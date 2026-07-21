За первое полугодие 2026 года 218,4 млрд гривен направили на социальные расходы - Минэкономики

$44.700.0451.100.04
ukenru
Эксклюзив
09:18 • 1018 просмотра
Доллар по 50 - пессимистический сценарий или ближайшая перспектива
Эксклюзив
07:07 • 11963 просмотра
Валютная выручка, новые инвестиции и масштабирование ОПК: что даст Украине экспорт оружия
Эксклюзив
06:30 • 18046 просмотра
Какие нарушения могут стоить адвокату права на профессиональную деятельность?
21 июля, 02:02 • 16577 просмотра
МВФ одобрил первый пересмотр программы EFF для Украины и выделил почти $690 млн
Эксклюзив
20 июля, 16:10 • 28777 просмотра
Почему обострение между США и Ираном может ударить по ценам на топливо и помочь россии
Эксклюзив
20 июля, 14:45 • 38842 просмотра
В Администрации Президента ответили на заявления об "усталости" ЕС от санкций - уже на этой неделе ожидается 21-й пакет, готовится и 22-й
20 июля, 14:03 • 34036 просмотра
100% вместо 500%, но удар по кремлю остаётся — что может изменить новый санкционный законопроект США
20 июля, 13:53 • 31116 просмотра
В правительстве уже работают над проектом Бюджета-2027: до 8 сентября он должен быть на рассмотрении КабминаPhoto
Эксклюзив
20 июля, 12:49 • 25749 просмотра
Россия у границ НАТО – страны Балтии активно заявляют о возможной агрессии
20 июля, 11:24 • 21698 просмотра
Энди Бернем стал новым премьер-министром Великобритании
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+25°
2м/с
38%
749мм
Популярные новости
Трамп подписал указ о введении дополнительных 50% пошлин на ряд товаров из Канады21 июля, 02:56 • 4932 просмотра
Президент Никарагуа заявил, что страна больше не будет проводить выборы04:09 • 7302 просмотра
Генштаб сообщил о ликвидации еще 1370 оккупантов и более 90 артсистем за суткиPhoto04:27 • 13588 просмотра
Смертельное ДТП с тремя погибшими подростками на Львовщине: водитель получил подозрениеPhoto05:11 • 12159 просмотра
Почти 2 миллиона человек встретили сборную Испании после победы на ЧМVideo06:05 • 12977 просмотра
публикации
Валютная выручка, новые инвестиции и масштабирование ОПК: что даст Украине экспорт оружия
Эксклюзив
07:07 • 11965 просмотра
Какие нарушения могут стоить адвокату права на профессиональную деятельность?
Эксклюзив
06:30 • 18048 просмотра
ГНС выявила лишь один случай нарушения при налогообложении лизинга самолетов, тогда как БЭБ расследует дела против 5 авиакомпанийPhoto20 июля, 12:35 • 35072 просмотра
Катамнестическое наблюдение: что это и как помогает детям и родителям
Эксклюзив
20 июля, 11:10 • 42789 просмотра
Топ-5 рецептов сливового соусаPhoto20 июля, 07:18 • 58045 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Пит Хегсетх
Марко Рубио
Ван И (политик)
Биньямин Нетаньяху
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Израиль
Пентагон
Реклама
УНН Lite
Почти 2 миллиона человек встретили сборную Испании после победы на ЧМVideo06:05 • 13361 просмотра
Вице-президент США Вэнс в четвертый раз стал отцом - Трамп показал фото малыша Video20 июля, 11:54 • 22816 просмотра
"Одиссея" Нолана собрала $264,1 млн в первый уикенд20 июля, 08:32 • 35276 просмотра
Трамп не хотел уходить со сцены во время награждения Испании на ЧМ-2026Video20 июля, 07:30 • 40468 просмотра
Как ухаживать за абрикосами: полив, подкормка, обрезка и защитаPhoto18 июля, 08:02 • 64646 просмотра
Актуальное
Старлинк
Отопление
ТикТок
YouTube
Instagram

За первое полугодие 2026 года 218,4 млрд гривен направили на социальные расходы - Минэкономики

Киев • УНН

 • 1220 просмотра

Эти средства были направлены, в частности, на пенсии и социальные выплаты ряда категорий населения.

За первое полугодие 2026 года 218,4 млрд гривен направили на социальные расходы - Минэкономики

В I полугодии 2026 года были профинансированы социальные расходы Министерства социальной политики. В январе-июне на это направлено 218,4 млрд гривен, сообщает УНН со ссылкой на Министерство финансов Украины.

Подробности

Как отметили в ведомстве, средства направили на следующие направления:

  • 123,9 млрд гривен - финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенных по пенсионным программам Пенсионного фонда;
    • 47,2 млрд гривен - социальная защита граждан, которые попали в сложные жизненные обстоятельства;
      • 23,4 млрд гривен - предоставление льгот и жилищных субсидий гражданам;
        • 19,4 млрд гривен - социальная защита детей и семьи;
          • 4,5 млрд гривен - социальная защита лиц с инвалидностью.

            Как отметил первый заместитель министра финансов Роман Ермоличев, социальная поддержка не может зависеть от сложности бюджетного года, особенно когда речь идет о пенсионерах, детях, людях с инвалидностью, внутренне перемещенных лицах, других уязвимых категориях населения.

            Уровень безработицы в Украине: условия выплат и как получить помощь30.06.26, 16:31 • 53878 просмотров

            Евгений Устименко

            ОбществоЭкономика
            Пенсионный фонд Украины
            Министерство социальной политики Украины
            Министерство финансов Украины