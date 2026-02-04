Киевские таможенники передали в музей древнюю трипольскую вазу, которую пытались вывезти за границу

Киевские таможенники передали Национальному музею истории Украины уникальный археологический памятник – древнюю трипольскую вазу, которую пытались вывезти из Украины в Швейцарию в международном почтовом отправлении без разрешительных документов. Об этом сообщает пресс-служба Киевской таможни, пишет УНН.

Детали

Как установили эксперты, такие изделия характерны для эпохи энеолита. Морфология сосуда и особенности росписи дают основания отнести его к середине V тысячелетия до нашей эры. Это один из тех артефактов, который позволяет буквально прикоснуться к истории, которой более шести тысяч лет.

Пока ваза ожидала решения суда и хранилась в таможне, Киевская таможня оцифровала ее для истории. Также во время визитов иностранных делегаций таможенники демонстрировали артефакт как пример нашего древнего прошлого. После завершения всех процедур культурная ценность перешла в собственность государства и пополнила музейную коллекцию.

Вместе с трипольской вазой в Национальный музей истории Украины переданы и другие археологические предметы. Среди них — аутентичные образцы подгорцевской культуры V–III веков до н.э., черняховской культуры III – начала V века, а также артефакты, распространенные на территории Руси в X–XIII веках. В свое время их пытались переслать в США.

Сохранение таких предметов в Украине – это вклад в науку, культуру и память о нашем прошлом, которая должна оставаться доступной для нынешних и будущих поколений. Для Киевской таможни это пример того, как рутинная работа помогает сохранять памятники национального значения - говорится в сообщении.

Передача культурных ценностей в государственную часть музейного фонда Украины осуществляется по решению Экспертно-фондового совета при Министерстве культуры Украины.

Сохранено для науки: таможенники передали в природоведческий музей зуб мамонта, редкую птицу и окаменелости