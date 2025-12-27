путін не відмовиться від територіальних зазіхань в Україні: цілі виходять за межі окупованих регіонів - Atlantic Council

російський диктатор володимир путін не збирається відмовлятися від ідеї територіальних захоплень в Україні, його претензії виходять далеко за межі вже окупованих регіонів. Ця риторика не є новою, адже Путін давно використовує історичні аргументи для виправдання війни проти України.