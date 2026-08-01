В Австралии книгу вернули в библиотеку через 150 лет
Киев • УНН
В городе Киама, Австралия, в публичную библиотеку вернули книгу 1858 года, найденную замурованной в камине. Издание считается просроченным примерно на 150 лет.
В приморском городе Киама в Австралии в публичную библиотеку вернули книгу, которую нашли замурованной в камине во время ремонта дома. Издание, опубликованное в 1858 году, считают просроченным для возврата примерно на 150 лет. Об этом сообщает АР, передает УНН.
Детали
По данным издания, книгу "Афинские древности" (Antiquities of Athens) на прошлой неделе вернул в библиотеку местный житель Росс Симмонс. По его словам, он нашел ее во время ремонта дома в чайном ящике, который был замурован в камине. Мужчина предполагает, что книгу в свое время взял его прапрадед Джон Симмонс, которому принадлежал этот дом.
"Я делаю предположение. Примерно в то время он проживал в коттедже, а его дети, вероятно, были слишком малы", – сказал Росс Симмонс.
Менеджер библиотеки Киамы Мишель Гадсон сообщила, что учреждение еще никогда не получало назад настолько старую книгу.
"К нам никогда не возвращалось ничего такого старого", – сказала менеджер.
В частности, библиотека открылась в 1872 году, а найденная книга, опубликованная в 1858 году, имела номер "506" в коллекции, насчитывающей около тысячи изданий. По словам Гадсон, вероятно, книгу потеряли уже в первые годы после открытия библиотеки.
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