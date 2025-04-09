В Керчи, Феодосии, Судаке и Евпатории отключили мобильную связь и интернет. При попытке совершить звонок, появляется сообщение "не зарегистрировано в сети".
Представитель ВМС ВС сообщил о возможном загрязнении одесского и николаевского побережья мазутом с российских танкеров. Из-за аварии уже погибло около 15-20 тысяч птиц и более 30 дельфинов у берегов Крыма.
Около 15-20 тысяч птиц погибли из-за разлива мазута в Керченском проливе после аварии танкеров рф. По оценкам биолога, 90% спасенных птиц имеют низкие шансы на выживание из-за нарушения терморегуляции.
После аварии танкеров «Волгонефть» погибло более 30 дельфинов у берегов оккупированного Крыма. Мазутное загрязнение простирается на километры.
В оккупированном Крыму цена на бензин А 95 выросла на 1,3 рубля за месяц - до 69,19 руб/л. активисты связывают это с падением курса рубля и усложнением логистики после уничтожения нефтебазы в Феодосии.
Агент движения "АТЕШ" провел успешную диверсию вблизи Новоалексеевки, уничтожив релейный шкаф. Операция усложнила логистику оккупантов, особенно поставки топлива после атаки на порт в Феодосии.
После удара по нефтебазе в Феодосии цены на бензин А95 в Крыму выросли до 67,19 руб/л. Эксперты отмечают эффективность ударов ВСУ по топливной инфраструктуре и неспособность рф сгладить последствия.
Минобороны Великобритании проанализировало удар по нефтяному терминалу в Феодосии. Атаки на Крым, включая ПВО, аэродромы и логистические объекты, постепенно подрывают военный потенциал россии на полуострове.
На 9-й день после пожара на нефтебазе в оккупированной Феодосии не зафиксировано превышение загрязняющих веществ. По данным российских специалистов, с начала пожара было взято 1020 проб воздуха.
Появились фото российской нефтебазы в оккупированном порту Феодосии после удара Сил обороны Украины. Пожар тушили почти неделю, пострадали 12 резервуаров, 8 из которых уничтожены, также сгорели здания на территории объекта.
Партизаны сообщают, что после пожара на нефтебазе в Феодосии оккупанты массово создают мобильные заправочные станции из-за дефицита топлива. Оккупационное российское командование ограничило пребывание точек хранения топлива на одном месте до 10-12 часов.
На нефтебазе в Феодосии, пораженной 7 октября, прекратилось активное горение. Наблюдается лишь слабый светлый дым, а мощный звук, который слышали накануне, был от разрушения цистерны.
Пожар на нефтяном терминале в оккупированной Феодосии продолжается третьи сутки. Дым от пожара простирается более чем на 20 км, достигнув Азовского моря, эвакуированы 1137 человек.
В Феодосии в временно оккупированном Крыму третьи сутки горит нефтебаза после поражения, взорвалось еще два резервуара.
Появились первые спутниковые снимки пожара на нефтебазе в оккупированном порту Феодосии. Система ПВО «Панцирь-С1» не пострадала, хотя находилась рядом с горящими резервуарами.
После удара ВСУ продолжает гореть нефтеналивной порт в оккупированной Феодосии. Площадь пожара выросла до 2,5 тыс. кв. м, сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины.
Советник мэра Мариуполя сообщил, что пожар на нефтяном терминале в оккупированной Феодосии до сих пор продолжается. Ранее Генштаб ВСУ подтвердил успешный удар по этому объекту, который использовался для обеспечения российской армии.
После поражения морского нефтяного терминала в Феодосии ограничено движение по Керченскому шоссе. Генштаб ВСУ подтвердил удар по крупнейшему в Крыму терминалу, который обеспечивал потребности оккупационной армии рф.
Генштаб сообщил об успешном ударе по морскому нефтяному терминалу в оккупированной Феодосии. Объект был крупнейшим в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов, которые использовались для обеспечения российской армии.
Во временно оккупированной Феодосии после атаки беспилотников загорелась нефтебаза. Местные жители слышали взрывы, оккупационные власти заявляют об отсутствии жертв и пострадавших.
В российском Краснодаре жители требуют возобновить поставки электроэнергии и воды. Массовые отключения происходят также в других южных регионах России и оккупированном Крыму.
Во временно оккупированных Керчи, Феодосии и Саках из-за повреждения магистральных сетей часть абонентов осталась без воды. Оккупационные власти обещают восстановить водоснабжение до 17:00.
В Крыму и Севастополе из-за перегрузки сетей произошли отключения электроэнергии, которые коснулись многих населенных пунктов, включая Ялту, Алушту, Судак, Феодосию и Керчь, что привело к введению временных ограничений на потребление электроэнергии в Севастополе.
Украинские партизаны сообщают, что россияне эвакуируют военнослужащих из Джанкоя и активно восстанавливают аэродромы в глубине оккупированного Крыма, вероятно, в ожидании успешных атак украинских военных.
россия, вероятно, перебросила еще два корабля, малый противолодочный корабль и базовый тральщик, из оккупированного Севастополя в Крыму в Новороссийск на фоне масштабных потерь вблизи Крыма.
Во временно оккупированной Феодосии российскими оккупационными властями были выставлены на аукцион три исторические дачи, построенные в конце XIX - начале XX веков.
С начала 2024 года 226 дельфинов погибли на берегах оккупированного Крыма из-за деятельности Черноморского флота России.
Как сообщается, украинские военные провели спецоперацию по поражению российского сторожевого корабля "Сергей Котов" в оккупированном Крыму.
Российский патрульный корабль "Сергей Котов" был поражен вблизи Феодосии в оккупированном Крыму в результате ночной атаки, о которой сообщили российские паблики.
Турция надеется, что переговоры о прекращении огня в Украине начнутся в ближайшее время, разделив вопрос российской оккупации и прекращения огня.