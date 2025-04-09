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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28243 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Керчи, Феодосии, Судаке и Евпатории отключили мобильную связь и интернет. При попытке совершить звонок, появляется сообщение "не зарегистрировано в сети".

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Мазут с танкеров рф может дойти до побережья Одессы и Николаева - Плетенчук

Представитель ВМС ВС сообщил о возможном загрязнении одесского и николаевского побережья мазутом с российских танкеров. Из-за аварии уже погибло около 15-20 тысяч птиц и более 30 дельфинов у берегов Крыма.

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Из-за разлива мазута в Керченском проливе уже погибло около 15-20 тысяч птиц - биолог

Около 15-20 тысяч птиц погибли из-за разлива мазута в Керченском проливе после аварии танкеров рф. По оценкам биолога, 90% спасенных птиц имеют низкие шансы на выживание из-за нарушения терморегуляции.

Общество • 7 января, 17:27 • 20338 просмотра

Выброс мазута у берегов оккупированного Крыма: более 30 дельфинов погибли, километры загрязнений

После аварии танкеров «Волгонефть» погибло более 30 дельфинов у берегов оккупированного Крыма. Мазутное загрязнение простирается на километры.

Общество • 6 января, 08:29 • 25370 просмотра

Новый рост цен на бензин в Крыму: что происходит со стоимостью А95

В оккупированном Крыму цена на бензин А 95 выросла на 1,3 рубля за месяц - до 69,19 руб/л. активисты связывают это с падением курса рубля и усложнением логистики после уничтожения нефтебазы в Феодосии.

Война • 9 декабря, 15:46 • 31802 просмотра

Диверсия в Херсонской области: уничтожен релейный шкаф возле Крыма - "АТЕШ"

Агент движения "АТЕШ" провел успешную диверсию вблизи Новоалексеевки, уничтожив релейный шкаф. Операция усложнила логистику оккупантов, особенно поставки топлива после атаки на порт в Феодосии.

Война • 20 октября, 02:19 • 82266 просмотра

После атаки ВСУ на нефтебазу рф в оккупированном Крыму резко выросли цены на бензин

После удара по нефтебазе в Феодосии цены на бензин А95 в Крыму выросли до 67,19 руб/л. Эксперты отмечают эффективность ударов ВСУ по топливной инфраструктуре и неспособность рф сгладить последствия.

Экономика • 18 октября, 17:04 • 19050 просмотра

Британская разведка: атаки на оккупированный Крым ослабляют военный потенциал рф

Минобороны Великобритании проанализировало удар по нефтяному терминалу в Феодосии. Атаки на Крым, включая ПВО, аэродромы и логистические объекты, постепенно подрывают военный потенциал россии на полуострове.

Война • 17 октября, 10:36 • 11739 просмотра

Оккупированная Феодосия: на 9 день от начала пожара на нефтебазе воздух в норме, утверждают надзиратели из рф

На 9-й день после пожара на нефтебазе в оккупированной Феодосии не зафиксировано превышение загрязняющих веществ. По данным российских специалистов, с начала пожара было взято 1020 проб воздуха.

Общество • 15 октября, 12:38 • 12592 просмотра

Обгоревшие резервуары и пена в озерах: появились фото, как выглядит пораженная Силами обороны нефтебаза в Феодосии

Появились фото российской нефтебазы в оккупированном порту Феодосии после удара Сил обороны Украины. Пожар тушили почти неделю, пострадали 12 резервуаров, 8 из которых уничтожены, также сгорели здания на территории объекта.

Война • 14 октября, 08:18 • 13597 просмотра

Поражение нефтебазы в Феодосии: у оккупантов возник дефицит топлива, они создают мобильные заправки

Партизаны сообщают, что после пожара на нефтебазе в Феодосии оккупанты массово создают мобильные заправочные станции из-за дефицита топлива. Оккупационное российское командование ограничило пребывание точек хранения топлива на одном месте до 10-12 часов.

Война • 11 октября, 13:44 • 14067 просмотра

На пораженной нефтебазе в Феодосии прекратилось активное горение - СМИ

На нефтебазе в Феодосии, пораженной 7 октября, прекратилось активное горение. Наблюдается лишь слабый светлый дым, а мощный звук, который слышали накануне, был от разрушения цистерны.

Война • 11 октября, 06:59 • 11876 просмотра

Дым от пожара на нефтебазе в оккупированной Феодосии достиг Азовского моря

Пожар на нефтяном терминале в оккупированной Феодосии продолжается третьи сутки. Дым от пожара простирается более чем на 20 км, достигнув Азовского моря, эвакуированы 1137 человек.

Общество • 10 октября, 09:37 • 12636 просмотра

Пошли третьи сутки: появились новые кадры пожара на нефтебазе в Феодосии после поражения

В Феодосии в временно оккупированном Крыму третьи сутки горит нефтебаза после поражения, взорвалось еще два резервуара.

Война • 9 октября, 06:57 • 13431 просмотра

Горит уже вторые сутки: появились спутниковые фото нефтяного терминала рф в Феодосии, который атаковали ВСУ

Появились первые спутниковые снимки пожара на нефтебазе в оккупированном порту Феодосии. Система ПВО «Панцирь-С1» не пострадала, хотя находилась рядом с горящими резервуарами.

