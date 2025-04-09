Министерство социальной политики Украины

Кабмин утвердил механизм выплат денежной помощи пенсионерам, проживающим на территориях активных или возможных боевых действий. Помощь рассчитана на тех, у кого пенсия меньше 3000 грн.
Период пребывания гражданских украинцев в плену будет засчитан в страховой стаж для пенсии. Закон обеспечит уплату ЕСВ за пленных государством, чтобы они получили справедливую пенсию.
В Украине изменен порядок исправления ошибок в декларациях гуманитарной помощи после таможенного оформления. Изменения касаются транспортных средств, ввезенных в качестве гуманитарной помощи.
В реабилитационном центре Николаевской области выявлено жестокое обращение с детьми, включая фиксацию младенцев ремнями. Также зафиксированы ненадлежащие условия содержания и отсутствие медицинской помощи в других детских учреждениях.
ЦПД опроверг ложные сообщения о возможности получения денежной помощи через заявки на сайте Правительственного контактного центра. Достоверная информация о помощи доступна только на ресурсах Минсоцполитики и Портале госуслуг.
Дмитрий Лубинец заявил об отсутствии четкой стратегии защиты внутренне перемещенных лиц в правительстве. Министерства не могут определить ответственных, а выплаты ВПЛ задерживаются из-за бюрократических проблем.
В Закарпатской области семья из двух ВПЛ получила первую субсидию на аренду жилья объемом 4758 грн ежемесячно. Арендодателю государство будет компенсировать налоги в размере 2352 грн ежеквартально.
Министерство социальной политики разрабатывает комплексную систему помощи пострадавшим от сексуального насилия во время вооруженного конфликта. В 2024 году 365 человек обратились за помощью, из которых 60% - женщины.
Правительство утвердило постановление о денежной компенсации за «пакет малыша» на 2025 год в размере 7689 грн. Средства можно потратить в 12,5 тыс торговых точках, также доступен обновленный бэби-бокс с 50+ товарами.
Кабмин направил 15 млрд грн на компенсацию за поврежденное жилье внутренне перемещенным лицам. Более 10 тысяч семей смогут получить новый дом по программе еВідновлення, первые 4,3 млрд грн уже направлены.
В Украине планируют ввести дополнительную накопительную пенсионную систему с 2026 года. По прогнозам Минсоца, это может увеличить пенсионные выплаты на 15-20% при обязательном накоплении.
Правительство ввело субсидию на твердое топливо для отопления, максимальный размер которой составляет 21 тысячу гривен в год. Помощь можно получить автоматически или подав заявку через определенные государственные сервисы.
Правительство работает над воплощением Стратегии обеспечения прав детей до 2028 года. План предусматривает увеличение семейных форм воспитания и улучшение услуг для детей с инвалидностью.
Средняя пенсия в Украине на конец 2024 года составляет 5789 грн, что на 7,5% больше чем в прошлом году. В Киеве самые высокие выплаты - 8017 грн, а в Тернопольской области самые низкие - 4484 грн.
В Украине запускают программу субсидий на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц. Выплаты доступны при условии официального договора аренды и отсутствия родственных связей между арендатором и арендодателем.
Минсоцполитики разработало комплексную реформу пенсионного обеспечения с накопительной системой. Реформа не приведет к повышению налогов, но позволит увеличить пенсии на 15-20%.
Министр социальной политики сообщила о необходимости заключения официальных договоров аренды для получения субсидий. Государство будет компенсировать часть расходов на аренду и налоги с 2025 года.
Министерство соцполитики планирует запустить накопительную пенсионную систему с 2026 года. Сейчас разрабатывается законодательная база и ИТ-система для государственного накопительного фонда.
Министерство социальной политики подтвердило возможность одновременного получения субсидий на аренду жилья и коммунальные услуги. С 2025 года заработает программа «Зимняя поддержка» для ВПЛ.
Денис Шмыгаль провел совещание по расширению программ поддержки семей с детьми. Министерства разработают комплексную стратегию, которая охватит все этапы родительства - от беременности до школьного обучения.
Минсоцполитики продолжает выплаты помощи "Теплая зима" для малообеспеченных семей и ВПЛ. По техническим причинам около 5000 семей получат по 6500 гривен в начале 2025 года.
Минсоцполитики планирует увеличить срок пребывания на учете в службе занятости с 3 до 12 месяцев. Реформа социального страхования предусматривает возможность дальнейшего увеличения этого срока по решению Кабмина.
Министерство соцполитики анонсировало масштабную переоценку состояния здоровья лиц с временной инвалидностью в 2025 году. Особое внимание будет уделяться мужчинам призывного возраста, а также планируется увеличить уровень трудоустройства инвалидов.
В 2024 году FAVBET удвоил налоговые платежи в госбюджет Украины, уплатив 5,7 млрд грн. Компания также стала меценатом проекта по противодействию игровой зависимости и продолжает поддерживать ВСУ.
Парламент вызвал министра социальной политики Оксану Жолнович.
В Украине вводят ограничивающие коэффициенты для пенсий, превышающих 23 610 грн. Ограничения не коснутся участников боевых действий и военных, которые защищают страну с 2014 года.
В Украине насчитывается 62 тысячи детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, что на 2 тысячи меньше чем в 2023 году. Количество патронатных семей выросло на 160 и сейчас превышает 400.
Денис Шмыгаль представил план реформирования социальной политики, включая новую систему социальных выплат и пенсионную реформу. Особое внимание уделено поддержке ветеранов через создание специальных пространств и медицинских услуг.
Всего было реализовано пять основных программ поддержки на сумму более 10 миллиардов гривен.
Кабмин одобрил экспериментальный проект по временному размещению и поддержке ВПЛ на 2025 год. Проект предусматривает предоставление социальных услуг и содействие трудоустройству переселенцев.