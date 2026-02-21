$43.270.03
20 лютого, 19:44 • 11841 перегляди
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
20 лютого, 18:27 • 20688 перегляди
Угорщина заблокувала 90 млрд євро допомоги для України - FT
20 лютого, 16:35 • 18071 перегляди
Через відлигу рівень води в річках України зросте: які області може підтопити
20 лютого, 14:46 • 23653 перегляди
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
20 лютого, 13:29 • 23904 перегляди
НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років
20 лютого, 12:53 • 21746 перегляди
ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти росії наступного понеділка - Каллас
20 лютого, 12:27 • 24652 перегляди
Експорт китайських дронів до рф використовує новий маршрут через Таїланд - Bloomberg
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 44707 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
20 лютого, 09:43 • 15397 перегляди
10 тисяч північнокорейських солдатів зараз у росії і навчаються гібридній війні - Зеленський
20 лютого, 07:56 • 21490 перегляди
Експорт оборонної продукції України може сягнути "кількох мільярдів доларів" цього року - заступник секретаря РНБО
У Трампа розглядають сценарії від компромісної ядерної угоди з Іраном до ліквідації аятолли Хаменеї

Київ • УНН

 • 186 перегляди

Білий дім готує відповідь на ядерні амбіції Тегерана, розглядаючи широкий спектр заходів. Пентагон представив Трампу плани знищення верховного лідера Алі Хаменеї та його оточення.

У Трампа розглядають сценарії від компромісної ядерної угоди з Іраном до ліквідації аятолли Хаменеї

Білий дім готує відповідь на ядерні амбіції Тегерана, розглядаючи широкий спектр заходів – від дозволу на "символічне" збагачення урану до проведення прямих військових ударів по вищому керівництву країни. За даними видання Axios, Вашингтон виставив жорстку умову "нульового збагачення" на іранській землі, проте високопосадовці США не виключають мінімальних поступок, якщо Іран надасть неспростовні докази мирного характеру програми. Водночас Пентагон уже представив Трампу плани, що передбачають знищення верховного лідера Алі Хаменеї та його оточення у разі провалу дипломатії. Про це пише УНН.

Деталі

Президент Трамп готовий погодитися лише на суттєву угоду, яку він зможе політично продати всередині країни. Якщо іранці хочуть запобігти нападу, вони мають зробити пропозицію, від якої ми не зможемо відмовитися

– цитує Axios слова високопоставленого американського чиновника.

Дипломатичне вікно та загроза негайного удару

Попри переговори в Женеві за участю Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа, напруга досягла піку, оскільки США та Ізраїль заявляють про готовність завдати удару вже протягом цих вихідних. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі зазначив, що Тегеран підготує фінальну пропозицію за два-три дні, наголошуючи на праві країни на цивільну ядерну енергетику.

Авіаносець США Gerald Ford увійшов у Середземне море для підготовки удару по Ірану21.02.26, 00:58 • 2916 переглядiв

Наразі Іран не проводить збагачення через руйнування центрифуг авіаударами минулого червня, проте Вашингтон вимагає гарантій, що ці потужності ніколи не будуть відновлені для військових цілей.

Військові варіанти та роль України в глобальному контексті

Деякі радники Трампа радять виявити терпіння, стверджуючи, що військова перевага США зростає щодня, що дає більше важелів впливу на переговорах. Проте речниця Білого дому Анна Келлі підкреслила, що президент залишає всі варіанти відкритими і рішення про атаку може бути прийняте будь-якої миті, якщо Тегеран знову вдасться до затягування часу.

Трамп залишає всі варіанти на столі. Один зі сценаріїв повністю знищує аятоллу, його сина та мулл. Що обере президент – ніхто не знає, можливо, він сам прийме рішення в останню хвилину

– зауважив один із наближених радників Трампа.

Трамп поставив Ірану ультиматум про 10-15 днів, це може готувати ґрунт для атак після засідання МАГАТЕ - Bloomberg20.02.26, 16:24 • 3026 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Ядерна зброя
Енергетика
Алі Хаменеї
Ізраїль
Женева
Пентагон
Вашингтон
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Іран