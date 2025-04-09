Министерство социальной политики Украины

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 24507 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пребывание в плену будет засчитываться в страховой стаж гражданским украинцам

Период пребывания гражданских украинцев в плену будет засчитан в страховой стаж для пенсии. Закон обеспечит уплату ЕСВ за пленных государством, чтобы они получили справедливую пенсию.

Общество • 29 марта, 21:27 • 16436 просмотра

Исправление ошибок в декларациях гуманитарной помощи: введены новые изменения

В Украине изменен порядок исправления ошибок в декларациях гуманитарной помощи после таможенного оформления. Изменения касаются транспортных средств, ввезенных в качестве гуманитарной помощи.

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Не лечили и связывали ремнями: в детских учреждениях Николаевской области выявили жестокое отношение с детьми

В реабилитационном центре Николаевской области выявлено жестокое обращение с детьми, включая фиксацию младенцев ремнями. Также зафиксированы ненадлежащие условия содержания и отсутствие медицинской помощи в других детских учреждениях.

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ЦПД опроверг слухи о получении денежной помощи через заявление на сайте Правительства

ЦПД опроверг ложные сообщения о возможности получения денежной помощи через заявки на сайте Правительственного контактного центра. Достоверная информация о помощи доступна только на ресурсах Минсоцполитики и Портале госуслуг.

Общество • 25 февраля, 12:02 • 24610 просмотра

Лубинец заявил, что правительство до сих пор не имеет стратегии поддержки ВПЛ

Дмитрий Лубинец заявил об отсутствии четкой стратегии защиты внутренне перемещенных лиц в правительстве. Министерства не могут определить ответственных, а выплаты ВПЛ задерживаются из-за бюрократических проблем.

Общество • 12 февраля, 11:53 • 22304 просмотра

В Украине начали выдавать новые субсидии для переселенцев на аренду жилья: какая сумма компенсации

В Закарпатской области семья из двух ВПЛ получила первую субсидию на аренду жилья объемом 4758 грн ежемесячно. Арендодателю государство будет компенсировать налоги в размере 2352 грн ежеквартально.

Общество • 7 февраля, 10:04 • 21093 просмотра

В Украине создают новую систему помощи жертвам сексуального насилия во время войны

Министерство социальной политики разрабатывает комплексную систему помощи пострадавшим от сексуального насилия во время вооруженного конфликта. В 2024 году 365 человек обратились за помощью, из которых 60% - женщины.

Общество • 7 февраля, 08:56 • 28186 просмотра

"Пакет малыша": родители смогут получить 7689 грн компенсации в 2025 году

Правительство утвердило постановление о денежной компенсации за «пакет малыша» на 2025 год в размере 7689 грн. Средства можно потратить в 12,5 тыс торговых точках, также доступен обновленный бэби-бокс с 50+ товарами.

Общество • 6 февраля, 12:41 • 26625 просмотра

Правительство выделило 15 млрд грн на компенсацию жилья для ВПЛ: кто получит новый дом

Кабмин направил 15 млрд грн на компенсацию за поврежденное жилье внутренне перемещенным лицам. Более 10 тысяч семей смогут получить новый дом по программе еВідновлення, первые 4,3 млрд грн уже направлены.

Общество • 5 февраля, 08:42 • 22305 просмотра
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Станет ли накопительная пенсия реальностью в Украине - эксперт ответил

В Украине планируют ввести дополнительную накопительную пенсионную систему с 2026 года. По прогнозам Минсоца, это может увеличить пенсионные выплаты на 15-20% при обязательном накоплении.

Общество • 30 января, 14:34 • 133825 просмотра

Субсидия на дрова и уголь: кто может получить и как оформить

Правительство ввело субсидию на твердое топливо для отопления, максимальный размер которой составляет 21 тысячу гривен в год. Помощь можно получить автоматически или подав заявку через определенные государственные сервисы.

Общество • 30 января, 14:22 • 38858 просмотра

К 2028 году почти 100% детей-сирот в Украине будут расти в семейных формах воспитания - Минсоц

Правительство работает над воплощением Стратегии обеспечения прав детей до 2028 года. План предусматривает увеличение семейных форм воспитания и улучшение услуг для детей с инвалидностью.

Общество • 30 января, 09:37 • 23731 просмотра

Четверть пенсионеров получает менее 3000 грн: где в Украине самые высокие и самые низкие пенсии

Средняя пенсия в Украине на конец 2024 года составляет 5789 грн, что на 7,5% больше чем в прошлом году. В Киеве самые высокие выплаты - 8017 грн, а в Тернопольской области самые низкие - 4484 грн.

