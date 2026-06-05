Генштаб подтвердил поражение пунктов управления и районов сосредоточения врага на ВОТ и в белгородской области
Киев • УНН
ВСУ поразили пункты управления и скопления врага на ВОТ и в белгородской области. Подтверждено уничтожение нефтебаз в Крыму и кировской области.
Силы обороны Украины 4 июня и ночью 5 июня нанесли поражение по пунктам управления российских войск и районам сосредоточения живой силы врага на временно захваченных украинских территориях и в белгородской области рф. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, пишет УНН.
В частности, поражен пункт управления противника в районе Каменского (Запорожская область), а также командно-наблюдательный пункт подразделения в районе Соледара (Донецкая область)
Также поражены пункты управления БпЛА врага в районах Комара и Воскресенки Донецкой области, а также Коноваловой и Яблокового Запорожской области.
Кроме того, поражены районы сосредоточения живой силы противника в районах Мариуполя, Шевченко и Федоровки Донецкой области, Променя Запорожской области, а также Журавлевки белгородской области, рф.
По результатам дополнительного анализа данных подтверждено повреждение нефтяного резервуара РВС-20000 и двух РВС-5000 30 мая 2026 года в районе морского нефтяного терминала "Феодосия" (ВОТ АР Крым).
Также подтверждены результаты удара по линейной производственно-диспетчерской станции "Лазарево" (Гонино, Кировская область, рф) 31 мая 2026 года – уничтожены два резервуара, повреждены еще два резервуара и насосная станция.
Дроны Fire Point поразили корабли и нефтяной терминал в российском санкт-петербурге — Штилерман03.06.26, 12:33 • 4870 просмотров