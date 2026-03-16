Рынок топлива в Украине стабилен, ажиотаж спадает - Свириденко встретилась с представителями крупнейших сетей АЗСPhoto
Рынок топлива в Украине стабилен, ажиотаж спадает - Свириденко встретилась с представителями крупнейших сетей АЗС

Киев • УНН

 • 3318 просмотра

Рынок топлива стабилен благодаря зарубежным поставкам и запасам. Власти готовят помощь в 1500 грн уязвимым слоям населения и кэшбэк за покупку бензина.

Рынок топлива в Украине стабилен, ажиотаж спадает - Свириденко встретилась с представителями крупнейших сетей АЗС

Премьер-министр Юлия Свириденко провела совещание с операторами топливного рынка. Представители крупнейших сетей АЗС проинформировали о запасах топлива и зарубежных поставках, предусмотренных на апрель. По состоянию на сейчас рынок обеспечен ресурсом в достаточном количестве, наблюдается спад ажиотажа, передает УНН.

Провели совещание с операторами топливного рынка и скоординировали обеспечение ресурсами украинских АЗС с участием Минэкономики, Минэнерго, Антимонопольного комитета и Госпродпотребслужбы. Наша цель — обеспечить топливом всех потребителей. Безусловным приоритетом остается бесперебойное снабжение для Сил Обороны, экстренных служб, а также для сельскохозяйственных производителей в связи с началом посевной

- сообщила Свириденко.

По словам премьер-министра, представители крупнейших сетей АЗС проинформировали о запасах топлива и зарубежных поставках, предусмотренных на апрель. По состоянию на сейчас рынок обеспечен ресурсом в достаточном количестве, наблюдается спад ажиотажа.

Государственная компания "Укрнафта", входящая в Группу Нафтогаз, продолжает держать ориентир цен на бензин и дизель для рынка, с учетом мировых изменений из-за ситуации на Ближнем Востоке

- добавила Свириденко.

Премьер-министр поручила руководству Антимонопольного комитета и Госпродпотребслужбы продолжить мониторинг уровня цен на украинском рынке и реагировать при необходимости в случае выявления нарушений, не препятствуя при этом работе бизнеса.

Кроме того, во время совещания, согласовали с руководителями ключевых операторов дальнейшие совместные шаги для стабильной ситуации на рынке.

Дополнительно Правительство готовит новые адресные программы для поддержки людей в условиях роста мировых цен на нефть. Это одноразовая помощь 1500 грн для наиболее уязвимых категорий граждан и кэшбэк на топливо в рамках программы "Национальный кэшбэк"

- резюмировала Свириденко.

Антонина Туманова

ЭкономикаПолитика
Государственный бюджет
Энергетика
Кабинет Министров Украины
Военное положение
Война в Украине
Антимонопольный комитет Украины
Нафтогаз
Министерство энергетики Украины