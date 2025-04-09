Скотт Бессент

Иран отказывается от переговоров с США по своей ядерной программе, пока "звучат угрозы"

Глава МИД Ирана заявил об отказе от прямых переговоров с США по ядерной программе из-за политики давления. Кроме того, Арагчи предупредил, что военное нападение на Иран приведет к региональному пожару.