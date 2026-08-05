США передали командование группой помощи Украине, но заверили, что это не повлияет на поддержку - Генштаб
Киев • УНН
Генерал-лейтенант Гийом Бопе принял командование SAG-U и NSATU от Кертиса Баззарда. США заверили, что реорганизация не повлияет на объем поддержки Украины.
В Группе по оказанию помощи Украине в сфере безопасности (SAG-U), которую возглавляли США, и Специальной миссии НАТО по обеспечению безопасности и подготовке для Украины (NSATU) состоялась передача командования, однако американская сторона заверила, что "реорганизация не повлияет на объем поддержки Украины со стороны США", сообщили в Генеральном штабе ВСУ в среду, пишет УНН.
Детали
"Состоялась передача командования Группой по оказанию помощи Украине в сфере безопасности (SAG-U) и Специальной миссией НАТО по обеспечению безопасности и подготовке для Украины (NSATU), в ходе которой генерал-лейтенант Гийом Борпер (Guillaume Beaurpere) официально принял командование от генерал-лейтенанта Кертиса Баззарда (Curtis Buzzard)", — говорится в сообщении.
На церемонии, как указано, присутствовал военный представитель Вооруженных Сил Украины при NSATU и SAG-U.
Реорганизацию SAG-U и перераспределение функций между компонентами и Специальной миссией НАТО по обеспечению безопасности и подготовке для Украины поручил осуществить министр войны США Пит Хегсет. Он поставил задачу Европейскому командованию Вооруженных сил США (USEUCOM) координировать этот процесс.
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Как подчеркивает американская сторона, реорганизация не повлияет на объем поддержки Украины со стороны США. Перераспределение функций должно повысить функциональную эффективность и результативность помощи Украине в сфере безопасности, передать союзникам руководство ключевыми направлениями миссии и высвободить ресурсы США для других глобальных приоритетов. Эти изменения отражают ведущую роль Европы в поддержке обороны Украины в течение последнего года — на фоне устойчивой и эффективной обороны со стороны Украины
"Союзники доказали, что могут взять на себя ведущую роль в поддержке обороны Украины. SAG-U задумывалась как временная структура командования. Ее трансформация опирается на уже достигнутый прогресс, помогая создавать условия для длительного мира в Украине", — заявил верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.
За три с половиной года своего существования SAG-U, согласно приведенным данным, реализовала помощь в сфере безопасности на сумму более 2 миллиардов долларов и взаимодействовала с многочисленными странами-союзниками и партнерами, способствуя расширению их поддержки Украины.
"Военное представительство ВС Украины при NSATU и SAG-U продолжает наращивать усилия по углублению взаимодействия с NSATU и SAG-U, а также другими партнерскими структурами для обеспечения устойчивой и эффективной поддержки обороноспособности Украины", — указали в Генштабе.