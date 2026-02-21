У Трампа розглядають сценарії від компромісної ядерної угоди з Іраном до ліквідації аятолли Хаменеї

Білий дім готує відповідь на ядерні амбіції Тегерана, розглядаючи широкий спектр заходів – від дозволу на "символічне" збагачення урану до проведення прямих військових ударів по вищому керівництву країни. За даними видання Axios, Вашингтон виставив жорстку умову "нульового збагачення" на іранській землі, проте високопосадовці США не виключають мінімальних поступок, якщо Іран надасть неспростовні докази мирного характеру програми. Водночас Пентагон уже представив Трампу плани, що передбачають знищення верховного лідера Алі Хаменеї та його оточення у разі провалу дипломатії. Про це пише УНН.

Деталі

Президент Трамп готовий погодитися лише на суттєву угоду, яку він зможе політично продати всередині країни. Якщо іранці хочуть запобігти нападу, вони мають зробити пропозицію, від якої ми не зможемо відмовитися – цитує Axios слова високопоставленого американського чиновника.

Дипломатичне вікно та загроза негайного удару

Попри переговори в Женеві за участю Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа, напруга досягла піку, оскільки США та Ізраїль заявляють про готовність завдати удару вже протягом цих вихідних. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі зазначив, що Тегеран підготує фінальну пропозицію за два-три дні, наголошуючи на праві країни на цивільну ядерну енергетику.

Наразі Іран не проводить збагачення через руйнування центрифуг авіаударами минулого червня, проте Вашингтон вимагає гарантій, що ці потужності ніколи не будуть відновлені для військових цілей.

Військові варіанти та роль України в глобальному контексті

Деякі радники Трампа радять виявити терпіння, стверджуючи, що військова перевага США зростає щодня, що дає більше важелів впливу на переговорах. Проте речниця Білого дому Анна Келлі підкреслила, що президент залишає всі варіанти відкритими і рішення про атаку може бути прийняте будь-якої миті, якщо Тегеран знову вдасться до затягування часу.

Трамп залишає всі варіанти на столі. Один зі сценаріїв повністю знищує аятоллу, його сина та мулл. Що обере президент – ніхто не знає, можливо, він сам прийме рішення в останню хвилину – зауважив один із наближених радників Трампа.

