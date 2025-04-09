Скотт Бессент

Введение пошлин США против ЕС и Китая – это приглашение к переговорам. Возможные пошлины ЕС против США будут рычагом давления, а не реальными намерениями.
Украинская делегация посетит США 11-12 апреля для переговоров по соглашению о полезных ископаемых. Визит является продолжением онлайн-переговоров между Вашингтоном и Киевом.
Китай пообещал принять контрмеры и «бороться до конца», если США введут дополнительные 50% пошлины на китайский импорт. Пекин готов девальвировать юань, чтобы компенсировать таможенное давление США.
По словам главы Минфина США, таможенные сборы могут приносить стране до 600 млрд долларов в год. Эти средства профинансируют помощь малообеспеченным американцам.
Министр финансов США заявил о соглашении с Украиной по полезным ископаемым, которое может стать долгосрочным экономическим партнерством. Его считают частью мирного плана Трампа.
Владимир Зеленский заявил, что юристы уже на следующей неделе представят основные пункты украинского драфта соглашения о полезных ископаемых с США. После этого техническая команда будет готова к командировке в США.
Пошлины США в 10% для Украины несущественны из-за малого объема торговли. Эксперты предупреждают, что экономическая политика Трампа может спровоцировать мировой кризис, особенно для самой Америки.
Министр финансов США призвал торговых партнеров не отвечать на новые пошлины Трампа. Украина столкнется с 10% пошлиной.
Украинская делегация может приехать в США уже на этой неделе для обсуждения соглашения по полезным ископаемым. Соглашение важно для американского и украинского народов.
Дональд Трамп планирует ввести импортные пошлины, что может привести к торговой войне. Европа готовится к ответу, рассматривая защиту собственных экономических интересов.
Министры иностранных дел европейских стран заявили о готовности усилить давление на россию санкциями. Это делается, чтобы помешать ведению войны и обеспечить Украине справедливый мир.
2 апреля в США вступают в силу новые пошлины, инициированные Трампом, которые могут привести к глобальной торговой войне. Пошлины в 15% коснутся стран с наибольшим торговым дефицитом.
Правительство Украины работает над соглашением с США по полезным ископаемым, которое будет отражать интересы Украины. Зеленский заявил, что США предложили новую версию соглашения.
Министр финансов США заявил, что документ об экономическом партнерстве уже передан Украине на рассмотрение. Надеются на подписание соглашения на следующей неделе.
По словам Скотта Бессента, президент США Дональд Трамп готов усилить санкции против россии, если это поможет в переговорах. Ослабление санкций также возможно, в зависимости от действий российской власти.
Турция стремится продлить освобождение от санкций США, чтобы продолжать импорт российского газа. Срок действия текущих льгот для "Газпромбанка" истекает 20 марта.
Глава МИД Ирана заявил об отказе от прямых переговоров с США по ядерной программе из-за политики давления. Кроме того, Арагчи предупредил, что военное нападение на Иран приведет к региональному пожару.
Министр финансов США Скотт Бессент заявил о готовности усилить санкции против российских энергетических ресурсов ради перемирия в Украине. Администрация также планирует закрыть нефтяной сектор Ирана новыми санкциями.