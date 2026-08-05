Судоходство в Ормузском проливе остается стабильным несмотря на неопределенность переговоров США и Ирана

Движение судов через Ормузский и Баб-эль-Мандебский проливы существенно не изменилось, несмотря на неопределенность вокруг возможных переговоров между США и Ираном. По данным Kpler, во вторник через Ормузский пролив прошли восемь судов, а цены на нефть реагируют на заявления о прогрессе в посредничестве Катара.