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Украина готова к встрече Зеленского и путина в Турции - МИД

Киев • УНН

 • 936 просмотра

Глава МИД Андрей Сибига заявил о готовности Украины к переговорам с россией в Турции. Одним из результатов может стать прекращение огня, но рф еще не дала согласия.

Украина готова к встрече Зеленского и путина в Турции - МИД

Официальный Киев готов к встрече президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором владимиром путиным в Турции. А одним из её результатов может стать прекращение огня, заявил глава МИД Андрей Сибига 16 июля  после переговоров с турецким коллегой Хаканом Фиданом, передаёт УНН.

Главный дипломат страны отметил, что государство неоднократно сигнализировало о готовности к переговорам и поддерживает посредничество Анкары. По его словам, усиление позиций Украины создаёт условия для диалога.

Украина существенно нарастила свои позиции на поле боя. Украина становится всё более успешной в своих асимметричных операциях на территории россии. И вся эта комбинация элементов существенно, я так считаю, усиливает нашу переговорную позицию. Поэтому сейчас время садиться за стол переговоров 

- сказал Сибига. 

Он подчеркнул, что возможные договорённости не должны противоречить суверенитету и территориальной целостности Украины, а также призвал к участию США и Европы.

В свою очередь глава МИД Турции Хакан Фидан подтвердил готовность Анкары предоставить площадку для переговоров и поддержал возобновление стамбульского формата.

Если это невозможно (полное прекращение огня между Украиной и Россией, - ред.), можно объявить мораторий на боевые действия в нескольких критически важных сферах, имеющих значение как для Украины, так и для россии, а также для всех стран 

- сказал Фидан.

В то же время на данный момент дата и формат встречи неизвестны, а россия ещё не дала согласия на эти переговоры. Более того, в кремле уже заявили о формальной открытости к переговорам, но акцентировали, что не видят быстрых перспектив в вопросе прекращения огня в Украине.  

Контекст

Украина ранее предлагала Турцию как место встречи. Зеленский также называл Швейцарию и арабские страны. Турция уже принимала переговоры сторон, которые дали гуманитарные результаты, но не политическое урегулирование.

Напомним 

После саммита G7 возобновились неформальные переговоры Украины, команды Трампа и россии. Обсуждается двухэтапное прекращение огня с буферной зоной вдоль линии фронта. 

Александра Василенко

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Владимир Путин
Швейцария
Хакан Фидан
Турция
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина