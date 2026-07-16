Украина готова к встрече Зеленского и путина в Турции - МИД

Официальный Киев готов к встрече президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором владимиром путиным в Турции. А одним из её результатов может стать прекращение огня, заявил глава МИД Андрей Сибига 16 июля после переговоров с турецким коллегой Хаканом Фиданом, передаёт УНН.

Главный дипломат страны отметил, что государство неоднократно сигнализировало о готовности к переговорам и поддерживает посредничество Анкары. По его словам, усиление позиций Украины создаёт условия для диалога.

Украина существенно нарастила свои позиции на поле боя. Украина становится всё более успешной в своих асимметричных операциях на территории россии. И вся эта комбинация элементов существенно, я так считаю, усиливает нашу переговорную позицию. Поэтому сейчас время садиться за стол переговоров - сказал Сибига.

Он подчеркнул, что возможные договорённости не должны противоречить суверенитету и территориальной целостности Украины, а также призвал к участию США и Европы.

В свою очередь глава МИД Турции Хакан Фидан подтвердил готовность Анкары предоставить площадку для переговоров и поддержал возобновление стамбульского формата.

Если это невозможно (полное прекращение огня между Украиной и Россией, - ред.), можно объявить мораторий на боевые действия в нескольких критически важных сферах, имеющих значение как для Украины, так и для россии, а также для всех стран - сказал Фидан.

В то же время на данный момент дата и формат встречи неизвестны, а россия ещё не дала согласия на эти переговоры. Более того, в кремле уже заявили о формальной открытости к переговорам, но акцентировали, что не видят быстрых перспектив в вопросе прекращения огня в Украине.

Контекст

Украина ранее предлагала Турцию как место встречи. Зеленский также называл Швейцарию и арабские страны. Турция уже принимала переговоры сторон, которые дали гуманитарные результаты, но не политическое урегулирование.

Напомним

После саммита G7 возобновились неформальные переговоры Украины, команды Трампа и россии. Обсуждается двухэтапное прекращение огня с буферной зоной вдоль линии фронта.