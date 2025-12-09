пєсков заявив, що путін "не прагне" відновити СРСР і нападати на НАТО
Речник путіна дмитро пєсков заявив, що російський диктатор не прагне відновити СРСР та напасти на НАТО. Він наголосив, що це неможливо, хоча раніше путін називав розпад СРСР "найбільшою геополітичною катастрофою 20-го століття".
російський диктатор володимир путін "не прагне відновлювати СРСР і нападати на НАТО". Про це заявив речник путіна дмитро пєсков, повідомляє УНН з посиланням на російські "змі".
Це не відповідає дійсності. Ні це, ні інше. путін не хоче відновити СРСР, тому що це неможливо. Він сам про це не раз казав
При цьому слова речника російського диктатора, що путін "нібито не планує відновлювати СРСР", не відповідають дійсності. Ще у 2005 році, під час виступу перед федеральними зборами рф путін заявив, що розпад Радянського Союзу став для росії "найбільшою геополітичною катастрофою 20-го століття".
Для російського народу це стало справжньою драмою. Десятки мільйонів наших громадян і співвітчизників опинилися за межами російської федерації
Також він неодноразово робив заяви про те, що "Радянський Союз є історичною росією, яка просто мала іншу назву". Він говорив про це в 2011 і 2022 роках.
Своїми словами і вчинками путін бреше як про небажання відновлювати срср, так і про небажання нападати на інші країни.
Речник диктатора росії дмитро пєсков заявив, що про зустріч володимира путіна та Дональда Трампа до кінця поточного року "поки що не йдеться".