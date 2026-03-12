Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка

В Украине на фоне энергетических атак и риска новых блэкаутов люди ищут альтернативные источники электроэнергии. В последнее время в соцсетях все чаще появляются примеры установки небольших солнечных панелей на балконах квартир. Однако эксперты говорят, что такая практика пока не стала массовой, а ее эффективность и экономическая целесообразность имеют свои ограничения.

О том, реально ли установить солнечные панели на балконе многоэтажки, сколько это стоит и могут ли они помочь во время отключений света в комментарии УНН рассказал руководитель компании "Авангард Солар" Сергей Лихошва.

Почему солнечные панели на балконах почти не устанавливают?

Несмотря на интерес к альтернативной энергетике, установка солнечных панелей именно на балконах многоквартирных домов пока остается редкой практикой. По словам эксперта, основной причиной является отсутствие экономического интереса для монтажных компаний.

Такие системы обычно состоят всего из одной-двух панелей, поэтому их установка не приносит значительной прибыли подрядчикам. В то же время самостоятельно смонтировать систему людям часто сложно.

Практика крайне нераспространена. Основная причина – почти никто из монтажных организаций не хочет этим заниматься. Там одна-две панели, фактически нет заработка. А людям самостоятельно это сделать сложно, поэтому трудно найти исполнителя – объясняет Лихошва.

Нужны ли разрешения для установки панелей?

Ранее установка солнечных панелей на фасадах многоквартирных домов требовала ряда бюрократических процедур. Однако недавно правительство упростило правила.

Эксперт отмечает, что новые изменения позволили значительно быстрее устанавливать такие системы, хотя определенные согласования все же остаются.

Раньше нужно было делать декларацию о начале работ, строительное разрешение. Но сейчас вышло постановление Кабмина №77, которое упростило процедуру. Теперь не нужны ни строительные разрешения, ни декларации. Но все равно нужно согласовать установку либо с ЖЭКом, либо с ОСМД – говорит он.

Безопасно ли устанавливать солнечные панели на балконах?

Установка панелей на фасадах или балконах требует правильного монтажа, иначе они могут представлять опасность для людей.

По словам эксперта, одна солнечная панель может весить около 20 килограммов, поэтому ненадежное крепление может привести к падению.

Конечно, опасность есть, если панель плохо закреплена. Представьте: она весит примерно 20 килограммов и может просто упасть – отмечает Лихошва.

Где солнечные панели работают наиболее эффективно?

Наилучшую эффективность солнечные панели демонстрируют на крышах домов, где их можно установить под правильным углом к солнцу.

Впрочем, панели на фасадах также имеют свое преимущество – особенно зимой.

Наиболее эффективно панели работают на крышах под углом примерно 30 градусов. Но фасадные панели зимой могут даже работать лучше, потому что солнце в этот период низко – объясняет эксперт.

Он добавляет, что солнечные станции могут работать даже в плотной городской застройке.

В Киеве на Лукьяновке есть одна из крупнейших городских солнечных станций – более 100 кВт. Она находится в плотной застройке и работает достаточно эффективно – говорит Лихошва.

Сколько стоит базовая солнечная система для квартиры?

Небольшая система для квартиры может состоять всего из нескольких панелей, контроллера заряда и аккумулятора.

По словам эксперта, базовый комплект без монтажа может стоить относительно недорого.

Одна панель стоит примерно 80 долларов. Контроллер заряда – до 50 долларов. Если взять две панели, контроллер и небольшой аккумулятор, то в среднем до 300 долларов можно сделать систему. Но это только материалы, без работы – объясняет он.

Окупятся ли солнечные панели на балконе?

Впрочем, такие системы почти никогда не устанавливают для экономии на электроэнергии.

Эксперт говорит, что главная цель подобных решений – не окупаемость, а комфорт во время отключений света.

Эта система почти никогда не окупается. Она ставится не для экономии, а для комфорта. Когда у всех нет света, а у вас оно есть – говорит Лихошва.

Для полноценного подключения к электросети квартиры требуется значительно более сложное оборудование, в частности инвертор, что значительно повышает стоимость системы.

Если делать полноценную систему с инвертором, она может стоить уже не 300, а около 2000 долларов – добавляет он.

Помогают ли такие системы во время блэкаутов?

Несмотря на ограниченную мощность, небольшие солнечные системы все же могут быть полезными во время отключений электроэнергии.

Две панели способны обеспечить работу интернета, зарядных устройств, роутеров, видеонаблюдения, сигнализации. Даже холодильник в некоторых случаях можно подпитать – объясняет эксперт.

Впрочем, он подчеркивает, что полностью автономным такое решение назвать сложно.