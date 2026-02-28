$43.210.00
росія може вийти з переговорів, якщо Україна не поступиться територіями - Bloomberg

Київ • УНН

 • 122 перегляди

росія може вийти з мирних переговорів щодо України, якщо Київ не погодиться на територіальні поступки. США домагатимуться відмови України від Донбасу в обмін на замороження війни.

росія може вийти з переговорів, якщо Україна не поступиться територіями - Bloomberg

росія може оголосили про вихід з мирних переговорів щодо України, якщо Київ не погодиться йти на поступки щодо територій. США будуть домагатися відмови України від Донбасу в обмін на замороження війни по поточній лінії і відмову рф від претензій на підконтрольні Україні частини Запорізької та Херсонської областей. Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела, передає УНН.

Деталі

російські чиновники дедалі більше вважають, що немає сенсу продовжувати мирні переговори з Україною під керівництвом США, якщо Київ не готовий поступитися територією для досягнення угоди

- пише видання.

Джерела зазначають, що переговори, заплановані на наступний тиждень, будуть вирішальними для того, чи зможуть сторони домовитися про умови припинення війни.

росія, ймовірно, піде з переговорів, якщо Президент України Володимир Зеленський не піде на поступку. росія готова підписати проєкт меморандуму про мирну угоду, якщо Україна погодиться вивести війська зі східної Донецької області

- додає джерело.

Джерела наголошують, що після підписання меморандуму, має відбутися президентський саміт між володимиром путіним, Дональдом Трампом і Зеленським для підтвердження угоди, що призведе до взаємного виведення російської та української армій.

Видання зазначає, що росія готова вивести війська з північно-східних Сумської та Харківської областей України, а також Дніпропетровської області в рамках угоди, і не наполягатиме на вимогах щодо збільшення території в південних регіонах Херсонської та Запорізької областей.

За словами джерела, росія погодиться на моніторинг перемир'я під керівництвом США, хоча й не прийме жодних іноземних військ в Україні, а також відмовиться від вимоги обмежити чисельність української армії.

Майбутнє окупованої росією Запорізької атомної електростанції України також все ще під питанням. росія підтримує тристоронній розподіл виробництва електроенергії на станції між США та Україною, тоді як Київ підтримує розподіл 50 на 50 зі США, які мали б право вільно ділитися постачанням електроенергії з москвою.

Нагадаємо

Військова робоча група в межах останніх раундів тристоронніх переговорів між Україною, США та росією відпрацювала близько 90% необхідного обсягу роботи, однак завершення процесу нині впирається у політичні рішення.

Павло Башинський