Общество • 30 января, 08:15 • 26462 просмотра

С сегодняшнего дня ВПЛ могут оформить субсидию на аренду жилья: как подать документы

В Украине запускают программу субсидий на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц. Выплаты доступны при условии официального договора аренды и отсутствия родственных связей между арендатором и арендодателем.

Общество • 29 января, 05:30 • 27722 просмотра

Накопительные пенсии не увеличат налоги - Минсоцполитики

Минсоцполитики разработало комплексную реформу пенсионного обеспечения с накопительной системой. Реформа не приведет к повышению налогов, но позволит увеличить пенсии на 15-20%.

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Арендаторы и арендодатели должны заключать официальные договоры для получения субсидий переселенцев - Жолнович

Министр социальной политики сообщила о необходимости заключения официальных договоров аренды для получения субсидий. Государство будет компенсировать часть расходов на аренду и налоги с 2025 года.

Экономика • 27 января, 12:21 • 26799 просмотра

Когда украинцы смогут начать накопления для пенсии - Минсоц раскрыл планы

Министерство соцполитики планирует запустить накопительную пенсионную систему с 2026 года. Сейчас разрабатывается законодательная база и ИТ-система для государственного накопительного фонда.

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Субсидии на аренду жилья и коммунальные услуги можно получать одновременно - Минсоц

Министерство социальной политики подтвердило возможность одновременного получения субсидий на аренду жилья и коммунальные услуги. С 2025 года заработает программа «Зимняя поддержка» для ВПЛ.

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Правительство готовит новую стратегию поддержки украинских семей с детьми: о чем идет речь

Денис Шмыгаль провел совещание по расширению программ поддержки семей с детьми. Министерства разработают комплексную стратегию, которая охватит все этапы родительства - от беременности до школьного обучения.

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"Теплая зима": еще около пять тысяч семей получат по 6 500 гривен

Минсоцполитики продолжает выплаты помощи "Теплая зима" для малообеспеченных семей и ВПЛ. По техническим причинам около 5000 семей получат по 6500 гривен в начале 2025 года.

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Срок пребывания на учете в службе занятости возрастет до 12 месяцев

Минсоцполитики планирует увеличить срок пребывания на учете в службе занятости с 3 до 12 месяцев. Реформа социального страхования предусматривает возможность дальнейшего увеличения этого срока по решению Кабмина.

Общество • 17 января, 11:56 • 31160 просмотра

Минсоцполитики: в 2025 году проведут переоценку временной инвалидности, в том числе для мужчин призывного возраста

Министерство соцполитики анонсировало масштабную переоценку состояния здоровья лиц с временной инвалидностью в 2025 году. Особое внимание будет уделяться мужчинам призывного возраста, а также планируется увеличить уровень трудоустройства инвалидов.

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FAVBET уплатил 5,7 млрд грн налогов в госбюджет в 2024 году

В 2024 году FAVBET удвоил налоговые платежи в госбюджет Украины, уплатив 5,7 млрд грн. Компания также стала меценатом проекта по противодействию игровой зависимости и продолжает поддерживать ВСУ.

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Парламент вызвал министра соцполитики

Парламент вызвал министра социальной политики Оксану Жолнович.

политика • 9 января, 10:37 • 18488 просмотра

Введены ограничивающие коэффициенты на самые большие пенсии: что это значит и кого коснется

В Украине вводят ограничивающие коэффициенты для пенсий, превышающих 23 610 грн. Ограничения не коснутся участников боевых действий и военных, которые защищают страну с 2014 года.

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В Украине уменьшилось количество детей-сирот: новые данные от Минсоцполитики

В Украине насчитывается 62 тысячи детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, что на 2 тысячи меньше чем в 2023 году. Количество патронатных семей выросло на 160 и сейчас превышает 400.

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Вместо кучи разных выплат будет одна: Шмыгаль о проекте базовой социальной помощи

Денис Шмыгаль представил план реформирования социальной политики, включая новую систему социальных выплат и пенсионную реформу. Особое внимание уделено поддержке ветеранов через создание специальных пространств и медицинских услуг.

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Основные направления кризисных выплат 2024 года: куда ушли самые большие суммы

Всего было реализовано пять основных программ поддержки на сумму более 10 миллиардов гривен.

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В Украине запускают экспериментальный проект поддержки ВПЛ в 2025 году: что нужно знать

Кабмин одобрил экспериментальный проект по временному размещению и поддержке ВПЛ на 2025 год. Проект предусматривает предоставление социальных услуг и содействие трудоустройству переселенцев.

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