIII столітті.
Але нинішні заяви пролунали на тлі обговорень у США і Європі можливостей компромісного миру із Кремлем, йдеться в дослідженні.
Контекст
російський диктатор підтвердив намір захопити території, які вважає "історичними землями росії". Йдеться, в першу чергу, про південь і схід України.
Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий зазначив, що російська федерація на чолі з володимиром путіним заперечувала право України на існування за 13 років до Євромайдану.
Нагадаємо
Ще в 2005 році під час виступу перед федеральними зборами рф путін заявив, що розпад Радянського Союзу став для росії "найбільшою геополітичною катастрофою 20-го століття".
Також він неодноразово робив заяви про те, що "Радянський Союз є історичною росією, яка просто мала іншу назву". Він говорив про це в 2011 і 2022 роках.
Начальник ЦПД РНБО України Андрій Коваленко заявив, що росію володимира путіна неможливо повернути в цивілізований світ, так само, як неможливо було створити демократію в росії часів її першого президента, бориса єльцина. За його словами, демократія в росії можлива лише за умови розпаду рф як держави.