Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину

Проведення виборів через застосунок Дія наразі не розглядається і практичної роботи в цьому напрямку не ведеться. Для введення такого функціоналу необхідні законодавчі зміни, заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає УНН.

На сьогодні не відбувається робота в Дії над будь-якими виборами. Для цього потрібно, щоб парламент проголосував зміни до законів, ЦВК прийняло рішення чи потрібно це, чи хто це взагалі буде робити. На сьогодні, окрім якихось онлайн дискусій, робота над цим напрямком не відбувається. Потрібні законодавчі зміни, якщо суспільство і ЦВК вирішити у цьому напрямку розвиватися - сказав Федоров.

Нагадаємо

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що питання участі у виборах українців за кордоном та внутрішньо переміщених осіб є одними з найскладніших питань, а тому можуть розглянути можливість проведення виборів онлайн, а також розглянути можливість голосування у кілька днів.