Зарядные станции для детей с инвалидностью, упрощение процедур установки солнечных панелей, расширение кредитов: правительство приняло ряд решений

19:02 • 2332 просмотра
Зеленский предупредил, что рф готовится к новому удару по Украине
18:50 • 3780 просмотра
Рубио: следующий раунд переговоров пройдет в двустороннем формате – между Украиной и россией
18:25 • 4502 просмотра
Правительство назначило новый наблюдательный совет Энергоатома: кто в составе и основные задачи
18:10 • 5610 просмотра
В Украине создают командование "малой" ПВО, которое возглавит полковник Евгений Хлебников
15:19 • 11505 просмотра
Украина выразила протест Венгрии из-за ложных заявлений о вмешательстве в выборы
Эксклюзив
15:18 • 14838 просмотра
Конец старой модели Западного мира: почему Британия перезапускает отношения с Китаем
Эксклюзив
14:57 • 11940 просмотра
Доллар или евро: что больше влияет на цены в Украине, и что лучше выбрать для сбережений в иностранной валюте
14:19 • 23510 просмотра
Из-за усиления вражеских ударов по поездам вводят новые ограничения: каких областей коснется
28 января, 11:48 • 23445 просмотра
ГУР разоблачило более 60 судов "теневого флота" рф, Ирана и Венесуэлы, перевозящих подсанкционную нефть
Эксклюзив
28 января, 10:05 • 27397 просмотра
Побег от холодов: какие теплые страны чаще всего выбирают украинские туристы зимой
кремль позитивно оценил начало прямых контактов в Абу-Даби, анонсировал продолжение работы28 января, 10:26 • 7686 просмотра
Сикорский призвал Маска ограничить Starlink для россиян: тот взорвался оскорблениями28 января, 10:45 • 18332 просмотра
Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями28 января, 10:59 • 29092 просмотра
"Я сам в шоке": Богдан Юсипчук сообщил о своей свадьбе в СШАPhoto28 января, 11:44 • 4264 просмотра
Умерла заслуженная артистка Украины Тамара Плашенко: сын актрисы раскрыл причину смерти звездной матери28 января, 12:30 • 12096 просмотра
Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями28 января, 10:59 • 29100 просмотра
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo28 января, 07:00 • 60043 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 87972 просмотра
Когда и как передавать показания счетчиков27 января, 14:54 • 67465 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 85964 просмотра
Нежные слова для мужа-защитника: как Алена Омаргалиева поздравила Тамерлана с днем рождения18:25 • 2194 просмотра
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжаVideo27 января, 18:07 • 36200 просмотра
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта27 января, 17:26 • 34860 просмотра
Анатолич раскритиковал полицию за штраф жене во время поездки на прощание с защитником Украины27 января, 15:38 • 41604 просмотра
"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык27 января, 11:53 • 44301 просмотра
Социальная сеть
Отопление
Техника
Дипломатка
Старлинк

Зарядные станции для детей с инвалидностью, упрощение процедур установки солнечных панелей, расширение кредитов: правительство приняло ряд решений

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Правительство приняло решение о поддержке населения и бизнеса в условиях ограниченного энергоснабжения. В частности, предусмотрена закупка 10 тысяч портативных зарядных станций для детей с инвалидностью и упрощение процедур для установки солнечных панелей.

Зарядные станции для детей с инвалидностью, упрощение процедур установки солнечных панелей, расширение кредитов: правительство приняло ряд решений

Кабинет министров принял ряд решений для поддержки людей и бизнеса в условиях ограниченного энергоснабжения, в частности, предусматривается закупка 10 тыс. портативных зарядных станций емкостью около 2 кВт·ч для детей с инвалидностью подгруппы А, упрощение процедур для установки солнечных панелей, а также расширение программы Доступные кредиты 5-7-9% для повышения энергоустойчивости бизнеса. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН

Правительство приняло решение для распределения средств Фонда декарбонизации на закупки 10 тысяч портативных зарядных станций ориентировочной емкостью 2 кВт·ч для детей с инвалидностью подгруппы А 

- сообщила Свириденко. 

По ее словам, Фонд закупит и доставит 10 000 портативных зарядных станций емкостью около 2 кВт·ч. Это обеспечит питание для жизненно необходимых медицинских и реабилитационных устройств во время длительных отключений электроэнергии. Распределением портативных зарядных станций будет заниматься Минсоцполитики.

Также она сообщила, что правительство упростило процедуры установки солнечных электростанций на зданиях.

Ранее установка солнечных систем трактовалась как реконструкция или капитальный ремонт. Правительство упростило правила установки и исключило эти работы из перечня тех, что требуют специальных документов. Установка солнечных электростанций на крышах и фасадах отныне осуществляется на основании отчета о техническом обследовании здания. Потребности в дополнительных разрешительных или регистрационных процедурах от органов государственного архитектурно-строительного контроля нет 

- добавила Свириденко. 

Кроме того, по ее словам, правительство расширяет программу Доступные кредиты 5-7-9% для повышения энергоустойчивости бизнеса.

Максимальную сумму кредита по направлениям энергоэффективности и энергетической независимости увеличили со 150 до 250 млн грн. В перечень оборудования, на которое можно взять кредит, добавили когенерационные установки 

- отметила премьер. 

Напомним 

В Украине запускают "СвітлоДім" — программу поддержки многоквартирных домов для автономного электропитания во время длительных отключений. Соответствующее решение было принято на заседании правительства. 

Павел Башинский

ЭкономикаПолитика
Энергетика
Кабинет Министров Украины
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Министерство социальной политики Украины
Юлия Свириденко