пєсков заявив, що путін "не прагне" відновити СРСР і нападати на НАТО

$42.070.01
49.020.03
ukenru
10:59 • 9574 перегляди
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
Ексклюзив
10:26 • 17086 перегляди
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
Ексклюзив
09:02 • 25273 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
9 грудня, 07:23 • 38212 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
Ексклюзив
9 грудня, 07:00 • 26097 перегляди
Bring Kids Back UA: в Україну вже повернуто 1892 дитини
8 грудня, 19:50 • 29288 перегляди
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄСVideo
8 грудня, 18:20 • 39601 перегляди
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
8 грудня, 17:26 • 33593 перегляди
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні Video
8 грудня, 14:55 • 35068 перегляди
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Ексклюзив
8 грудня, 14:34 • 32758 перегляди
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3м/с
88%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Львівська міська рада спростувала фейк про ігнорування російськомовної дитини на день Святого МиколаяPhoto9 грудня, 08:11 • 18546 перегляди
"Навіть "геніальна" музика з ШІ "розсіюється в ефірі іншого інтернет-мотлоху": Ді Капріо висловив сумніви щодо штучного інтелекту в кіно9 грудня, 08:36 • 16404 перегляди
Під виглядом "курортних проєктів": окупаційна влада Херсонщини хоче передати азовське узбережжя мінську09:24 • 14794 перегляди
Станція метро "Мостицька" у Києві отримає нову назву до відкриття: що відомо09:55 • 15393 перегляди
Ще один судовий позов проти Odrex: вдова пацієнта клініки заявляє про фальсифікацію документів та медичну недбалістьPhoto12:00 • 12457 перегляди
Публікації
Ще один судовий позов проти Odrex: вдова пацієнта клініки заявляє про фальсифікацію документів та медичну недбалістьPhoto12:00 • 12768 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
Ексклюзив
09:02 • 25272 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців9 грудня, 07:23 • 38207 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
8 грудня, 13:00 • 57770 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
Ексклюзив
8 грудня, 12:25 • 52932 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Андрій Єрмак
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Донецька область
Київська область
Реклама
УНН Lite
"Навіть "геніальна" музика з ШІ "розсіюється в ефірі іншого інтернет-мотлоху": Ді Капріо висловив сумніви щодо штучного інтелекту в кіно9 грудня, 08:36 • 16667 перегляди
Медіавійна: Paramount кидає виклик Netflix, перебиваючи його ціну та пропонуючи $74,4 млрд за Warner Bros.8 грудня, 15:34 • 25057 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 61717 перегляди
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 67403 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 77466 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Дипломатка
Фільм
Brent

пєсков заявив, що путін "не прагне" відновити СРСР і нападати на НАТО

Київ • УНН

 • 448 перегляди

Речник путіна дмитро пєсков заявив, що російський диктатор не прагне відновити СРСР та напасти на НАТО. Він наголосив, що це неможливо, хоча раніше путін називав розпад СРСР "найбільшою геополітичною катастрофою 20-го століття".

пєсков заявив, що путін "не прагне" відновити СРСР і нападати на НАТО

російський диктатор володимир путін "не прагне відновлювати СРСР і нападати на НАТО". Про це заявив речник путіна дмитро пєсков, повідомляє УНН з посиланням на російські "змі".

Деталі

Це не відповідає дійсності. Ні це, ні інше. путін не хоче відновити СРСР, тому що це неможливо. Він сам про це не раз казав

- заявив пєсков.

Додатково

При цьому слова речника російського диктатора, що путін "нібито не планує відновлювати СРСР", не відповідають дійсності. Ще у 2005 році, під час виступу перед федеральними зборами рф путін заявив, що розпад Радянського Союзу став для росії "найбільшою геополітичною катастрофою 20-го століття".

Для російського народу це стало справжньою драмою. Десятки мільйонів наших громадян і співвітчизників опинилися за межами російської федерації

 - заявив тоді путін.

Також він неодноразово робив заяви про те, що "Радянський Союз є історичною росією, яка просто мала іншу назву". Він говорив про це в 2011 і 2022 роках.

Своїми словами і вчинками путін бреше як про небажання відновлювати срср, так і про небажання нападати на інші країни.

Нагадаємо

Речник диктатора росії дмитро пєсков заявив, що про зустріч володимира путіна та Дональда Трампа до кінця поточного року "поки що не йдеться".

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Війна в Україні
Володимир Путін
НАТО
Дональд Трамп