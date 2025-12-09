російський диктатор володимир путін "не прагне відновлювати СРСР і нападати на НАТО". Про це заявив речник путіна дмитро пєсков, повідомляє УНН з посиланням на російські "змі".

Деталі

Це не відповідає дійсності. Ні це, ні інше. путін не хоче відновити СРСР, тому що це неможливо. Він сам про це не раз казав - заявив пєсков.

Додатково

При цьому слова речника російського диктатора, що путін "нібито не планує відновлювати СРСР", не відповідають дійсності. Ще у 2005 році, під час виступу перед федеральними зборами рф путін заявив, що розпад Радянського Союзу став для росії "найбільшою геополітичною катастрофою 20-го століття".

Для російського народу це стало справжньою драмою. Десятки мільйонів наших громадян і співвітчизників опинилися за межами російської федерації - заявив тоді путін.

Також він неодноразово робив заяви про те, що "Радянський Союз є історичною росією, яка просто мала іншу назву". Він говорив про це в 2011 і 2022 роках.

Своїми словами і вчинками путін бреше як про небажання відновлювати срср, так і про небажання нападати на інші країни.

Нагадаємо

