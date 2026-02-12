Таможенники передали в старейшую библиотеку Украины латиноязычную книгу XVIII века

$43.030.06
51.210.04
ukenru
14:09 • 1778 просмотра
Зеленский наградил скелетониста Гераскевича орденом Свободы за гражданское мужество
13:47 • 4190 просмотра
Умеров заявил, что украинские компании получили разрешения на экспорт оружия
Эксклюзив
11:56 • 9432 просмотра
Мирные переговоры между Украиной и россией - когда ожидать прекращения огня
Эксклюзив
11:18 • 13618 просмотра
Клиника Odrex в центре нового скандала: правоохранители расследуют самовольный захват земли
09:49 • 17011 просмотра
Генштаб подтвердил поражение арсенала ГРАУ ракетами "Фламинго" и предприятия ОПК рф
09:16 • 25764 просмотра
Украинец Гераскевич назвал "ценой достоинства" дисквалификацию МОК на Олимпиаде-2026Photo
12 февраля, 08:30 • 72145 просмотра
Олимпиада-2026: МОК официально сообщил о дисквалификации Гераскевича
Эксклюзив
11 февраля, 19:42 • 48178 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
11 февраля, 17:25 • 58392 просмотра
Гераскевич заявил, что выступит на Олимпиаде-2026 только в "шлеме памяти" несмотря на угрозу дисквалификации
11 февраля, 17:07 • 45618 просмотра
Glovo автоматически списывает тысячи на "чаевые" за доставку и не возвращает средства – украинцы возмущеныPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3.4м/с
90%
732мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Оккупанты расширяют программу выделения земли в Крыму участникам войны - ЦПД12 февраля, 05:44 • 6478 просмотра
Владислав Гераскевич призвал МОК прекратить скандал и передать Украине генераторыVideo12 февраля, 08:05 • 16250 просмотра
Украинец Гераскевич выбыл из Олимпиады-2026 из-за запрета "шлема памяти", планирует апелляцию в CAS12 февраля, 08:19 • 20831 просмотра
Алина Гросу под песню "Волошки" раскрыла пол своего первенцаVideo12 февраля, 08:43 • 31031 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета11:15 • 16127 просмотра
публикации
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета11:15 • 16274 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 66952 просмотра
От "Доктора Пи" до "Дела Odrex": 5 самых громких медицинских скандаловPhoto11 февраля, 12:28 • 59638 просмотра
Почему сотням тысяч пенсионеров приостановили выплаты и как их возобновить11 февраля, 10:54 • 61679 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 70432 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Андрей Сибига
Дональд Трамп
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Великобритания
Китай
Реклама
УНН Lite
Наталья Могилевская раскрыла секрет похудения на 25 кг и назвала свой рационPhoto14:29 • 710 просмотра
Назар Заднепровский объяснил, почему Галина Безрук выбрала работу в России вместо Украины13:20 • 3224 просмотра
Алина Гросу под песню "Волошки" раскрыла пол своего первенцаVideo12 февраля, 08:43 • 31165 просмотра
Дженнифер Энистон рассказала, как держит форму в 57 лет11 февраля, 16:53 • 33631 просмотра
Рианна с кольцом на пальце подогревает слухи о помолвкеPhoto11 февраля, 14:59 • 35259 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Сериал
MIM-104 Patriot
WhatsApp

Таможенники передали в старейшую библиотеку Украины латиноязычную книгу XVIII века

Киев • УНН

 • 1200 просмотра

Киевские таможенники не допустили незаконного вывоза за границу редкой латиноязычной книги XVIII века и передали ее в Одесскую национальную научную библиотеку. Речь идет о втором томе труда Иоганна Георга Гмелина, изданной в 1749 году, который теперь будет доступен для ученых и исследователей.

Таможенники передали в старейшую библиотеку Украины латиноязычную книгу XVIII века

Киевские таможенники предотвратили незаконный вывоз за границу редкой латиноязычной книги XVIII века и передали ее в Одесскую национальную научную библиотеку — старейшее публичное книгохранилище Украины, где издание станет доступным для исследователей и ученых. Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины, пишет УНН.

Киевские таможенники передали Одесской национальной научной библиотеке — старейшему публичному книгохранилищу Украины, основанному в 1829 году, — старинную латиноязычную книгу XVIII века, сохраненную от незаконного вывоза за границу. Издание пытались переслать по почте в Ирландию без надлежащих разрешительных документов.

- говорится в сообщении.

Отмечается, что это второй том латиноязычного труда немецкого естествоиспытателя Иоганна Георга Гмелина, изданного в 1749 году. Изображения в книге представляют собой гравюры с тиснением. Текст издания является типичным академическим описанием, характерным для немецких натурфилософских изданий европейского Просвещения.

Эксперты предполагают, что исследования естествоиспытателя, врача, ботаника, этнографа и путешественника Иоганна Гмелина должны были быть хорошо известны представителям украинской казацкой старшины, которые имели разветвленный "нетворкинг" в Петербурге и сформировали интеллектуальный имидж Российской империи в целом. Помимо прочего, Гмелин также известен как непредвзятый критик российских имперских порядков и культуры в целом.

Генеральный директор Одесской национальной научной библиотеки Ирина Бирюкова подчеркнула: "Наша библиотека, в фонды которой передана книга Иоганна Гмелина, за почти 200 лет своего существования накопила более 5,5 млн документов, большинство из которых редкие и уникальные, изданные на 131 языке мира. Теперь в нашу коллекцию добавится еще одна жемчужина".

После изъятия таможенниками и соответствующих судебных решений книга перешла в собственность государства и теперь будет храниться в библиотечных фондах, где будет доступна для исследователей и ученых.

Киевские таможенники передали в музей древнюю трипольскую вазу, которую пытались вывезти за границу04.02.26, 16:09 • 3230 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоКультура
Государственная граница Украины
Государственная таможенная служба Украины
Республика Ирландия
Украина