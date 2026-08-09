Финляндия больше не будет передавать Украине ракеты Patriot - стала известна причина
Киев • УНН
Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что страна не сможет передать Украине ракеты для Patriot из-за зависимости от американского производства и собственной оборонной готовности. Он подчеркнул важность запасов этих боеприпасов в европейских странах.
Финляндия не сможет передать Украине ракеты для систем Patriot. Об этом заявил министр обороны страны Антти Хяккянен в интервью финскому изданию Ilta Sanomat, передает УНН.
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Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен подчеркнул важность американского производства ракет Patriot и запасов этих боеприпасов в европейских странах.
Американская промышленность находится в центре всего. И политика в отношении уровня запасов некоторых европейских стран, обладающих ракетами Patriot, является ключевым вопросом
В то же время он отметил, что Финляндия располагает определенными возможностями в отношении других зенитных ракет, но не раскрывает деталей своей военной помощи Украине.
У нас есть определенный уровень возможностей в отношении некоторых зенитных ракет, но мы не будем разглашать никаких дальнейших подробностей о механизмах, с помощью которых мы поддерживаем Украину. Мы сделали все возможное в наших интересах, но как страна на передовой мы не можем ставить под угрозу нашу постоянную готовность к противовоздушной обороне
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Финляндии Александром Стуббом и подчеркнул - ракеты для "патриотов" буквально нужны ежедневно, а также заявил о подготовке к важным встречам в августе.