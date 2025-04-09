Скотт Бессент

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

Украинская делегация посетит США 11-12 апреля для переговоров по соглашению о полезных ископаемых. Визит является продолжением онлайн-переговоров между Вашингтоном и Киевом.

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Китай пообещал принять контрмеры и «бороться до конца», если США введут дополнительные 50% пошлины на китайский импорт. Пекин готов девальвировать юань, чтобы компенсировать таможенное давление США.

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США могут получать 600 миллиардов долларов в год с новых таможенных сборов - Бессент

По словам главы Минфина США, таможенные сборы могут приносить стране до 600 млрд долларов в год. Эти средства профинансируют помощь малообеспеченным американцам.

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Министр финансов США считает выгодным для Украины соглашение по ископаемым и ожидает его подписания

Министр финансов США заявил о соглашении с Украиной по полезным ископаемым, которое может стать долгосрочным экономическим партнерством. Его считают частью мирного плана Трампа.

Экономика • 5 апреля, 03:13 • 11436 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Владимир Зеленский заявил, что юристы уже на следующей неделе представят основные пункты украинского драфта соглашения о полезных ископаемых с США. После этого техническая команда будет готова к командировке в США.

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Торговая война США: эксперты объяснили последствия для Украины и самой Америки

Пошлины США в 10% для Украины несущественны из-за малого объема торговли. Эксперты предупреждают, что экономическая политика Трампа может спровоцировать мировой кризис, особенно для самой Америки.

Экономика • 3 апреля, 09:14 • 374227 просмотра

Министр финансов США призвал не отвечать на новые пошлины Трампа: говорит, "подождем и посмотрим" на переговорах

Министр финансов США призвал торговых партнеров не отвечать на новые пошлины Трампа. Украина столкнется с 10% пошлиной.

Экономика • 3 апреля, 06:38 • 5595 просмотра

Соглашение об ископаемых: американский министр анонсировал возможный визит делегации Украины в США

Украинская делегация может приехать в США уже на этой неделе для обсуждения соглашения по полезным ископаемым. Соглашение важно для американского и украинского народов.

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Трамп решает финальные детали по пошлинам: лидеры Европы готовятся к тарифным войнам с США

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Главы МИД пяти европейских государств заявили о готовности ввести новые санкции против рф

Министры иностранных дел европейских стран заявили о готовности усилить давление на россию санкциями. Это делается, чтобы помешать ведению войны и обеспечить Украине справедливый мир.

Война • 31 марта, 15:34 • 39186 просмотра

"День освобождения Америки" – когда вступают в силу пошлины Трампа и что стоит об этом знать

2 апреля в США вступают в силу новые пошлины, инициированные Трампом, которые могут привести к глобальной торговой войне. Пошлины в 15% коснутся стран с наибольшим торговым дефицитом.

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"На стадии обсуждения": Свириденко разъяснила детали по соглашению с США о полезных ископаемых

Правительство Украины работает над соглашением с США по полезным ископаемым, которое будет отражать интересы Украины. Зеленский заявил, что США предложили новую версию соглашения.

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Министр финансов США заявил, что документ об экономическом партнерстве уже передан Украине на рассмотрение. Надеются на подписание соглашения на следующей неделе.

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Трамп без колебаний усилит санкции против рф, если это даст ему преимущество - министр финансов США

По словам Скотта Бессента, президент США Дональд Трамп готов усилить санкции против россии, если это поможет в переговорах. Ослабление санкций также возможно, в зависимости от действий российской власти.

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Турция стремится продлить освобождение от санкций США для покупки российского газа

Турция стремится продлить освобождение от санкций США, чтобы продолжать импорт российского газа. Срок действия текущих льгот для "Газпромбанка" истекает 20 марта.

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США будут решительно использовать санкции против России, если это поможет перемирию – Бессент

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