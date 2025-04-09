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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 27092 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Турция повторит предложение о мирных переговорах между Украиной и Россией на встрече европейских лидеров в Лондоне - Reuters

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Турция едет на саммит по Украине в Лондон: кто будет представлять страну

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Турция сделала заявление по случаю 11-й годовщины оккупации Крыма: готова способствовать перспективе мира в Украине

Турция заявила о готовности способствовать перспективе мира в Украине. Страна подтверждает поддержку территориальной целостности Украины и осуждает оккупацию Крыма.

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Турция не против членства Украины в НАТО - глава МИД

Глава МИД Турции Хакан Фидан подтвердил, что страна не против членства Украины в НАТО. По его словам, Украина стремится к вступлению ради гарантий безопасности.

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Глава МИДа рф лавров посетит Турцию для переговоров по войне в Украине с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Также будут обсуждать ситуацию в секторе Газа и Сирии.

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Турция возобновляет дипломатическую миссию в Сирии после более чем 11-летнего перерыва

Турция объявила о возобновлении работы своего посольства в Дамаске, которое было закрыто с 2012 года. Временным поверенным в делах назначен Бурхан Кероглу, который ранее был послом в Мавритании.

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Свержение режима Башара Асада: как реагируют в мире

Великобритания, Франция и Турция прокомментировали падение режима Башара Асада в Сирии. Сообщается о захвате Дамаска повстанцами и исчезновении самолета с Асадом с радаров.

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Турция прогнозирует переломный момент в войне между Россией и Украиной в 2025 году

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о возможных изменениях в войне из-за усталости обеих сторон в 2025 году. Он подчеркнул необходимость справедливого решения в рамках территориальной целостности Украины.

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Глава МИД посетит Турцию: в фокусе безопасность в Черном море

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Турция во время визита Зеленского отметит свою неизменную сильную поддержку Украины - СМИ

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