10:29 • 10817 просмотра
"Стальной дикобраз": Politico узнало о "плане Б" Украины для защиты после войны, если гарантии безопасности окажутся бесполезными
09:59 • 17154 просмотра
Украина, США и россия начали новый раунд переговоров в Абу-Даби - Умеров
09:58 • 13624 просмотра
Украина получила первую партию американского СПГ в 2026 году - Нафтогаз
4 февраля, 07:36 • 17472 просмотра
Politico узнало об ожиданиях "более перспективных" переговоров в Абу-Даби и шансах на "завершение конфликта"
3 февраля, 22:15 • 31920 просмотра
Трамп о нарушенном "энергетическом перемирии": Путин сдержал слово, пауза закончилась
3 февраля, 19:39 • 47818 просмотра
Трамп не удивлен атакой россии на Украину этой ночью – Белый дом
3 февраля, 18:25 • 38579 просмотра
рф ответила рекордом баллистики на просьбу Трампа: Зеленский ожидает реакции США после ударов рф по энергетике
3 февраля, 16:50 • 36705 просмотра
Генсек НАТО Рютте посетил киевскую ТЭЦ, которую ночью атаковала россияPhoto
Эксклюзив
3 февраля, 16:41 • 33870 просмотра
Три уровня пенсий вместо одного: как государство хочет изменить систему и кто за это заплатит
3 февраля, 16:33 • 21328 просмотра
Сенатор Грэм призвал Трампа поставлять Украине ракеты Tomahawk после новой массированной атаки рф
Рубрики
публикации
Эксклюзивы
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Киевские таможенники передали в музей древнюю трипольскую вазу, которую пытались вывезти за границу

Киев • УНН

 • 138 просмотра

В Национальный музей истории Украины передали трипольскую вазу, которую ранее пытались нелегально вывезти в Швейцарию, специалисты датируют ее серединой V тысячелетия до н.э.

Киевские таможенники передали в музей древнюю трипольскую вазу, которую пытались вывезти за границу

Киевские таможенники передали Национальному музею истории Украины уникальный археологический памятник – древнюю трипольскую вазу, которую пытались вывезти из Украины в Швейцарию в международном почтовом отправлении без разрешительных документов. Об этом сообщает пресс-служба Киевской таможни, пишет УНН.

Детали

Как установили эксперты, такие изделия характерны для эпохи энеолита. Морфология сосуда и особенности росписи дают основания отнести его к середине V тысячелетия до нашей эры. Это один из тех артефактов, который позволяет буквально прикоснуться к истории, которой более шести тысяч лет.

Пока ваза ожидала решения суда и хранилась в таможне, Киевская таможня оцифровала ее для истории. Также во время визитов иностранных делегаций таможенники демонстрировали артефакт как пример нашего древнего прошлого. После завершения всех процедур культурная ценность перешла в собственность государства и пополнила музейную коллекцию.

Вместе с трипольской вазой в Национальный музей истории Украины переданы и другие археологические предметы. Среди них — аутентичные образцы подгорцевской культуры V–III веков до н.э., черняховской культуры III – начала V века, а также артефакты, распространенные на территории Руси в X–XIII веках. В свое время их пытались переслать в США.

Сохранение таких предметов в Украине – это вклад в науку, культуру и память о нашем прошлом, которая должна оставаться доступной для нынешних и будущих поколений. Для Киевской таможни это пример того, как рутинная работа помогает сохранять памятники национального значения

- говорится в сообщении.

Передача культурных ценностей в государственную часть музейного фонда Украины осуществляется по решению Экспертно-фондового совета при Министерстве культуры Украины.

Сохранено для науки: таможенники передали в природоведческий музей зуб мамонта, редкую птицу и окаменелости27.01.26, 16:08 • 4419 просмотров

Ольга Розгон

