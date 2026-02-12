Таможенники передали в старейшую библиотеку Украины латиноязычную книгу XVIII века

Киевские таможенники не допустили незаконного вывоза за границу редкой латиноязычной книги XVIII века и передали ее в Одесскую национальную научную библиотеку. Речь идет о втором томе труда Иоганна Георга Гмелина, изданной в 1749 году, который теперь будет доступен для ученых и исследователей.