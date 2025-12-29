$42.060.13
Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину
12:21
Оренда житла: що буде з цінами у 2026 році
11:59
Зустріч радників України та США очікується у Києві у найближчі дні: Зеленський про наступні кроки у переговорах
09:17
Зеленський назвав умови скасування воєнного стану
29 грудня, 04:39
Україна вперше долучилася до відпрацювання механізмів Статті 5 Договору НАТО - Генштаб ЗСУ
29 грудня, 01:10
Українці платитимуть 4,32 грн за кВт/год електроенергії з 2026 року: Кабмін ухвалив рішення
28 грудня, 22:38
Зеленський про мирний план: гарантії безпеки та військовий вимір погоджені на 100%
28 грудня, 22:22
Трамп заявив про "значне" наближення сторін до мирного плану після розмови із Зеленським
28 грудня, 19:32
Переговори щодо припинення війни досягли фінальної стадії - Трамп
28 грудня, 11:58
Санкції, ППО, фіналізація форматів кроків: Зеленський анонсував переговори з партнерами на тлі атак рф 2100 дронами і 94 ракетами
Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що проведення виборів через застосунок "Дія" наразі не розглядається, оскільки для цього потрібні законодавчі зміни. Робота в цьому напрямку не ведеться, і окрім онлайн-дискусій, практичних кроків немає.

Проведення виборів через застосунок Дія наразі не розглядається і практичної роботи в цьому напрямку не ведеться. Для введення такого функціоналу необхідні законодавчі зміни, заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає УНН

На сьогодні не відбувається робота в Дії над будь-якими виборами. Для цього потрібно, щоб парламент проголосував зміни до законів, ЦВК прийняло рішення чи потрібно це, чи хто це взагалі буде робити. На сьогодні, окрім якихось онлайн дискусій, робота над цим напрямком не відбувається. Потрібні законодавчі зміни, якщо суспільство і ЦВК вирішити у цьому напрямку розвиватися 

- сказав Федоров. 

Нагадаємо 

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що питання участі у виборах українців за кордоном та внутрішньо переміщених осіб є одними з найскладніших питань, а тому можуть розглянути можливість проведення виборів онлайн, а також розглянути можливість голосування у кілька днів.

Павло Башинський

