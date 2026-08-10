Украина превратилась в бесценный источник военных технологий и стала конкурентом на мировом рынке вооружений

Взрыв на московском НПЗ после поражения украинскими дронами

Запрос Украины на лицензию для производства ракет Patriot раскрыл неожиданную проблему для Вашингтона: опасения вызывает не столько безопасность технологий, сколько то, что украинские инженеры могут усовершенствовать американское оружие и производить его быстрее и дешевле. Одновременно это демонстрирует коренное изменение статуса Украины — из просителя технологий в их источник, пишет УНН.

"Украина может быть именно тем союзником, который нужен Америке" — статью именно с таким заголовком опубликовало влиятельное американское издание The Atlantic. Автор материала, журналист и писатель Майкл Вайс, анализирует, как развитие оборонной промышленности превращает Украину из просителя в поставщика инновационных технологий.

"Украинские военные позиции сильнее, чем были годами. Страна стала более автономной. Она производит много собственного оружия, сдерживает российское наступление и даже отвоёвывает территории в некоторых районах. И она перенесла войну на Россию, несмотря на то, что у неё меньше солдат и более ограниченные ресурсы, чем у её врага", — подчёркивает автор, имея в виду атаки Сил обороны Украины на нефтеперерабатывающую промышленность и логистические хабы маркетплейса Wildberries.

Напомним, по данным Bloomberg, волна украинских ударов привела к тому, что объём переработки нефти в России упал до самого низкого уровня более чем за 21 год, усугубив внутренний топливный кризис. При этом, как заявил Президент Украины, Россия потеряла своё преимущество — глубокий тыл. Украине удалось не только превратить свои удары в ежедневные системные налёты беспилотников, но и добиться впечатляющей дальности полёта дронов — так ударные БПЛА FP-1 поразили Омский НПЗ, расположенный на расстоянии более 2500 километров по прямой от украинской границы; с учётом манёвров расстояние, которое преодолел беспилотник, было значительно больше. В России, к слову, до сих пор не верят, что дроны были запущены не с её территории или не преодолели часть пути с применением каких-то других технологических решений, помимо их собственных возможностей.

The Guardian показал украинские FP-1 в боевой работе — как дроны Fire Point переносят войну вглубь России

Дилемма Вашингтона

В статье в The Atlantic автор, говоря о технологических и военных успехах Украины, подчёркивает, что именно Украина может стать "образцовым партнёром" США.

"Эти и другие достижения сделали Украину похожей не столько на просителя НАТО, сколько на бесценный источник военных технологий и ноу-хау. Если какая-либо страна в Европе имеет стимул и опыт, чтобы стать ключевым узлом в военной цепочке поставок Америки, то это Украина. Киев можно даже назвать "образцовым союзником", если использовать термин, который применил к Израилю Элбридж Колби, заместитель министра обороны по вопросам политики, который был открытым противником помощи США Киеву в сфере безопасности", — указывает автор.

Подчёркивается, что даже фактический отказ США от финансирования обороны Украины стал менее заметным на фоне развития украинцами собственных технологий. И ведущую роль сейчас здесь играют беспилотники — более 80 процентов жертв в российско-украинской войне вызваны беспилотниками, большую часть которых Украина производит сама.

"Игра в украинские дроны настолько мощна, что даже бывшие недоброжелатели страны теперь хотят присоединиться к ней. Одна из флоридских компаний, занимающаяся разработкой дронов, Powerus, ищет украинское оборудование и лицензии, а в её состав входят два известных инвестора: Эрик Трамп и Дональд Трамп-младший", — указывает автор статьи The Atlantic.

В то же время в статье отмечается, что фактически США столкнулись с дилеммой: украинские компании могут стать конкурентами американским производителям на мировом рынке вооружений. Это стало заметно на фоне отказа предоставить Украине лицензию на производство ракет Patriot.

"Raytheon и Lockheed, производители системы Patriot, "официально выразят свою обеспокоенность по поводу кражи интеллектуальной собственности и передачи технологий", — сказал на условиях анонимности американский чиновник, — но "их настоящая обеспокоенность заключается в том, что украинцы найдут способ усовершенствовать Patriot, а затем производить их в больших масштабах быстрее и за гораздо меньшие деньги, чем это могли бы сделать существующие производственные линии в США".

Украина может производить ракеты Patriot дешевле и быстрее США, что пугает американских производителей — The Atlantic

Это демонстрирует еще одну особенность развития украинского ОПК — поиск наиболее эффективных решений по минимальной цене и быстрое масштабирование производства. Для Украины это стало вынужденным шагом на пути к выживанию и противодействию российской угрозе в условиях ограниченных ресурсов, но быстро стало понятно, что именно такой путь дает заметные результаты.