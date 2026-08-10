Украинские спасатели во Франции остановили лесной пожар, который угрожал населенному пункту
Киев • УНН
Во Франции украинские спасатели потушили лесной пожар на площади 1 га, который угрожал населенному пункту. К тушению привлекли 6 автоцистерн и 3 французских самолёта.
Во Франции украинские спасатели остановили лесной пожар, который угрожал населенному пункту, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
Сообщение о возгорании поступило от руководителя координационного центра: огонь охватил около 1 га лесного массива и из-за порывов ветра и жары мог распространиться в направлении населенного пункта.
К тушению привлекли силы сводного отряда ГСЧС Украины — 6 автоцистерн, с воздуха наземные подразделения поддерживали 3 французских воздушных судна — 2 самолета и вертолет
Благодаря оперативности украинских спасателей и поддержке авиации пожар удалось ликвидировать. Распространение огня вглубь лесного массива и в направлении населенного пункта не допущено.
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