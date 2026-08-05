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The Washington Post
Бильд

США передали командование группой помощи Украине, но заверили, что это не повлияет на поддержку - Генштаб

Киев • УНН

 • 16634 просмотра

Генерал-лейтенант Гийом Бопе принял командование SAG-U и NSATU от Кертиса Баззарда. США заверили, что реорганизация не повлияет на объем поддержки Украины.

США передали командование группой помощи Украине, но заверили, что это не повлияет на поддержку - Генштаб

В Группе по оказанию помощи Украине в сфере безопасности (SAG-U), которую возглавляли США, и Специальной миссии НАТО по обеспечению безопасности и подготовке для Украины (NSATU) состоялась передача командования, однако американская сторона заверила, что "реорганизация не повлияет на объем поддержки Украины со стороны США", сообщили в Генеральном штабе ВСУ в среду, пишет УНН.

Детали

"Состоялась передача командования Группой по оказанию помощи Украине в сфере безопасности (SAG-U) и Специальной миссией НАТО по обеспечению безопасности и подготовке для Украины (NSATU), в ходе которой генерал-лейтенант Гийом Борпер (Guillaume Beaurpere) официально принял командование от генерал-лейтенанта Кертиса Баззарда (Curtis Buzzard)", — говорится в сообщении.

На церемонии, как указано, присутствовал военный представитель Вооруженных Сил Украины при NSATU и SAG-U.

Реорганизацию SAG-U и перераспределение функций между компонентами и Специальной миссией НАТО по обеспечению безопасности и подготовке для Украины поручил осуществить министр войны США Пит Хегсет. Он поставил задачу Европейскому командованию Вооруженных сил США (USEUCOM) координировать этот процесс.

Пентагон передает руководство группой помощи Украине на фоне дистанцирования США от Европы - Politico01.08.26, 09:00 • 59336 просмотров

Как подчеркивает американская сторона, реорганизация не повлияет на объем поддержки Украины со стороны США. Перераспределение функций должно повысить функциональную эффективность и результативность помощи Украине в сфере безопасности, передать союзникам руководство ключевыми направлениями миссии и высвободить ресурсы США для других глобальных приоритетов. Эти изменения отражают ведущую роль Европы в поддержке обороны Украины в течение последнего года — на фоне устойчивой и эффективной обороны со стороны Украины

— отметили в Генштабе.

"Союзники доказали, что могут взять на себя ведущую роль в поддержке обороны Украины. SAG-U задумывалась как временная структура командования. Ее трансформация опирается на уже достигнутый прогресс, помогая создавать условия для длительного мира в Украине", — заявил верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.

За три с половиной года своего существования SAG-U, согласно приведенным данным, реализовала помощь в сфере безопасности на сумму более 2 миллиардов долларов и взаимодействовала с многочисленными странами-союзниками и партнерами, способствуя расширению их поддержки Украины.

"Военное представительство ВС Украины при NSATU и SAG-U продолжает наращивать усилия по углублению взаимодействия с NSATU и SAG-U, а также другими партнерскими структурами для обеспечения устойчивой и эффективной поддержки обороноспособности Украины", — указали в Генштабе.

Юлия Шрамко

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