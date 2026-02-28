МАГАТЕ зафіксувало підозрілу активність Ірану на ядерних об'єктах, що раніше зазнали бомбардувань

Міжнародне агентство з атомної енергії повідомило про проведення Іраном регулярних та незрозумілих робіт на майданчиках зі збагачення урану, які були атаковані силами США та Ізраїлю в червні минулого року. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Генеральний директор агентства Рафаель Гроссі оприлюднив звіт, що базується на супутникових знімках, які демонструють відновлення діяльності на уражених об'єктах. Оскільки інспекторам ООН заборонено доступ до цих локацій з моменту завершення 12-денного воєнного конфлікту, характер і цілі поточних робіт залишаються невідомими, що створює критичну загрозу для режиму нерозповсюдження ядерної зброї.

Втрата контролю над іранськими запасами урану

Протягом останніх восьми місяців МАГАТЕ не має можливості перевірити стан та точне місцезнаходження іранських запасів урану, рівень збагачення якого вже майже досяг показників, необхідних для створення боєзаряду.

Трамп отримав військові варіанти щодо Ірану - ЗМІ

У своєму 12-сторінковому звіті Рафаель Гроссі наголосив, що втрата безперервності знань про ядерні матеріали на атакованих об'єктах є критичною проблемою, яку необхідно вирішити в найкоротші терміни. Відсутність прозорості з боку Тегерана ускладнює моніторинг і ставить під сумнів мирний характер іранської ядерної програми на фоні підготовки до нових дипломатичних зусиль.

Дипломатичне протистояння та перспективи переговорів

Ситуація загострюється напередодні технічних переговорів між представниками Вашингтона та Тегерана, які мають відбутися наступного тижня у Відні в кулуарах зустрічі дипломатів МАГАТЕ.

Попри нещодавню зустріч Гроссі з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі в Женеві, сторонам поки не вдалося покласти край протистоянню щодо доступу інспекторів до закритих об'єктів. Від результатів майбутніх консультацій залежатиме, чи вдасться міжнародній спільноті відновити контроль над іранськими розробками, або ж регіон очікує нова хвиля ескалації через ядерні амбіції Ісламської Республіки.

Переговори щодо ядерної програми Ірану зайшли у глухий кут на тлі військового тиску США