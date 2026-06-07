Дроны FP-2 поразили два нефтяных объекта в временно оккупированном Крыму
Киев • УНН
В ночь на 7 июня Силы специальных операций поразили нефтебазу "Семиколодезянская" и морской нефтяной терминал в Феодосии. По словам совладельца Fire Point Дениса Штилермана, удар был нанесен дронами FP-2.
Подразделения Middle-strike Сил специальных операций в ночь на 7 июня нанесли удары по двум объектам топливной инфраструктуры во временно оккупированном Крыму. По словам совладельца и главного конструктора Fire Point Дениса Штилермана, в ходе операции были применены беспилотники FP-2, сообщает УНН.
Под удар попала нефтебаза "Семиколодезянская" в поселке Еди-Кую (Ленино), расположенная примерно в 200 км от линии боевого соприкосновения. Объект используется российскими войсками как логистический узел для хранения и транспортировки мазута, дизельного топлива и других нефтепродуктов.
Кроме того, украинские беспилотники поразили морской нефтяной терминал в Феодосии, который оккупанты используют для перевалки нефти и обеспечения топливом военной инфраструктуры полуострова.
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После обнародования видео операции совладелец и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман сообщил, что во время удара использовались беспилотники FP-2.
Пораженные объекты имеют важное значение для обеспечения российских войск топливом на территории временно оккупированного Крыма и юга Украины. Уничтожение или повреждение подобной инфраструктуры усложняет логистику оккупационных сил и создает дополнительные расходы для российской стороны.
Напомним
Совладелец Fire Point Денис Штилерман сообщил, что компания завершает испытания новой дальнобойной ракеты с дальностью до 850 км и работает над созданием спутниковой группировки, которая должна стать альтернативой Starlink для Украины и Европы. Также Fire Point участвует в создании панъевропейского антибаллистического щита Freya на базе ракеты-перехватчика FP-7.Х.