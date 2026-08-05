США передали командование группой помощи Украине, но заверили, что это не повлияет на поддержку - Генштаб

В Группе по оказанию помощи Украине в сфере безопасности (SAG-U), которую возглавляли США, и Специальной миссии НАТО по обеспечению безопасности и подготовке для Украины (NSATU) состоялась передача командования, однако американская сторона заверила, что "реорганизация не повлияет на объем поддержки Украины со стороны США", сообщили в Генеральном штабе ВСУ в среду, пишет УНН.

"Состоялась передача командования Группой по оказанию помощи Украине в сфере безопасности (SAG-U) и Специальной миссией НАТО по обеспечению безопасности и подготовке для Украины (NSATU), в ходе которой генерал-лейтенант Гийом Борпер (Guillaume Beaurpere) официально принял командование от генерал-лейтенанта Кертиса Баззарда (Curtis Buzzard)", — говорится в сообщении.

На церемонии, как указано, присутствовал военный представитель Вооруженных Сил Украины при NSATU и SAG-U.

Реорганизацию SAG-U и перераспределение функций между компонентами и Специальной миссией НАТО по обеспечению безопасности и подготовке для Украины поручил осуществить министр войны США Пит Хегсет. Он поставил задачу Европейскому командованию Вооруженных сил США (USEUCOM) координировать этот процесс.

Пентагон передает руководство группой помощи Украине на фоне дистанцирования США от Европы - Politico

Как подчеркивает американская сторона, реорганизация не повлияет на объем поддержки Украины со стороны США. Перераспределение функций должно повысить функциональную эффективность и результативность помощи Украине в сфере безопасности, передать союзникам руководство ключевыми направлениями миссии и высвободить ресурсы США для других глобальных приоритетов. Эти изменения отражают ведущую роль Европы в поддержке обороны Украины в течение последнего года — на фоне устойчивой и эффективной обороны со стороны Украины