Украинские спасатели во Франции остановили лесной пожар, который угрожал населенному пункту

Во Франции украинские спасатели остановили лесной пожар, который угрожал населенному пункту, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Сообщение о возгорании поступило от руководителя координационного центра: огонь охватил около 1 га лесного массива и из-за порывов ветра и жары мог распространиться в направлении населенного пункта.

К тушению привлекли силы сводного отряда ГСЧС Украины — 6 автоцистерн, с воздуха наземные подразделения поддерживали 3 французских воздушных судна — 2 самолета и вертолет — говорится в сообщении.

Благодаря оперативности украинских спасателей и поддержке авиации пожар удалось ликвидировать. Распространение огня вглубь лесного массива и в направлении населенного пункта не допущено.

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