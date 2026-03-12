$43.980.1150.930.10
ukenru
Эксклюзив
16:05 • 1298 просмотра
В Украине введут День румынского языка, его будут отмечать 31 августа
15:30 • 4536 просмотра
Кабмин выплатит по 1500 гривен миллионам украинцев и введет кешбэк на горючее
Эксклюзив
15:26 • 8892 просмотра
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
14:55 • 6932 просмотра
Румыния и Украина строят две новые линии электропередачи для энергобезопасности
14:27 • 8822 просмотра
Украина и Румыния будут совместно производить дроны – Никушор Дан
Эксклюзив
13:11 • 10781 просмотра
Где собаки чаще всего подхватывают паразитов и как их защитить - комментарий ветеринара
Эксклюзив
11:13 • 20068 просмотра
Юрист призвал пересмотреть правила доступа компаний к спецрежиму Defence City
Эксклюзив
12 марта, 09:02 • 38600 просмотра
СБУ поразила один из крупнейших нефтяных узлов на юге рф - НПС "тихорецк"Video
Эксклюзив
12 марта, 07:14 • 48316 просмотра
Украинцы отменяют запланированные поездки - куда еще можно поехать в отпуск
Эксклюзив
11 марта, 19:47 • 57898 просмотра
Угрозы нефтью по $200 за баррель - к каким ценам на топливо готовиться украинцам
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+11°
1.4м/с
49%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Харьков и область подверглись ночной атаке рф дронами, враг повторно ударил по спасателямPhoto12 марта, 07:59 • 42203 просмотра
Овощи на подоконнике - что можно вырастить и когда стоит сажать12 марта, 09:55 • 40689 просмотра
Как земельная схема под клиникой Odrex бьет по карману каждого одесситаPhoto11:29 • 35612 просмотра
Николь Кидман впервые прокомментировала свой разрыв с Китом Урбаном12:00 • 18942 просмотра
Будапешт назвал условие возврата задержанных с украинскими инкассаторами денег12:32 • 28890 просмотра
публикации
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
Эксклюзив
15:26 • 8892 просмотра
Безопасные активы - почему золото считается главным и какие еще инструменты используют инвесторы13:41 • 9824 просмотра
Работа в 2026 году: где искать вакансии и что изменилось на рынке труда13:32 • 9964 просмотра
Как земельная схема под клиникой Odrex бьет по карману каждого одесситаPhoto11:29 • 35640 просмотра
Овощи на подоконнике - что можно вырастить и когда стоит сажать12 марта, 09:55 • 40722 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Музыкант
Руслан Кравченко
Юлия Свириденко
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Румыния
Соединённые Штаты
Иран
Швейцария
Реклама
УНН Lite
Сын Оззи Осборна назвал новорожденную дочь в честь легендарного отцаVideo14:36 • 4048 просмотра
Forbes назвал самую богатую знаменитость мира - рейтинг возглавил Стивен Спилберг14:24 • 4274 просмотра
Николь Кидман впервые прокомментировала свой разрыв с Китом Урбаном12:00 • 18970 просмотра
Легендарная мама Майкла Джексона впервые за долгое время показалась публике11 марта, 23:05 • 45304 просмотра
День рождения Чака Норриса: топ фильмов звезды культовых боевиковVideo11 марта, 17:32 • 33713 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Фильм
Золото

Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка

Киев • УНН

 • 8870 просмотра

Установка солнечной системы на балконе стоит от 300 долларов, но она почти не окупается. Панели обеспечивают работу роутера и зарядку гаджетов.

Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка

В Украине на фоне энергетических атак и риска новых блэкаутов люди ищут альтернативные источники электроэнергии. В последнее время в соцсетях все чаще появляются примеры установки небольших солнечных панелей на балконах квартир. Однако эксперты говорят, что такая практика пока не стала массовой, а ее эффективность и экономическая целесообразность имеют свои ограничения.

О том, реально ли установить солнечные панели на балконе многоэтажки, сколько это стоит и могут ли они помочь во время отключений света в комментарии УНН рассказал руководитель компании "Авангард Солар" Сергей Лихошва.

Почему солнечные панели на балконах почти не устанавливают?

Несмотря на интерес к альтернативной энергетике, установка солнечных панелей именно на балконах многоквартирных домов пока остается редкой практикой. По словам эксперта, основной причиной является отсутствие экономического интереса для монтажных компаний.

Такие системы обычно состоят всего из одной-двух панелей, поэтому их установка не приносит значительной прибыли подрядчикам. В то же время самостоятельно смонтировать систему людям часто сложно.

