Таможенники передали в старейшую библиотеку Украины латиноязычную книгу XVIII века
Киев • УНН
Киевские таможенники не допустили незаконного вывоза за границу редкой латиноязычной книги XVIII века и передали ее в Одесскую национальную научную библиотеку. Речь идет о втором томе труда Иоганна Георга Гмелина, изданной в 1749 году, который теперь будет доступен для ученых и исследователей.
Киевские таможенники предотвратили незаконный вывоз за границу редкой латиноязычной книги XVIII века и передали ее в Одесскую национальную научную библиотеку — старейшее публичное книгохранилище Украины, где издание станет доступным для исследователей и ученых. Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины, пишет УНН.
Киевские таможенники передали Одесской национальной научной библиотеке — старейшему публичному книгохранилищу Украины, основанному в 1829 году, — старинную латиноязычную книгу XVIII века, сохраненную от незаконного вывоза за границу. Издание пытались переслать по почте в Ирландию без надлежащих разрешительных документов.
Отмечается, что это второй том латиноязычного труда немецкого естествоиспытателя Иоганна Георга Гмелина, изданного в 1749 году. Изображения в книге представляют собой гравюры с тиснением. Текст издания является типичным академическим описанием, характерным для немецких натурфилософских изданий европейского Просвещения.
Эксперты предполагают, что исследования естествоиспытателя, врача, ботаника, этнографа и путешественника Иоганна Гмелина должны были быть хорошо известны представителям украинской казацкой старшины, которые имели разветвленный "нетворкинг" в Петербурге и сформировали интеллектуальный имидж Российской империи в целом. Помимо прочего, Гмелин также известен как непредвзятый критик российских имперских порядков и культуры в целом.
Генеральный директор Одесской национальной научной библиотеки Ирина Бирюкова подчеркнула: "Наша библиотека, в фонды которой передана книга Иоганна Гмелина, за почти 200 лет своего существования накопила более 5,5 млн документов, большинство из которых редкие и уникальные, изданные на 131 языке мира. Теперь в нашу коллекцию добавится еще одна жемчужина".
После изъятия таможенниками и соответствующих судебных решений книга перешла в собственность государства и теперь будет храниться в библиотечных фондах, где будет доступна для исследователей и ученых.
