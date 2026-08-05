Зеленский назвал три приоритета для прохождения зимы
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания СНБО определил три приоритета на зиму: защита критической инфраструктуры, укрытия и антибаллистические возможности. Он также отметил отставание в некоторых городах и регионах.
Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания СНБО озвучил три приоритета для прохождения зимы - усиление защиты критической инфраструктуры, обеспечение необходимого количества и качества укрытий и бомбоубежищ, а также увеличение антибаллистических возможностей, передает УНН.
Приоритетов для прохождения зимы сейчас три: усиление защиты критической инфраструктуры, обеспечение необходимого количества и качества укрытий и бомбоубежищ, а также увеличение антибаллистических возможностей. Благодарен тем чиновникам и представителям органов местного самоуправления, которые действительно заботятся об украинцах и своих общинах
Добавим
Сегодня Зеленский провел заседание СНБО по выполнению определенных планов устойчивости для областей и общин.
К сожалению, в некоторых городах и регионах есть отставание. Персональная ответственность за то, чтобы это наверстать и выполнить планы устойчивости
Неудовлетворительное выполнение "планов устойчивости": Корецкий хочет до конца недели получить реальную картину дел27.07.26, 18:19 • 3035 просмотров