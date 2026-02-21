У Трампа рассматривают сценарии от компромиссного ядерного соглашения с Ираном до ликвидации аятоллы Хаменеи

Белый дом готовит ответ на ядерные амбиции Тегерана, рассматривая широкий спектр мер – от разрешения на "символическое" обогащение урана до проведения прямых военных ударов по высшему руководству страны. По данным издания Axios, Вашингтон выставил жесткое условие "нулевого обогащения" на иранской земле, однако высокопоставленные чиновники США не исключают минимальных уступок, если Иран предоставит неопровержимые доказательства мирного характера программы. В то же время Пентагон уже представил Трампу планы, предусматривающие уничтожение верховного лидера Али Хаменеи и его окружения в случае провала дипломатии. Об этом пишет УНН.

Детали

Президент Трамп готов согласиться только на существенное соглашение, которое он сможет политически продать внутри страны. Если иранцы хотят предотвратить нападение, они должны сделать предложение, от которого мы не сможем отказаться – цитирует Axios слова высокопоставленного американского чиновника.

Дипломатическое окно и угроза немедленного удара

Несмотря на переговоры в Женеве с участием Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа, напряжение достигло пика, поскольку США и Израиль заявляют о готовности нанести удар уже в течение этих выходных. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи отметил, что Тегеран подготовит финальное предложение за два-три дня, подчеркивая право страны на гражданскую ядерную энергетику.

Авианосец США Gerald Ford вошел в Средиземное море для подготовки удара по Ирану

Сейчас Иран не проводит обогащение из-за разрушения центрифуг авиаударами в прошлом июне, однако Вашингтон требует гарантий, что эти мощности никогда не будут восстановлены для военных целей.

Военные варианты и роль Украины в глобальном контексте

Некоторые советники Трампа советуют проявить терпение, утверждая, что военное превосходство США растет каждый день, что дает больше рычагов влияния на переговорах. Однако пресс-секретарь Белого дома Анна Келли подчеркнула, что президент оставляет все варианты открытыми и решение об атаке может быть принято в любой момент, если Тегеран снова прибегнет к затягиванию времени.

Трамп оставляет все варианты на столе. Один из сценариев полностью уничтожает аятоллу, его сына и мулл. Что выберет президент – никто не знает, возможно, он сам примет решение в последнюю минуту – заметил один из приближенных советников Трампа.

Трамп поставил Ирану ультиматум о 10-15 днях, это может подготовить почву для атак после заседания МАГАТЭ - Bloomberg