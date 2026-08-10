Новолуние и пик Персеид: почему ночь на 13 августа станет одной из лучших для астрофотографии

Вечером 12 августа наступит астрономическое новолуние. В это время Луна будет находиться между Землёй и Солнцем, поэтому её освещённая сторона будет обращена в противоположную от нашей планеты сторону. С Земли спутник будет практически невидим, а ночное небо останется без яркого лунного сияния.

Для большинства людей новолуние — лишь очередная фаза лунного календаря. Однако для астрономов, фотографов и любителей звёздного неба эти несколько ночей создают наиболее благоприятные условия для наблюдения за тусклыми небесными объектами.

Как это сделать, чтобы в полной мере насладиться красотой звёздного неба, рассказывает УНН.

В августе 2026 года эта фаза совпадает с пиком одного из самых известных метеорных потоков — Персеид. Поэтому ночь с 12 на 13 августа может стать одной из лучших в этом году для наблюдения за "звездопадом" и съёмки Млечного Пути.

Когда наступит новолуние

По расчётам для Киева, точная фаза новолуния наступит 12 августа в 20:36 по местному времени. Лучшим периодом для наблюдений и фотосъёмки станет время после окончания вечерних сумерек 12 августа и до рассвета 13 августа. Лунного сияния практически не будет, однако окончательный результат будет зависеть от облачности, прозрачности атмосферы и уровня искусственного освещения в выбранной местности.

Как "новолуние" совпадает с пиком Персеид и какие возможности это открывает

Персеиды активны ежегодно во второй половине лета. В 2026 году максимум метеорного потока ожидается в ночь с 12 на 13 августа. NASA называет условия для наблюдения особенно благоприятными, поскольку пик придётся на период новолуния, когда естественная засветка неба будет минимальной.

Явление Персеид возникает, когда Земля проходит через поток пылевых частиц, оставленных кометой 109P/Свифта — Туттля. Попадая в земную атмосферу на большой скорости, эти частицы нагреваются и сгорают, образуя яркие полосы, которые в быту называют звездопадом.

В идеальных условиях метеоров может быть около 100 в час. Однако это так называемое зенитное часовое число, рассчитанное для абсолютно тёмного неба, высокого положения радианта и беспрепятственного обзора. В реальных условиях наблюдатель обычно видит меньше метеоров. Причины — облачность, уличное освещение и реклама, деревья, здания и ограниченное поле зрения.

Искать созвездие Персея непосредственно необязательно. Метеоры могут появляться в разных частях неба, поэтому лучше выбрать место с широким обзором и смотреть в направлении наиболее тёмного участка, примерно на 40 – 60 градусов над горизонтом. Наибольшая активность обычно наблюдается после полуночи и перед рассветом, когда радиант потока поднимается выше.

Почему "новолуние" важно для ночной съёмки

Главная проблема при астрофотографии — световое загрязнение. Оно может быть искусственным (от уличных фонарей, рекламных конструкций, промышленных объектов и жилых кварталов) или естественным, вызванным прежде всего яркой Луной.

Во время полнолуния лунный свет рассеивается в атмосфере и освещает небо. Из-за этого оно приобретает серый или бледно-голубой оттенок, а слабые звёзды, туманности, пылевые облака Млечного Пути и неяркие метеоры становятся почти незаметными.

Во время новолуния такого источника засветки нет. Камера может зафиксировать более слабые световые сигналы, а фотограф получает более высокий контраст между звёздами и небом. На снимках лучше проявляются структура галактического диска, тёмные пылевые полосы, звёздные скопления и цветовые оттенки отдельных звёзд.

Отсутствие лунного света также позволяет использовать более длинную выдержку и более высокую светочувствительность. Впрочем, чрезмерное повышение ISO не всегда улучшает результат: вместе с яркостью увеличивается количество цифрового шума. Оптимальные параметры зависят от конкретной камеры, объектива, температуры воздуха и освещённости местности.

Млечный Путь в августовском небе

Август — удобный период для съёмки Млечного Пути. Вечером его наиболее выразительная часть располагается над южным и юго-западным горизонтом. Для удачных фотографий специалисты советуют заранее проверить расположение галактического ядра для конкретной местности и времени.

В кадр желательно взять не только небо, но и выразительный передний план: силуэты деревьев, горы, скалы, водоём, старое здание или одинокую дорогу. Это поможет передать масштаб неба и сделает фотографию композиционно завершённой.

Где наблюдать звездопад в Украине

Самое важное условие — уйти или уехать как можно дальше от яркого городского освещения. Даже расстояние в несколько километров от плотной застройки может заметно улучшить видимость. Для крупных городов желательно выбирать местность в 30–40 километрах от центра, хотя конкретное расстояние зависит от размера населённого пункта и направления светового купола.

Для наблюдения подойдут открытые поля, холмы, лесные поляны, берега водоёмов и горные районы. Особенно удачными в этом случае могут быть локации в Карпатах и малонаселённые территории, где искусственного освещения почти не бывает.

