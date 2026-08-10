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Украинские спасатели во Франции остановили лесной пожар, который угрожал населенному пункту

Киев • УНН

 • 8546 просмотра

Во Франции украинские спасатели потушили лесной пожар на площади 1 га, который угрожал населенному пункту. К тушению привлекли 6 автоцистерн и 3 французских самолёта.

Украинские спасатели во Франции остановили лесной пожар, который угрожал населенному пункту

Во Франции украинские спасатели остановили лесной пожар, который угрожал населенному пункту, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Сообщение о возгорании поступило от руководителя координационного центра: огонь охватил около 1 га лесного массива и из-за порывов ветра и жары мог распространиться в направлении населенного пункта.

К тушению привлекли силы сводного отряда ГСЧС Украины — 6 автоцистерн, с воздуха наземные подразделения поддерживали 3 французских воздушных судна — 2 самолета и вертолет 

— говорится в сообщении.

Благодаря оперативности украинских спасателей и поддержке авиации пожар удалось ликвидировать. Распространение огня вглубь лесного массива и в направлении населенного пункта не допущено.

Обугленные деревья и разрушенные дома — украинские спасатели показали последствия пожаров во Франции06.08.26, 16:59 • 3509 просмотров

Антонина Туманова

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