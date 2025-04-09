Министерство социальной политики Украины

Введены ограничивающие коэффициенты на самые большие пенсии: что это значит и кого коснется

В Украине вводят ограничивающие коэффициенты для пенсий, превышающих 23 610 грн. Ограничения не коснутся участников боевых действий и военных, которые защищают страну с 2014 года.