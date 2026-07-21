За первое полугодие 2026 года 218,4 млрд гривен направили на социальные расходы - Минэкономики
Киев • УНН
Эти средства были направлены, в частности, на пенсии и социальные выплаты ряда категорий населения.
В I полугодии 2026 года были профинансированы социальные расходы Министерства социальной политики. В январе-июне на это направлено 218,4 млрд гривен, сообщает УНН со ссылкой на Министерство финансов Украины.
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Как отметили в ведомстве, средства направили на следующие направления:
- 123,9 млрд гривен - финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенных по пенсионным программам Пенсионного фонда;
- 47,2 млрд гривен - социальная защита граждан, которые
попали в сложные жизненные обстоятельства;
- 23,4 млрд гривен - предоставление льгот и жилищных
субсидий гражданам;
- 19,4 млрд гривен - социальная защита детей и
семьи;
- 4,5 млрд гривен - социальная защита лиц с инвалидностью.
Как отметил первый заместитель министра финансов Роман Ермоличев, социальная поддержка не может зависеть от сложности бюджетного года, особенно когда речь идет о пенсионерах, детях, людях с инвалидностью, внутренне перемещенных лицах, других уязвимых категориях населения.
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