Место стоит осмотреть ещё днём. Нужно убедиться, что поблизости нет опасных склонов, водоёмов с крутыми берегами, заброшенных сооружений или других препятствий, которые трудно увидеть в темноте. В условиях военного положения также необходимо учитывать комендантский час, ограничения на посещение определённых территорий и сигналы воздушной тревоги.

Для выбора локации можно воспользоваться цифровыми картами светового загрязнения. Они показывают, где ночное небо остаётся самым тёмным, однако такие карты не учитывают локальную облачность, туман, дым или пыль в воздухе.

Какое оборудование для наблюдения и фотосъёмки понадобится

Для начала достаточно камеры или современного смартфона с ручным режимом. Лучший результат дают зеркальные и беззеркальные камеры, которые позволяют самостоятельно устанавливать выдержку, диафрагму, ISO и ручную фокусировку. Желательно снимать в формате RAW, поскольку он сохраняет больше информации для последующей обработки.

Телефон также может зафиксировать звёздное небо, если имеет режим Pro, ночной режим для астрофотографии или возможность сохранять RAW-файлы. Устройство необходимо установить неподвижно: съёмка с рук с выдержкой в несколько секунд почти гарантированно даст размытый кадр.

Ещё один обязательный пункт в списке оборудования — устойчивый штатив. Полезными также будут дистанционный пульт, таймер автоспуска или управление камерой через приложение, чтобы нажатие кнопки не вызвало вибрацию.

Для широких ночных пейзажей удобнее всего использовать светосильный объектив с фокусным расстоянием примерно 14–24 мм. Вместе с тем снимать можно и на стандартный комплектный объектив, если установить его на максимально доступный широкий угол.

Также стоит взять запасные аккумуляторы или пауэрбанк. Во время длительных выдержек и работы дисплея батарея разряжается быстрее.Кроме того, даже в августе ночью может быть прохладно, поэтому понадобятся тёплая одежда, закрытая обувь, питьевая вода и средство от насекомых.

Базовые настройки камеры для удачной фотографии

Перед началом съёмки автоматическую фокусировку лучше отключить. Камеру нужно перевести в ручной режим, увеличить на экране самую яркую звезду и осторожно настроить фокус, пока она не будет выглядеть максимально маленькой и чёткой.

Диафрагму обычно открывают максимально или прикрывают на одну треть либо две трети ступени, если на полностью открытой диафрагме звёзды по краям кадра сильно искажаются. Начальным значением ISO может быть диапазон от 1600 до 3200. Для камер с большими матрицами иногда используют ISO 6400, но лучше сделать несколько тестовых кадров и оценить уровень шума.

Выдержку следует подбирать так, чтобы звёзды оставались точками, а не превращались в короткие линии из-за вращения Земли. Ориентиром может быть «правило 500»: число 500 делят на фокусное расстояние объектива и, при необходимости, на кроп-фактор камеры. Например, для полнокадровой камеры и объектива 20 мм начальным пределом будет около 25 секунд.

Однако для современных камер с высоким разрешением правило 500 часто даёт слишком длинную выдержку. Безопаснее начинать с 10–15 секунд, увеличивать изображение на экране и проверять форму звёзд. Для матриц APS-C или смартфонов допустимая выдержка обычно будет короче.

Баланс белого можно установить вручную примерно в пределах 3500–4500 кельвинов. При съёмке в RAW точное значение можно скорректировать во время обработки.

Как сфотографировать Персеиды

Для метеоров недостаточно сделать один кадр. Даже в период высокой активности невозможно предсказать, в какой части неба и в какую секунду появится следующая вспышка. Поэтому камеру лучше настроить на серийную или интервальную съёмку.

Фотограф может сделать десятки или сотни кадров с выдержкой 10–20 секунд. Часть из них окажется пустой, но на других могут появиться метеорные следы. Позже самые удачные кадры можно отобрать или объединить в одну композицию, если съёмка проводилась со штатива без изменения положения камеры.

Объектив лучше направлять не непосредственно на радиант Персеид, а на 40–60 градусов в сторону от него. Вблизи радианта следы метеоров будут казаться короткими, тогда как на расстоянии они могут образовывать более длинные и выразительные полосы.

Во время съёмки необходимо следить за передней линзой. Ночью на ней может образовываться конденсат, особенно вблизи водоёмов или при резком снижении температуры. Для длительной сессии используют специальные обогреватели объектива, но иногда достаточно регулярно проверять оптику и иметь сухую салфетку.

При благоприятных условиях ночь с 12 на 13 августа объединит почти полное отсутствие лунного сияния, максимум активности Персеид и благоприятное для Украины расположение метеорного потока. При ясной погоде наблюдать звездопад можно будет даже без телескопа или специальной техники. Достаточно найти безопасное тёмное место, дать глазам привыкнуть к темноте и оставить телефон хотя бы на несколько минут в кармане.

Напомним

Ранее УНН писал о том, когда, как и где украинцы смогут увидеть уникальный звездопад Леониды.