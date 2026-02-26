$43.240.02
Переговори щодо ядерної програми Ірану зайшли у глухий кут на тлі військового тиску США

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Переговори щодо ядерної програми Ірану завершилися без угоди через радикальні розбіжності. США вимагають ліквідації ядерних об'єктів Ірану, нарощуючи військову присутність у регіоні.

Переговори щодо ядерної програми Ірану зайшли у глухий кут на тлі військового тиску США

Черговий раунд дипломатичних зустрічей у Женеві завершився без підписання угоди через радикальні розбіжності у позиціях Вашингтона та Тегерана. Сполучені Штати висунули ультимативні вимоги щодо повної ліквідації ключових ядерних об'єктів Ірану, паралельно нарощуючи ударне угруповання військ у регіоні Перської затоки. Про це повідомляє WSJ, пише УНН.

Деталі

Американські переговорники Стів Віткофф та Джаред Кушнер озвучили вимогу про повний демонтаж об'єктів у Фордо, Натанзі та Ісфахані, а також передачу всіх запасів збагаченого урану під контроль США. Адміністрація Трампа наполягає на створенні безстрокового пакту, який би назавжди заблокував шлях Ірану до створення ядерної зброї та балістичних ракет.

США паралельно із зустріччю з Україною проводять ядерні переговори з Іраном у Женеві - що відомо26.02.26, 16:19 • 2348 переглядiв

Іранська сторона категорично відкинула ідею вивезення палива за кордон та припинення збагачення урану, посилаючись на право на мирну атомну енергетику, хоча більша частина інфраструктури країни була серйозно пошкоджена під час бойових дій минулого літа.

Нарощування авіації та флоту як інструмент примусу до миру

Паралельно з дипломатичними зусиллями Білий дім демонструє готовність до силового сценарію, розгорнувши в Аравійському морі та Оманській затоці армаду з 12 військових кораблів на чолі з авіаносцем USS Abraham Lincoln. За даними моніторингових сервісів, понад два десятки американських винищувачів перетнули Атлантику для підсилення ескадрилей на базах в Ізраїлі та Йорданії.

У Трампа розглядають сценарії від компромісної ядерної угоди з Іраном до ліквідації аятолли Хаменеї21.02.26, 07:21 • 9175 переглядiв

Держсекретар Марко Рубіо підтвердив стурбованість Вашингтона розробкою Тегераном міжконтинентальних балістичних ракет, підкресливши, що відмова Ірану обговорювати ракетну програму є критичною перешкодою для діалогу.

Перспективи подальших контактів на тлі загрози ескалації

Попри відсутність миттєвого результату, посередники з Оману заявляють про певний прогрес і планують продовжити технічні консультації у Відні наступного тижня.

Експерти вважають поточну ситуацію "останнім шансом" для дипломатії, оскільки президент Трамп у промові про становище країни чітко дав зрозуміти, що готовий віддати наказ про військовий удар у разі провалу переговорів. Тегеран своєю чергою попередив, що будь-яка атака на його суверенітет спровокує масштабну військову відповідь, що ставить Близький Схід на поріг нового великого конфлікту.

Посланці Білого дому Кушнер і Віткофф розчаровані ранковими переговорами з Іраном - ЗМІ26.02.26, 20:53 • 2372 перегляди

Степан Гафтко

