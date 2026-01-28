Зарядные станции для детей с инвалидностью, упрощение процедур установки солнечных панелей, расширение кредитов: правительство приняло ряд решений

Кабинет министров принял ряд решений для поддержки людей и бизнеса в условиях ограниченного энергоснабжения, в частности, предусматривается закупка 10 тыс. портативных зарядных станций емкостью около 2 кВт·ч для детей с инвалидностью подгруппы А, упрощение процедур для установки солнечных панелей, а также расширение программы Доступные кредиты 5-7-9% для повышения энергоустойчивости бизнеса. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.

Правительство приняло решение для распределения средств Фонда декарбонизации на закупки 10 тысяч портативных зарядных станций ориентировочной емкостью 2 кВт·ч для детей с инвалидностью подгруппы А - сообщила Свириденко.

По ее словам, Фонд закупит и доставит 10 000 портативных зарядных станций емкостью около 2 кВт·ч. Это обеспечит питание для жизненно необходимых медицинских и реабилитационных устройств во время длительных отключений электроэнергии. Распределением портативных зарядных станций будет заниматься Минсоцполитики.

Также она сообщила, что правительство упростило процедуры установки солнечных электростанций на зданиях.

Ранее установка солнечных систем трактовалась как реконструкция или капитальный ремонт. Правительство упростило правила установки и исключило эти работы из перечня тех, что требуют специальных документов. Установка солнечных электростанций на крышах и фасадах отныне осуществляется на основании отчета о техническом обследовании здания. Потребности в дополнительных разрешительных или регистрационных процедурах от органов государственного архитектурно-строительного контроля нет - добавила Свириденко.

Кроме того, по ее словам, правительство расширяет программу Доступные кредиты 5-7-9% для повышения энергоустойчивости бизнеса.

Максимальную сумму кредита по направлениям энергоэффективности и энергетической независимости увеличили со 150 до 250 млн грн. В перечень оборудования, на которое можно взять кредит, добавили когенерационные установки - отметила премьер.

Напомним

В Украине запускают "СвітлоДім" — программу поддержки многоквартирных домов для автономного электропитания во время длительных отключений. Соответствующее решение было принято на заседании правительства.