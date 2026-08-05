Зеленский назвал три приоритета для прохождения зимы

Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания СНБО озвучил три приоритета для прохождения зимы - усиление защиты критической инфраструктуры, обеспечение необходимого количества и качества укрытий и бомбоубежищ, а также увеличение антибаллистических возможностей, передает УНН.

Приоритетов для прохождения зимы сейчас три: усиление защиты критической инфраструктуры, обеспечение необходимого количества и качества укрытий и бомбоубежищ, а также увеличение антибаллистических возможностей. Благодарен тем чиновникам и представителям органов местного самоуправления, которые действительно заботятся об украинцах и своих общинах