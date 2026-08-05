В Киеве из-за российского удара пострадали 26 человек, один человек погиб
Киев • УНН
В результате массированной ночной атаки рф на Киев пострадали 26 человек, 16 из них госпитализированы. Один человек погиб, сообщил мэр Виталий Кличко.
В Киеве в результате массированной ночной атаки рф известно уже о 26 пострадавших, один человек погиб, сообщил в среду мэр столицы Виталий Кличко в социальных сетях, пишет УНН.
Уже 26 пострадавших в столице в результате атаки врага на столицу. 16 раненых находятся в стационарах городских больниц. Один человек погиб
В Киевской области в результате массированной атаки рф погибли 14 человек, еще 27 ранены05.08.26, 07:20 • 26490 просмотров