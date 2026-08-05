Судоходство в Ормузском проливе остается стабильным несмотря на неопределенность переговоров США и Ирана
Киев • УНН
Движение судов через Ормузский и Баб-эль-Мандебский проливы существенно не изменилось, несмотря на неопределенность вокруг возможных переговоров между США и Ираном. По данным Kpler, во вторник через Ормузский пролив прошли восемь судов, а цены на нефть реагируют на заявления о прогрессе в посредничестве Катара.
Движение судов через Ормузский и Баб-эль-Мандебский проливы существенно не изменилось, несмотря на неопределенность вокруг возможных переговоров между США и Ираном. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные сервисов отслеживания судов Kpler и LSEG, пишет УНН.
Детали
По данным Kpler, во вторник через Ормузский пролив прошли восемь судов – пять танкеров и три сухогруза. Такой же показатель был зафиксирован и накануне. В пролив вошли шесть судов, а покинули его два – танкер и газовоз.
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Reuters отмечает, что до начала войны между США и Ираном через Ормузский пролив ежедневно проходили примерно 130–140 судов. После начала конфликта Иран закрыл этот стратегически важный морской путь.
Цены на нефть реагируют на заявления о переговорах
По данным LSEG и Kpler, у Ормузского пролива снова зафиксирован танкер Mubaraz, который перевозит сжиженный природный газ с острова Дас в ОАЭ. Судно направляется к индийскому терминалу Дахедж. Это уже третий рейс танкера с начала войны.
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В Баб-эль-Мандебском проливе также не зафиксировано существенных изменений. За сутки его пересекли 20 судов – по десять в каждом направлении.
Как отмечает Reuters, Катар заявил о прогрессе в посреднических усилиях по прекращению войны между США и Ираном. На этом фоне мировые цены на нефть снижаются. В то же время Тегеран опроверг заявление президента США Дональда Трампа о том, что переговоры между сторонами уже идут.
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