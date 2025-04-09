Оккупанты перебросили из Севастополя в Новороссийск еще два корабля

россия, вероятно, перебросила еще два корабля, малый противолодочный корабль и базовый тральщик, из оккупированного Севастополя в Крыму в Новороссийск на фоне масштабных потерь вблизи Крыма.