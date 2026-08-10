Называть геноцид геноцидом — в Польше заявили, что вступление Украины в ЕС потребует от украинцев переосмысления истории

Вступление Украины в Европейский союз потребует от украинцев переосмысления всех аспектов своей истории, в том числе называния геноцида геноцидом. Об этом заявил маршал Сейма Польши Влодзимеж Чажасты во время встречи с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком, передает УНН.

Рано или поздно также состоится вступление Украины в Европейский союз. Вы знаете, что я являюсь сторонником этого вступления, вступления Украины в Европейский союз, и считаю, что в трудные времена нужно честно говорить то, что думаешь. Вступление Украины в Европейский союз, на мой взгляд, потребует от украинцев переосмысления всех аспектов своей истории - сказал Чажасты.

Он добавил, что Европейский союз — это демократия, Европейский союз — это ценности, это не просто банкомат.

Это также означает называть геноцид геноцидом. Это история. Ни один народ не убежит от истории. Но мудрость народов заключается в том, чтобы делать выводы из истории и думать о будущем — добавил Чажасты.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по «польскому направлению», по результатам которого было решено сделать несколько ключевых вещей. В частности, будут открыты все архивы Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки Украины о трагических событиях XX века на Волыни.