Война • 8 октября, 13:28 • 13241 просмотра

Площадь пожара после поражения нефтяного терминала в Феодосии увеличилась до 2,5 тыс. квадратных метров

После удара ВСУ продолжает гореть нефтеналивной порт в оккупированной Феодосии. Площадь пожара выросла до 2,5 тыс. кв. м, сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины.

Война • 8 октября, 12:40 • 12545 просмотра

"Догорает": Андрющенко поделился новыми кадрами пожара после поражения в Феодосии

Советник мэра Мариуполя сообщил, что пожар на нефтяном терминале в оккупированной Феодосии до сих пор продолжается. Ранее Генштаб ВСУ подтвердил успешный удар по этому объекту, который использовался для обеспечения российской армии.

Война • 8 октября, 05:54 • 36140 просмотра

В Феодосии ограничено движение по Керченскому шоссе после удара по нефтяному терминалу

После поражения морского нефтяного терминала в Феодосии ограничено движение по Керченскому шоссе. Генштаб ВСУ подтвердил удар по крупнейшему в Крыму терминалу, который обеспечивал потребности оккупационной армии рф.

Общество • 7 октября, 09:17 • 13764 просмотра

Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала в оккупированной Феодосии

Генштаб сообщил об успешном ударе по морскому нефтяному терминалу в оккупированной Феодосии. Объект был крупнейшим в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов, которые использовались для обеспечения российской армии.

Война • 7 октября, 05:30 • 13403 просмотра

В Феодосии после атаки БПЛА горит нефтебаза после атаки БПЛА

Во временно оккупированной Феодосии после атаки беспилотников загорелась нефтебаза. Местные жители слышали взрывы, оккупационные власти заявляют об отсутствии жертв и пострадавших.

Новости Мира • 7 октября, 03:25 • 28928 просмотра

В российском Краснодаре митингуют из-за отключения света и воды, начались задержания

В российском Краснодаре жители требуют возобновить поставки электроэнергии и воды. Массовые отключения происходят также в других южных регионах России и оккупированном Крыму.

Новости Мира • 20 июля, 12:52 • 22700 просмотра

Часть жителей в оккупированном Крыму осталась без водоснабжения

Во временно оккупированных Керчи, Феодосии и Саках из-за повреждения магистральных сетей часть абонентов осталась без воды. Оккупационные власти обещают восстановить водоснабжение до 17:00.

Война • 20 июля, 12:24 • 85530 просмотра

В оккупированном Крыму масштабные отключения света. В Севастополе введут графики

В Крыму и Севастополе из-за перегрузки сетей произошли отключения электроэнергии, которые коснулись многих населенных пунктов, включая Ялту, Алушту, Судак, Феодосию и Керчь, что привело к введению временных ограничений на потребление электроэнергии в Севастополе.

Криминал и ЧП • 16 июля, 16:54 • 19302 просмотра

Захватчики эвакуируют военных из Джанкоя и активно восстанавливают аэродромы в глубине оккупированного Крыма - "АТЕШ"

Украинские партизаны сообщают, что россияне эвакуируют военнослужащих из Джанкоя и активно восстанавливают аэродромы в глубине оккупированного Крыма, вероятно, в ожидании успешных атак украинских военных.

Война • 24 мая, 08:29 • 17608 просмотра

Оккупанты перебросили из Севастополя в Новороссийск еще два корабля

россия, вероятно, перебросила еще два корабля, малый противолодочный корабль и базовый тральщик, из оккупированного Севастополя в Крыму в Новороссийск на фоне масштабных потерь вблизи Крыма.

Война • 22 мая, 10:01 • 92094 просмотра

Оккупационные власти Крыма выставили на торги три исторические дачи

Во временно оккупированной Феодосии российскими оккупационными властями были выставлены на аукцион три исторические дачи, построенные в конце XIX - начале XX веков.

Общество • 21 мая, 14:54 • 21731 просмотра

С начала года на берег оккупированного Крыма выбросилось 226 дельфинов

С начала 2024 года 226 дельфинов погибли на берегах оккупированного Крыма из-за деятельности Черноморского флота России.

Общество • 6 мая, 11:16 • 16897 просмотра

СМИ: поражение российского корабля "Сергей Котов" подтверждают, это спецоперация ГУР

Как сообщается, украинские военные провели спецоперацию по поражению российского сторожевого корабля "Сергей Котов" в оккупированном Крыму.

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В сети сообщают о ночной атаке на российский корабль "Сергей Котов" в районе Феодосии

Российский патрульный корабль "Сергей Котов" был поражен вблизи Феодосии в оккупированном Крыму в результате ночной атаки, о которой сообщили российские паблики.

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Глава МИД Турции считает, что вопрос российской оккупации и прекращения огня следует отделить

Турция надеется, что переговоры о прекращении огня в Украине начнутся в ближайшее время, разделив вопрос российской оккупации и прекращения огня.

Война • 4 марта, 08:39 • 91254 просмотра