Практика крайне нераспространена. Основная причина – почти никто из монтажных организаций не хочет этим заниматься. Там одна-две панели, фактически нет заработка. А людям самостоятельно это сделать сложно, поэтому трудно найти исполнителя 

– объясняет Лихошва.

Нужны ли разрешения для установки панелей?

Ранее установка солнечных панелей на фасадах многоквартирных домов требовала ряда бюрократических процедур. Однако недавно правительство упростило правила.

Эксперт отмечает, что новые изменения позволили значительно быстрее устанавливать такие системы, хотя определенные согласования все же остаются.

Раньше нужно было делать декларацию о начале работ, строительное разрешение. Но сейчас вышло постановление Кабмина №77, которое упростило процедуру. Теперь не нужны ни строительные разрешения, ни декларации. Но все равно нужно согласовать установку либо с ЖЭКом, либо с ОСМД 

– говорит он.

Установка солнечных панелей: помогают ли в условиях отключения света26.11.25, 11:34 • 25375 просмотров

Безопасно ли устанавливать солнечные панели на балконах?

Установка панелей на фасадах или балконах требует правильного монтажа, иначе они могут представлять опасность для людей.

По словам эксперта, одна солнечная панель может весить около 20 килограммов, поэтому ненадежное крепление может привести к падению.

Конечно, опасность есть, если панель плохо закреплена. Представьте: она весит примерно 20 килограммов и может просто упасть 

– отмечает Лихошва.

Где солнечные панели работают наиболее эффективно?

Наилучшую эффективность солнечные панели демонстрируют на крышах домов, где их можно установить под правильным углом к солнцу.

Впрочем, панели на фасадах также имеют свое преимущество – особенно зимой.

Наиболее эффективно панели работают на крышах под углом примерно 30 градусов. Но фасадные панели зимой могут даже работать лучше, потому что солнце в этот период низко 

– объясняет эксперт.

Он добавляет, что солнечные станции могут работать даже в плотной городской застройке.

В Киеве на Лукьяновке есть одна из крупнейших городских солнечных станций – более 100 кВт. Она находится в плотной застройке и работает достаточно эффективно 

– говорит Лихошва.

Зарядные станции для детей с инвалидностью, упрощение процедур установки солнечных панелей, расширение кредитов: правительство приняло ряд решений28.01.26, 21:47 • 3876 просмотров

Сколько стоит базовая солнечная система для квартиры?

Небольшая система для квартиры может состоять всего из нескольких панелей, контроллера заряда и аккумулятора.

По словам эксперта, базовый комплект без монтажа может стоить относительно недорого.

Одна панель стоит примерно 80 долларов. Контроллер заряда – до 50 долларов. Если взять две панели, контроллер и небольшой аккумулятор, то в среднем до 300 долларов можно сделать систему. Но это только материалы, без работы 

– объясняет он.

Окупятся ли солнечные панели на балконе?

Впрочем, такие системы почти никогда не устанавливают для экономии на электроэнергии.

Эксперт говорит, что главная цель подобных решений – не окупаемость, а комфорт во время отключений света.

Эта система почти никогда не окупается. Она ставится не для экономии, а для комфорта. Когда у всех нет света, а у вас оно есть 

– говорит Лихошва.

Для полноценного подключения к электросети квартиры требуется значительно более сложное оборудование, в частности инвертор, что значительно повышает стоимость системы.

Если делать полноценную систему с инвертором, она может стоить уже не 300, а около 2000 долларов 

– добавляет он.

Помогают ли такие системы во время блэкаутов?

Несмотря на ограниченную мощность, небольшие солнечные системы все же могут быть полезными во время отключений электроэнергии.

Две панели способны обеспечить работу интернета, зарядных устройств, роутеров, видеонаблюдения, сигнализации. Даже холодильник в некоторых случаях можно подпитать 

– объясняет эксперт.

Рекордные цены на серебро бьют по производителям солнечных панелей: отрасль в шаге от кризиса16.01.26, 03:11 • 3661 просмотр

Впрочем, он подчеркивает, что полностью автономным такое решение назвать сложно.

Солнечные панели на балконе многоэтажного дома – это скорее игрушка. Она не для обычного пользователя, а для тех, кто любит экспериментировать. Если ставить, то нужно много панелей, а на балконе их просто негде разместить 

– подытоживает Лихошва.

Андрей Тимощенков

ОбществоЭкономикапубликации
Техника
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Кабинет Министров Украины
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Украина
Киев