Хакан Фидан заявил, что любое мирное соглашение между Украиной и россией будет лучше, чем смерти. Турция поддерживает инициативу США по прекращению войны.
Совет Европы направит миссию в Турцию из-за ареста мэра Стамбула, который вызывает обеспокоенность по поводу демократии в стране. С 2016 года в Турции уволено 150 мэров, часто замененных ставленниками правительства.
Муниципальный совет Стамбула избрал временного мэра после заключения Экрема Имамоглу. Власти США выразили обеспокоенность арестом и массовыми протестами в Турции.
Глава МИД Турции Хакан Фидан на саммите в Лондоне повторит предложение о мирных переговорах между Украиной и РФ. Анкара подтверждает поддержку территориальной целостности Украины и готова выступить площадкой для переговоров.
Глава МИД Турции Хакан Фидан будет представлять Эрдогана на встрече по Украине в Лондоне. Турция готова предоставить войска для миротворческих сил и продолжить посредническую роль в переговорах.
Турция заявила о готовности способствовать перспективе мира в Украине. Страна подтверждает поддержку территориальной целостности Украины и осуждает оккупацию Крыма.
Глава МИД Турции Хакан Фидан подтвердил, что страна не против членства Украины в НАТО. По его словам, Украина стремится к вступлению ради гарантий безопасности.
Глава МИДа рф лавров посетит Турцию для переговоров по войне в Украине с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Также будут обсуждать ситуацию в секторе Газа и Сирии.
Турция объявила о возобновлении работы своего посольства в Дамаске, которое было закрыто с 2012 года. Временным поверенным в делах назначен Бурхан Кероглу, который ранее был послом в Мавритании.
Турция открывает пункт пропуска "Яйладаги" на границе с Сирией для возвращения мигрантов. КПП был закрыт с 2013 года из-за боевых действий, а его открытие должно облегчить добровольное возвращение 3 млн сирийцев.
Великобритания, Франция и Турция прокомментировали падение режима Башара Асада в Сирии. Сообщается о захвате Дамаска повстанцами и исчезновении самолета с Асадом с радаров.
Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что война должна решиться в рамках территориальной целостности Украины. По его словам, усталость сторон может привести к новой ситуации в 2025 году.
Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о возможных изменениях в войне из-за усталости обеих сторон в 2025 году. Он подчеркнул необходимость справедливого решения в рамках территориальной целостности Украины.
Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о необходимости мирных переговоров с участием всех сторон конфликта в Украине. Он также подчеркнул важность восстановления зерновой инициативы и превращения Черного моря в регион мира.
Министры иностранных дел Украины и Турции обсудили помощь в освобождении украинских военнопленных из российского плена. Подписаны документы для укрепления сотрудничества между министерствами.
Украина и Турция создали совместную рабочую группу по восстановлению. Ожидается визит турецкой делегации и президента Эрдогана, а турецкие компании активно участвуют в оборонных проектах Украины.
В Киеве планируется проведение третьего продовольственного саммита в ноябре. Министр Сибига обсудил с турецким коллегой вопросы безопасности Черного моря и отметил российские атаки на портовую инфраструктуру Украины.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига проинформировал турецкого коллегу о Плане победы. Обсуждалась важность избежания конкуренции мирных инициатив и поддержку Формулы мира.
Андрей Сибига посетит Турцию 20-22 октября для переговоров с высокопоставленными чиновниками. Будут обсуждаться вопросы безопасности в Черном море, двустороннее сотрудничество и интеграция Украины в НАТО.
Посол Украины в Турции заявил о планах провести Саммит мира до конца года с участием россии. Формат предусматривает привлечение третьих сторон, без прямых двусторонних переговоров с рф.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Они обсудили стратегическое партнерство, расширение консульского присутствия и безопасность судоходства в Черном море.
Президент Турции Эрдоган призвал РФ найти мирное решение войны в Украине, предложив Турции подготовить основу для соглашения о прекращении огня и справедливом мирном урегулировании, которое удовлетворит обе стороны.
Неспровоцированная война, начатая Россией против Украины, затрагивает всех.
Президент Косово Вйоса Османи призвал к срочным действиям, а не только к разговорам, чтобы помочь Украине, поскольку война угрожает всей Европе, и Косово готово предоставить военную и гуманитарную помощь Украине.
Война, начатая Россией, рискует географически выйти за пределы Украины и может быть связана с использованием оружия массового уничтожения, заявил министр иностранных дел Турции на Глобальном саммите мира.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан будет представлять Турцию на саммите мира в Швейцарии после участия во встрече министров иностранных дел стран БРИКС в россии.
Турция решает присоединиться к делу Южной Африки против Израиля в Международном суде ООН, обвиняя Израиль в совершении геноцида в Газе.
Президент Турции Эрдоган встретился в Стамбуле с председателем политбюро Хамаса Исмаилом Ханией, чтобы обсудить гуманитарную помощь для Газы и инициативы по прекращению огня.
Турция объявила об ограничении экспорта стали, железа, алюминия и другой продукции в Израиль до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня в Газе.
Ожидается, что во время визита Президента Зеленского в Стамбул Турция подчеркнет свою неизменную решительную поддержку территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.